Cảnh báo giả danh shipper giao hàng lừa chuyển khoản

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo: Người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không nhận bất cứ đơn hàng nào mà mình không đặt mua; không chuyển khoản hoặc thanh toán các đơn hàng không có ảnh chụp rõ mã vận đơn, thông tin người nhận và tuyệt đối không ấn vào bất cứ đường link nào do người lạ gửi tới để tránh mắc bẫy lừa đảo.

Khi phát hiện có những dấu hiệu bất thường, mọi người dừng giao dịch và trình báo vụ việc đến cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.