Cần thủ câu được con cá đeo nhẫn vàng trên cơ thể

Thứ hai, 20:19 27/04/2026 | Chuyện đó đây

Trong lúc đi câu, người đàn ông bất ngờ bắt được một con cá nhỏ có vật giống chiếc nhẫn vàng mắc kẹt trên thân.

Một người đàn ông đến từ Hồ Nam, Trung Quốc, đã đăng tải đoạn clip ngắn thu hút rất nhiều lượt xem.

Trong clip, người này đang cầm một con cá nhỏ mà anh ta vừa bắt được, có lẽ nặng khoảng 57 gram. Điểm mấu chốt là con cá có một vật giống như chiếc nhẫn vàng mắc kẹt trên thân. Sau đó, đặt con cá xuống đất và dễ dàng lấy chiếc nhẫn vàng ra bằng một tay. Con cá tội nghiệp có những vết máu rõ ràng ở chỗ chiếc nhẫn vàng bị mắc kẹt và thậm chí nó còn bị lún sâu vào trong thân. Clip kết thúc đột ngột ở đó.

Vật giống như nhẫn vàng được phát hiện trên mình con cá.

Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số người xem đều thắc mắc liệu chiếc nhẫn này có phải là vàng thật hay không.

Câu chuyện nghe có vẻ kỳ lạ nhưng những việc tương tự đã diễn ra khá nhiều trước đây.

Vào ngày 13/6/2024, ông Li, một ngư dân đến từ Tân Hương, Hà Nam, được thuê đến giúp chủ ao đánh bắt cá. Trong lúc kéo lưới lên, ông Li đột nhiên nhìn thấy một con cá chép cỏ có thân mình bị biến dạng và xoắn vặn nghiêm trọng.

Quan sát kỹ hơn, ông Li phát hiện con cá chép cỏ thực chất bị mắc kẹt trong một chiếc vòng vàng. Vùng bị mắc kẹt không thể phát triển bình thường, bị biến dạng và chảy máu. Tuy nhiên, ý chí sinh tồn của con cá chép cỏ vẫn rất mạnh mẽ. Khi ông Li cố gắng bắt nó, con cá chép cỏ liên tục nhảy nhót và quẫy đạp, cố gắng thoát thân.

Cần thủ câu được con cá đeo nhẫn vàng trên cơ thể - Ảnh 3.

Tháng 8/2024, ông Lưu và người bạn của mình là ông Triều đi câu cá ở Linh Sơn thuộc Thanh Đảo, Sơn Đông. Ông Lưu cũng đã câu được một con cá thu có một chiếc vòng vàng mắc vào thân.

Sau đó, ông Triều đã quay lại clip và đăng tải lên mạng, nói rằng ông đã câu cá biển được 5-6 năm và đây là lần đầu tiên ông thấy điều như vậy. Con cá sau đó được thả trở lại biển.

Ba sự việc này đã khiến nhiều cư dân mạng kinh ngạc và thích thú, họ trầm trồ trước sự kiên cường của loài cá và ghen tị với những người câu cá vì những trải nghiệm đáng kinh ngạc của họ. Tuy nhiên, điều chúng ta thực sự nên quan tâm là vấn đề ô nhiễm nguồn nước.

Rác thải dưới nước gây ra nhiều vấn đề cho con người, hệ sinh thái và nền kinh tế, đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến động vật hoang dã. Những loại rác thải này khiến động vật khó bơi và siết chặt cơ thể chúng, gây ra tổn hại nghiêm trọng.

P.Linh (t/h)


