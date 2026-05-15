Cây cầu ‘điên rồ’ nhất Nhật Bản gây tranh luận xôn xao trên mạng xã hội

Thứ sáu, 20:14 15/05/2026 | Tiêu điểm

Một trong những cây cầu dốc nhất thế giới tại Nhật Bản đang gây ám ảnh cho nhiều tài xế, đến mức họ cho biết thường xuyên gặp ác mộng về nó.

Cây cầu ‘điên rồ’ nhất Nhật Bản gây tranh luận xôn xao trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Cây cầu Eshima Ohashi được mệnh danh là “rollercoaster bridge”, nối thành phố Matsue thuộc tỉnh Shimane với Sakaiminato thuộc tỉnh Tottori.

Công trình trị giá khoảng 150 triệu USD này được sử dụng bởi hàng nghìn phương tiện mỗi ngày, với thiết kế vút cao để cho tàu thuyền đi qua bên dưới. Đây là cây cầu lớn thứ 3 trên thế giới thuộc loại này. Nó dài khoảng 1,8km và cao 45m, bắc qua hồ Nakaumi.

Từ một số góc chụp, cây cầu trông gần như thẳng đứng, tạo nên những đoạn video lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến nhiều người tưởng như xe đang leo lên một dốc không tưởng.

Cầu Eshima Ohashi được xây dựng từ năm 1997 đến 2004, thay thế cho cầu kéo trước đó vốn tồn tại nhiều nhược điểm. Cầu cũ chỉ chịu tải khoảng 4.000 phương tiện mỗi ngày, trong khi hiện nay có tới khoảng 14.900 lượt xe qua lại trong 24 giờ.

Cầu cũ cũng thường bị chặn khoảng 8 phút mỗi lần tàu thuyền đi qua và chỉ cho phép xe dưới 14 tấn lưu thông.

Cây cầu ‘điên rồ’ nhất Nhật Bản gây tranh luận xôn xao trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Độ dốc và hình ảnh gây tranh cãi

Độ dốc lớn nhất của cầu đạt khoảng 6,1% ở phía Shimane, nơi thường được chụp ảnh, trong khi phía đối diện có độ dốc nhẹ hơn, khoảng 5,1%. Những hình ảnh và video về cây cầu thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, gây tranh luận về vẻ ngoài “đáng sợ” của nó.

Một người dùng Reddit viết: “Ác mộng lặp đi lặp lại suốt đời tôi luôn liên quan đến những cây cầu trông như thế này.” Người khác chia sẻ: “Trời ơi. Tôi rùng mình chỉ khi nhìn những bức ảnh này. Tôi sợ độ cao, chắc chắn tôi không thể đi qua cây cầu đó”.

Thực tế, nhiều bức ảnh được chụp bằng ống kính telephoto, khiến cây cầu trông dốc hơn so với thực tế. Tuy vậy, nó vẫn khá dốc và cần đặc biệt thận trọng vào mùa Đông khi có nguy cơ bị phủ băng tuyết.

Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản mô tả đây là một trong những cây cầu “điên rồ” hoặc “đáng sợ” nhất đất nước. Ngoài việc lưu thông bằng xe, du khách có thể đi bộ hoặc đạp xe qua cầu, đồng thời tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp để chụp ảnh.

Tại đây còn có kính viễn vọng và ống nhòm phục vụ khách tham quan ngắm cảnh hồ khi thời tiết quang đãng.

Theo Daily Mail
Nghiên cứu mới cho thấy hệ thống hải lưu Đại Tây Dương suy yếu nhanh hơn dự báo, làm gia tăng nguy cơ sụp đổ với tác động lớn đến khí hậu toàn cầu.

Chuyến bay lịch sử không chỉ thay đổi góc nhìn về vũ trụ, mà còn khiến người chỉ huy sứ mệnh Artemis II phải bật khóc khi trở lại Trái Đất.

Sau 30 phút vật lộn và nhờ sự giúp đỡ của những người bạn, người đàn ông đã đưa được con cá trê khổng lồ nặng 102 kg, dài 2,33 mét vào bờ.

Thứ vật chất ma quái mà các nhà khoa học theo đuổi bấy lâu nay có thể là tàn tích của các lỗ đen từ một vũ trụ khác.

Chúng ta đang phải cùng lúc đối mặt với mối nguy kép.

Kính viễn vọng James Webb đã cung cấp dữ liệu chi tiết đầu tiên về khí hậu của 2 hành tinh TRAPPIST-1 b và TRAPPIST-1 c.

Nước là khởi nguồn của mọi sự sống trên hành tinh. Nếu lượng nước khổng lồ biến mất để nhường chỗ cho đất liền, khí hậu toàn cầu sẽ sụp đổ. Con người và muôn loài sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến sinh tồn vô cùng tàn khốc.

Nicole trải qua 3 lần tim ngừng đập, thậm chí bác sỹ nghĩ cô đã chết và trong những phút cận tử, cô thấy được nhiều hiện tượng kỳ lạ.

GĐXH - Tiếp viên hàng không thường ngồi lên tay mình chứ không phải đặt tay ở trước và đây không phải một điều ngẫu nhiên.

Sự sống của Sao Kim có thể đang ẩn mình trong những đám mây và có "họ hàng xa" với chúng ta.

