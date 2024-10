Cảnh báo giả danh shipper giao hàng lừa đảo

Công an xã An Thái (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) vừa kịp thời ngăn chặn vụ giả danh shipper gọi điện lừa đảo trên không gian mạng với mục đích chiếm đoạt tài sản.



Theo đó, vào ngày 2/10, chị T. (SN 1987, trú tại xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ) đến Công an xã trình báo về việc bản thân nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Khi nói chuyện, người gọi đến tự giới thiệu là shipper giao hàng do chị T. đã đặt.

Vì thường xuyên mua hàng trên mạng và đang có việc bận nên nạn nhân không trực tiếp nhận hàng. Lúc này, đối tượng đề nghị thanh toán bằng hình thức chuyển khoản rồi giao hàng cho người nhà và chị T. đồng ý. Sau đó, nạn nhân chuyển hơn 500 nghìn đồng vào số tài khoản do đối tượng cung cấp.

Nạn nhân bị đối tượng nhắn tin đe dọa, dụ dỗ.

Tuy nhiên khi nạn nhân chuyển khoản xong, đối tượng nói do nhầm lẫn nên đã gửi nhầm số tài khoản của Hội viên shipper, đồng thời thông báo cho chị T. biết bản thân đã trở thành hội viên.

Ngay sau đó, đối tượng gửi cho chị T. một link tài khoản Facebook để giải quyết. Sau khi nạn nhân liên hệ với tài khoản Facebook trên, các đối tượng yêu cầu chị T. chuyển tiền để hủy thành viên, nếu không thực hiện thì hàng tháng tài khoản của chị sẽ tự động bị trừ tiền. Cùng với đó, các đối tượng thêm chị vào một nhóm Telegram, đưa ra nhiều chiêu trò dụ dỗ, đe dọa để chị T. chuyển tiền.

Trước tình huống trên khiến nạn nhân lo lắng, hoang mang và lúc này chị T. nhận ra rằng bản thân đã sập bẫy của đối tượng xấu lừa đảo trên không gian mạng. Sau đó, nạn nhân không làm theo yêu cầu của đối tượng và đến Công an xã An Thái trình báo về vụ việc.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã An Thái đã tiến hành xác minh và xác định đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giả danh shipper. Lúc này, cơ quan công an đã giải thích về hành vi, thủ đoạn lừa đảo; đồng thời đề nghị chị T. không chuyển thêm bất cứ khoản tiền nào theo sự yêu cầu của các đối tượng…

