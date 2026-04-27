Cần thủ câu được con cá đeo nhẫn vàng trên cơ thể
Trong lúc đi câu, người đàn ông bất ngờ bắt được một con cá nhỏ có vật giống chiếc nhẫn vàng mắc kẹt trên thân.
Một người đàn ông đến từ Hồ Nam, Trung Quốc, đã đăng tải đoạn clip ngắn thu hút rất nhiều lượt xem.
Trong clip, người này đang cầm một con cá nhỏ mà anh ta vừa bắt được, có lẽ nặng khoảng 57 gram. Điểm mấu chốt là con cá có một vật giống như chiếc nhẫn vàng mắc kẹt trên thân. Sau đó, đặt con cá xuống đất và dễ dàng lấy chiếc nhẫn vàng ra bằng một tay. Con cá tội nghiệp có những vết máu rõ ràng ở chỗ chiếc nhẫn vàng bị mắc kẹt và thậm chí nó còn bị lún sâu vào trong thân. Clip kết thúc đột ngột ở đó.
Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số người xem đều thắc mắc liệu chiếc nhẫn này có phải là vàng thật hay không.
Câu chuyện nghe có vẻ kỳ lạ nhưng những việc tương tự đã diễn ra khá nhiều trước đây.
Vào ngày 13/6/2024, ông Li, một ngư dân đến từ Tân Hương, Hà Nam, được thuê đến giúp chủ ao đánh bắt cá. Trong lúc kéo lưới lên, ông Li đột nhiên nhìn thấy một con cá chép cỏ có thân mình bị biến dạng và xoắn vặn nghiêm trọng.
Quan sát kỹ hơn, ông Li phát hiện con cá chép cỏ thực chất bị mắc kẹt trong một chiếc vòng vàng. Vùng bị mắc kẹt không thể phát triển bình thường, bị biến dạng và chảy máu. Tuy nhiên, ý chí sinh tồn của con cá chép cỏ vẫn rất mạnh mẽ. Khi ông Li cố gắng bắt nó, con cá chép cỏ liên tục nhảy nhót và quẫy đạp, cố gắng thoát thân.
Tháng 8/2024, ông Lưu và người bạn của mình là ông Triều đi câu cá ở Linh Sơn thuộc Thanh Đảo, Sơn Đông. Ông Lưu cũng đã câu được một con cá thu có một chiếc vòng vàng mắc vào thân.
Sau đó, ông Triều đã quay lại clip và đăng tải lên mạng, nói rằng ông đã câu cá biển được 5-6 năm và đây là lần đầu tiên ông thấy điều như vậy. Con cá sau đó được thả trở lại biển.
Ba sự việc này đã khiến nhiều cư dân mạng kinh ngạc và thích thú, họ trầm trồ trước sự kiên cường của loài cá và ghen tị với những người câu cá vì những trải nghiệm đáng kinh ngạc của họ. Tuy nhiên, điều chúng ta thực sự nên quan tâm là vấn đề ô nhiễm nguồn nước.
Rác thải dưới nước gây ra nhiều vấn đề cho con người, hệ sinh thái và nền kinh tế, đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến động vật hoang dã. Những loại rác thải này khiến động vật khó bơi và siết chặt cơ thể chúng, gây ra tổn hại nghiêm trọng.
P.Linh (t/h)
Phát hiện bất ngờ về nguồn gốc Trái ĐấtChuyện đó đây - 8 giờ trước
Trái Đất không phải ''đứa con lai của vũ trụ" như giới khoa học từng nghĩ.
Bí ẩn về 7 loài động vật có sức mạnh tương đồng với Pokémon huyền thoạiChuyện đó đây - 13 giờ trước
Nhiều năng lực siêu phàm của các nhân vật Pokémon thực chất được lấy cảm hứng trực tiếp từ thế giới tự nhiên. Trong ba thập kỷ qua, thương hiệu này không chỉ định hình giáo dục và nghiên cứu mà còn cho thấy thiên nhiên kỳ diệu ra sao.
Mỹ: Xà đầu long 80 triệu tuổi lộ diện với "vật lạ" trong cổChuyện đó đây - 1 ngày trước
"Hóa thạch phi thường" của một con xà đầu long ở Mỹ đã cung cấp bằng chứng hiếm hoi về cuộc chạm trán giữa 2 loài quái vật hung hãn thời tiền sử.
Tại sao đồng hồ có 60 phút mà không phải 100: Lý do bắt nguồn từ một quyết định bí ẩn 5.000 năm trướcChuyện đó đây - 2 ngày trước
Từng có lúc người ta đã quy định mỗi ngày sẽ có 10 giờ, mỗi giờ 100 phút, mỗi phút 100 giây, nhưng cuối cùng phải hủy bỏ vì không thể sử dụng được.
Phát hiện báu vật la liệt dưới đáy biển, Mỹ và Trung Quốc chạy đua giành phần hơn, chìa khóa cho năng lượng tương laiChuyện đó đây - 2 ngày trước
Một cuộc cạnh tranh mới đang hình thành dưới đáy đại dương, khi các cường quốc đẩy mạnh tìm kiếm nguồn khoáng sản phục vụ chuyển đổi năng lượng.
Đi câu cá, người đàn ông bất ngờ đụng độ loài vật hiếm hơn gấu trúc: Cả thế giới chỉ còn 1.000 conChuyện đó đây - 3 ngày trước
Một buổi câu cá tưởng như bình thường bên hồ nước bỗng trở thành cuộc chạm mặt hiếm có với một trong những loài vật ít được ghi nhận nhất hành tinh.
Hòn đảo của những người "không biết buồn"Chuyện đó đây - 4 ngày trước
Các nhà nhân chủng học phương Tây gọi đây là "kỳ quan của hạnh phúc".
Sinh vật lạ ở Ai Cập vừa làm thay đổi lịch sử loài ngườiChuyện đó đây - 4 ngày trước
Những mẩu xương và răng "không thuộc về bất kỳ loài nào đã biết" đã làm đảo lộn niềm tin bấy lâu về "đất tổ" của loài người.
“Trăng hồng” và “trăng xanh” tháng 4 - 5 có gì đặc biệt?Chuyện đó đây - 5 ngày trước
trăng tròn ngày 2-4, 2-5 và 31-5 sẽ có những tên gọi rất đặc biệt: Trăng hồng, trăng hoa và trăng xanh.
Căn bệnh “cười đến chết” tàn phá cả một bộ lạcChuyện đó đây - 6 ngày trước
Đằng sau bí ẩn này là lời giải thích đáng buồn.
Ngôi làng nơi 1/3 cư dân mắc ung thư vì một lý do ám ảnhChuyện đó đây
Nơi đây bị ám ảnh bởi cái tên "làng địa ngục".