Cái kết cho đối tượng mua bán 2 cá thể rắn hổ chúa

Ngày 29/7, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố đối tượng Vũ Trí Lễ (SN1968, trú xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm".



Đối tượng Lễ cùng tang vật vụ án.

Trước đó, Công an huyện Tân Kỳ phát hiện một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm từ các huyện Quế Phong, Diễn Châu qua địa bàn huyện Tân Kỳ nên đã tiến hành điều tra, xác minh.

Cơ quan chức năng phát hiện Vũ Trí Lễ thường xuyên đi lên các huyện miền núi Quế Phong, Kỳ Sơn để thu mua các loại động vật nguy cấp, quý hiếm. Khi có "hàng", Lễ chọn tuyến đường Hồ Chí Minh và địa bàn huyện Tân Kỳ làm điểm trung chuyển đưa về bán cho những người có nhu cầu.

Vào lúc 5h ngày 13/7, tại khu vực rừng núi thuộc xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, cơ quan chức năng bắt giữ đối tượng Vũ Trí Lễ về hành "Vi mua bán trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm".

2 cá thể rắn hổ chúa thuộc loại nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, mỗi cá thể rắn dài hơn 5m, tổng khối lượng gần 12 kg

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 2 cá thể rắn hổ chúa thuộc loại nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, mỗi cá thể rắn dài hơn 5m, tổng khối lượng gần 12 kg và 1 xe ô tô.

Hiện, 2 cá thể rắn đã được bàn giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn Quốc gia Pù Mát.

