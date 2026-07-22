Kéo sợi dây lạ nhô lên từ nền nhà, người thợ không ngờ thứ xuất hiện sau đó trị giá hơn 70 tỷ đồng

Người thợ bất ngờ phát hiện bí mật dưới nền bê tông cũ

Vụ việc được truyền thông quốc tế đăng tải vào cuối năm 2024 và xảy ra tại thủ đô Vienna (Áo). Theo The Scottish Sun, trong quá trình cải tạo tầng hầm một căn biệt thự cũ, người thợ phát hiện một sợi dây nhỏ nhô lên khỏi nền bê tông. Tò mò, ông quyết định kéo thử mà không hề biết điều gì đang chờ phía dưới.

Sau khi kéo sợi dây, người thợ nhận thấy nó dường như được nối với một vật nặng nằm bên dưới. Ông cùng những người có mặt đã tiến hành kiểm tra kỹ hơn và phát hiện một chiếc hộp kim loại được chôn kín trong nền nhà.

Khi chiếc hộp được mở ra, tất cả đều sửng sốt trước khối tài sản khổng lồ bên trong. Theo thông tin được công bố, chiếc hộp chứa khoảng 30 kg tiền vàng và nhiều đồng xu quý hiếm.

Giới chuyên gia sau đó ước tính giá trị của số vàng này vào khoảng 2,3 triệu euro, tương đương hơn 70 tỷ đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện nay.

Điều đáng nói là, theo NationalWorld, một công nhân khác từng nhìn thấy sợi dây lạ trước đó nhưng cho rằng đó chỉ là vật bỏ đi nên không để tâm. Chỉ tới khi người thợ sửa chữa tới làm việc và quyết định kiểm tra kỹ hơn, bí mật nằm dưới lớp bê tông mới được hé lộ.

Phát hiện hiếm gặp nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận bởi không ai nghĩ rằng một khối tài sản khổng lồ lại được cất giấu ngay bên dưới một căn biệt thự bình thường.

Khối tài sản được cho là bị chôn giấu từ trước Thế chiến II

Theo The Jerusalem Post, các chuyên gia nhận định số vàng này có thể đã được cất giấu từ trước Thế chiến II. Danh tính của chủ nhân thực sự vẫn chưa được xác định và nguồn gốc chính xác của kho báu vẫn là một bí ẩn.

Trong khi đó, NationalWorld cho biết theo quy định của Áo, những tài sản vô chủ được phát hiện trong quá trình thi công có thể được phân chia giữa chủ sở hữu bất động sản và người phát hiện sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết.

Từ một sợi dây nhỏ vô tình lộ ra trên nền bê tông cũ, người thợ đã góp phần phát hiện một trong những kho báu gây chú ý nhất được truyền thông quốc tế nhắc tới trong năm 2024. Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội bởi diễn biến giống như bước ra từ một bộ phim phiêu lưu, đồng thời khiến nhiều người không khỏi tự hỏi còn bao nhiêu bí mật tương tự đang nằm yên dưới lòng đất mà chưa được khám phá.

Nguồn: The Sun, NationalWorld, The Jerusalem Post