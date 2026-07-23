Danh tính chủ nhân chiếc Toyota Innova bị bỏ cạnh biệt thự nơi hoang vắng, bên trong chứa 52kg vàng và 30 tỷ đồng

Toyota Innova bị bỏ cạnh biệt thự nơi hoang vắng, bên trong chứa 52kg vàng và 30 tỷ đồng

Một chiếc Toyota Innova bị bỏ lại tại khu vực hẻo lánh ở vùng ven thành phố Bhopal, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ). Ảnh minh họa





Tháng 12/2024, lực lượng chức năng Ấn Độ phát hiện một chiếc Toyota Innova bị bỏ lại tại khu vực hẻo lánh ở vùng ven thành phố Bhopal, bang Madhya Pradesh. Bên trong xe chứa hơn 52 kg vàng miếng cùng gần 10 crore rupee tiền mặt (khoảng 30 tỷ đồng), gây chấn động dư luận.

Theo đó, số vàng được cất giấu trong nhiều túi lớn đặt bên trong xe. Với tổng khối lượng khoảng 52 kg (tương đương 1.834 ounce), số vàng này hiện có giá trị ước tính khoảng 7,8 triệu USD (gần 206 tỷ đồng) nếu tính theo mức giá vàng khoảng 4.270 USD/ounce.

Được biết, chiếc xe được phát hiện trên một bãi đất trống, xung quanh là khu biệt thự và trang trại của nhiều người giàu có, có ảnh hưởng tại địa phương. Thời điểm này cũng trùng với lúc giới chức Ấn Độ triển khai hai chiến dịch truy quét quy mô lớn.

Một chiến dịch do Cục Thuế vụ Ấn Độ thực hiện tại hơn 40 địa điểm liên quan đến ba doanh nghiệp xây dựng lớn. Chiến dịch còn lại do lực lượng đặc nhiệm thuộc Văn phòng Chống tham nhũng tiến hành, nhằm khám xét hai cơ sở có liên quan đến ông Saurabh Sharma – cựu quan chức ngành giao thông, sau đó chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại Bhopal.

Theo nguồn tin điều tra, ông Sharma có mối quan hệ với nhiều doanh nhân, cựu quan chức và sĩ quan cảnh sát có ảnh hưởng tại bang Madhya Pradesh.

Quá trình xác minh ban đầu cho thấy chiếc xe màu trắng, gắn còi ưu tiên và mang dòng chữ "RTO" (Cục Giao thông Vận tải), được đăng ký dưới tên Chetan Singh Gaur, người có hộ khẩu tại thành phố Gwalior nhưng đã sinh sống ở Bhopal khoảng bốn năm. Đáng chú ý, một trong hai địa điểm bị khám xét cũng thuộc sở hữu của Gaur.

Danh tính chủ nhân gây bất ngờ

Phó Cảnh sát trưởng Bhopal Priyanka Shukla cho biết cảnh sát nhận được tin báo về một chiếc xe bị bỏ lại trên tuyến đường dẫn đến Kushalpura vào rạng sáng. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện từ 7-8 túi lớn bên trong xe và nghi ngờ đây là tài sản bị bỏ lại nhằm tránh các cuộc khám xét. Sau khi phối hợp với Cục Thuế vụ mở kiểm tra, nhà chức trách phát hiện 52 kg vàng cùng 9,86 crore rupee tiền mặt.

Theo Cục Thuế vụ Ấn Độ, đây là một trong những vụ thu giữ vàng và tiền mặt không khai báo lớn nhất từng được phát hiện tại bang Madhya Pradesh.

Đến tháng 3/2025, cơ quan điều tra kết luận toàn bộ số vàng và tiền mặt trên là tài sản có nguồn gốc phạm pháp mà ông Saurabh Sharma thu lợi trong thời gian giữ chức vụ. Mặc dù chiếc xe đứng tên Chetan Singh Gaur, giới chức xác định phương tiện này do Sharma sử dụng.

Trước đó, ông Sharma nhiều lần phủ nhận có liên quan đến khối tài sản bị thu giữ.

Hiện ông Saurabh Sharma, Chetan Singh Gaur cùng một số người liên quan đã bị bắt và tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Đến tháng 9/2025, Tòa án Cấp cao bang Madhya Pradesh bác đơn xin tại ngoại của ông Sharma. Căn cứ vào các chứng cứ do Cục Thi hành án cung cấp, trong đó có lời khai của các cá nhân liên quan, tòa án nhận định có đủ cơ sở để xác định cựu quan chức này đã thực hiện hành vi rửa tiền.