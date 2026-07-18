Phát minh của Trung Quốc gây sốc ngành rau quả: Tạo ra ‘dưa hấu vũ trụ’ có hương vị sữa, chocolate, thu về hơn 30.000 đơn đặt hàng

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Lô "dưa hấu vũ trụ" đầu tiên tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) vừa chính thức được thu hoạch và đưa ra thị trường, gây chú ý nhờ sở hữu những hương vị khác biệt như sữa, dứa và sô cô la.

Theo truyền thông Trung Quốc, ngày 3/6, cơ sở trồng dưa hấu không gian đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Giang Tô đã bắt đầu thu hoạch vụ mùa mới. Cơ sở này do Công ty Công nghệ Nông nghiệp Sinh thái Giang Tô Zhuangyan Yonghong vận hành tại quận Lishui, thành phố Nam Kinh.

Năm nay, đơn vị này đưa vào canh tác bốn giống dưa hấu được nhân giống trong không gian. Trong đó, giống dưa hấu vị sô cô la có vỏ xanh với các sọc rõ nét, ruột màu vàng đậm, tỏa mùi sô cô la nhẹ, giòn và mọng nước. Giống dưa hấu vị dứa có vỏ xanh nhạt, ruột vàng nhạt, mang vị chua ngọt và hương thơm của dứa. Dưa hấu vị sữa có vỏ vàng nhạt, ruột nhiều màu sắc như đỏ, vàng và xanh, tạo hương thơm tương tự sữa. Trong khi đó, giống Golden Armor giữ hương vị nguyên bản với vỏ màu vàng óng, ruột đỏ sẫm, vị ngọt thanh và phần vỏ có thể ăn sống.

Khi chín, mỗi quả dưa nặng từ 2-3 kg, có vỏ mỏng, ruột mềm, ít xơ và độ ngọt cao. Theo thang phân loại độ ngọt của dưa hấu tại Trung Quốc, sản phẩm này đạt chỉ số 15-16, thuộc nhóm "thượng hạng", trong khi phần lớn các giống dưa thông thường chỉ đạt mức trung bình.

Theo giới thiệu của đơn vị nghiên cứu, các hạt giống dưa hấu đã được đưa lên không gian nhiều lần bằng tàu vũ trụ. Trong môi trường có bức xạ vũ trụ, chân không cao và vi trọng lực, một số đặc tính di truyền liên quan đến hương vị, trong đó có hợp chất tạo mùi "geranylacetone", đã xuất hiện đột biến tự nhiên.

Sau khi trở về Trái Đất, các nhà nghiên cứu tiến hành chọn lọc, lai tạo và bảo tồn những đặc tính hương vị nổi bật qua nhiều thế hệ. Sau bốn thế hệ trồng thử nghiệm và chọn lọc, các giống dưa mới được đánh giá là đã ổn định về đặc tính và đủ điều kiện để thương mại hóa.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng nhân giống trong không gian không đồng nghĩa với biến đổi gen (GMO). Ngay từ năm 1981, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã đánh giá tính an toàn của phương pháp nhân giống trong không gian và kết luận rằng các nông sản được tạo ra từ hạt giống này không gây nguy hại đối với sức khỏe con người.

Ông Shen Xinrong, chuyên gia nông nghiệp tại Phòng thí nghiệm Bầu trời Sao Hàng không Vũ trụ Mới, cho biết các giống dưa hấu không gian đã được chọn lọc theo hướng tăng khả năng chống chịu với các điều kiện bất lợi. Kết hợp với phân bón sinh học chuyên dụng và các giải pháp cải tạo đất, giống cây này có thể hạn chế hiệu quả các bệnh lây truyền qua đất, cho phép canh tác liên tục nhiều năm.

Các giống dưa được trồng theo phương pháp treo quả trong nhà kính với mật độ khoảng 1.200 cây/mẫu Anh. Mỗi cây cho hai quả, tương đương năng suất khoảng 2.400 quả/mẫu Anh.

Hiện dưa hấu vũ trụ đang được bán với giá khoảng 50 nhân dân tệ (gần 180.000 đồng) mỗi quả và đã nhận hơn 30.000 đơn đặt hàng trước. Đối với các sản phẩm được đóng gói làm quà tặng, giá bán có thể vượt 100 nhân dân tệ (khoảng 360.000 đồng) mỗi quả.

Như Quỳnh