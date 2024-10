Cặp đôi chuyên dàn cảnh cầm vàng giả lấy tiền thật

Cầm vàng giả lấy hơn 1 tỷ đồng Chiêu cực độc của tội phạm lừa đảo bằng thủ đoạn cầm vàng giả Cầm vàng giả lấy tiền thật

Ngày 9/10, Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tiến (SN 1988) và Nguyễn Thị Anh Đào (SN 1996, cùng ngụ huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai đối tượng Tiến và Đào.

Trước đó, một số chủ tiệm vàng trên địa bàn huyện Trần Văn Thời trình báo Công an về việc có nhóm đối tượng lạ mặt cùng lúc đến tiệm vàng vào buổi trưa. Nhóm này vào tiệm vàng, 1 đối tượng hỏi cầm 1 lượng vàng 24K, còn đối tượng khác chọn mua vàng.

Trong lúc giao dịch, các đối tượng liên tục hối thúc nhân viên cho chọn nhiều loại nữ trang khác nhau, nhằm làm cho nhân viên bán hàng phân tâm, kiểm tra vàng cầm cố không kỹ. Đến khi nhóm này rời đi, chủ tiệm kiểm tra lại mới phát hiện vàng cầm là vàng giả được làm như thật.

Từ tin báo của người dân, Công an huyện Trần Văn Thời nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đến ngày 20/9, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Trần Văn Thời bắt quả tang Tiến và Đào khi đang tổ chức dàn dựng lừa đảo tại một tiệm vàng trên địa bàn.

Tại cơ quan Công an, Tiến và Đào khai nhận, bằng thủ đoạn làm vàng giả tinh vi, trong thời gian ngắn đã đừa đảo được một số tiệm vàng ở huyện Trần Văn Thời và huyện U Minh (tỉnh Cà Mau), rồi tẩu thoát. Công an huyện Trần Văn Thời thông báo, ai là bị hại của nhóm đối tượng trên đề nghị đến cơ quan Công an gần nhất trình báo để được trợ giúp.