Cây kim ngân hợp mệnh gì, tuổi nào? Loại cây phong thủy những tháng cuối năm 2026

Cây kim ngân hợp mệnh gì, tuổi nào?

Thông tin trên VTC News, cây kim ngân được biết đến là một trong số những loại cây phong thuỷ, mang lại nhiều tiền tài và may mắn cho gia chủ. Do vậy, loại cây này rất được ưa chuộng để trồng làm cây cảnh trong nhà hoặc công ty.

Theo chuyên gia phong thủy, vì là loài cây thân gỗ với là màu xanh tươi tốt quanh năm nên kim ngân được xếp vào hành Mộc. Theo Ngũ hành, Mộc sinh Hỏa, do đó cây kim ngân sẽ hợp nhất với người mệnh Mộc và mệnh Hoả.

Cũng có quan điểm lá cây kim ngân xoè 5 nhánh biểu tượng cho sự cân bằng của 5 yếu tố "Kim - Mộc - Thuỷ - Hoả - Thổ" trong Ngũ hành. Do đó, loài cây này hầu như không tương khắc với mệnh nào.

Là loại cây phong thuỷ, kim ngân hợp với hầu hết các tuổi. Theo các chuyên gia phong thuỷ, cây kim ngân sẽ khắc phục những nhược điểm về tính cách của những người tuổi Tuất, Thân, Tý.

Cây kim ngân từ lâu đã được mệnh danh là "cây tiền" biểu tượng cho sự sung túc.

Những người tuổi nói trên thường sống chân thành, tốt tính nhưng lòng tốt của họ thường bị lợi dụng. Trồng kim ngân sẽ giúp cho những người tuổi này có được sự cân bằng, hài hoà, đi đúng hướng để thành công.

Loại cây phong thủy những tháng cuối năm 2026

Hoa lan hồ điệp

Theo trang thông tin điện tử của Tạp chí Đời sống và pháp luật, hoa lan hồ điệp, thường được ví von như "công chúa xinh đẹp" và "nữ hoàng của các loài hoa lan", khi khoe sắc, những bông hoa này tựa như những cánh bướm đang bay lượn. Chúng không chỉ đem lại không khí lễ hội rộn ràng mà còn hiện diện với vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết. Ý nghĩa của hoa lan hồ điệp cũng rất đặc biệt, đó là sự tượng trưng cho sự nghiệp suôn sẻ, thành công, giàu có và may mắn.

Thực tế, hoa lan hồ điệp không quá kén chọn môi trường sống. Chỉ cần nhiệt độ từ 15 độ C trở lên, độ ẩm không khí trong khoảng 40% đến 60%, cùng với một chút thông gió là chúng có thể sống khỏe mạnh và lâu bền. Nhìn chung, đây là một loại hoa dễ trồng, đặc biệt thích hợp với những nơi có khí hậu mát mẻ.

Cây bình an

Cây bình an được xem như biểu tượng của sự thịnh vượng và vận may. Người ta tin rằng khi đặt một chậu cây bình an trong nhà, những điều tốt lành sẽ gõ cửa. Thêm vào đó, hương thơm dễ chịu từ cây bình an không chỉ mang lại không khí trong lành mà còn có thể dùng để chế biến trà, rượu hay các món ăn hấp dẫn khác.

Cây mộc hương

Cây mộc hương, với những bông hoa nhỏ nhắn màu trắng hoặc vàng, nở rộ quanh năm và tỏa ra hương thơm ngát, quyến rũ lòng người. Không chỉ sở hữu hương thơm dễ chịu, mộc hương còn được biết đến với khả năng thanh lọc không khí, xua tan những năng lượng tiêu cực, mang lại bình an cho gia đạo.

Mộc hương được cho là có khả năng cân bằng ngũ hành, phù hợp với cả 5 mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, nhưng đặc biệt tương hợp với người mệnh Kim.

Trong phong thủy, mộc hương tượng trưng cho may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng. Chính vì vậy, việc trồng cây mộc hương trước nhà được tin là có thể thu hút vượng khí, mang lại những điều tốt lành cho gia chủ.

Đặc biệt, mộc hương được cho là có khả năng cân bằng ngũ hành, phù hợp với cả 5 mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, nhưng đặc biệt tương hợp với người mệnh Kim.

Cây ngọc bích

Cũng theo VOV, cây ngọc bích có nguồn gốc từ châu Á, một số nước loài cây này có tên gọi khác là cây thường xanh. Tại Việt Nam nhiều nơi gọi là cây hoa đá. Theo phong thủy cổ đại, cây ngọc bích được đặt đúng vị trí sẽ mang lại sức khỏe và may mắn.

Những thương gia luôn tin rằng cây ngọc bích có tác dụng chiêu tài, thường họ sẽ đặt nó ở bên quầy thu ngân hoặc máy đếm tiền. Có người bày ở lối cửa đi vào nhằm kích hoạt năng lượng chủ về tài lộc.

Cây may mắn

Cây may mắn được trồng trong chậu sứ nhỏ, mỗi cây thường có 3 hoặc 5 quả, bao quanh thành hình tròn phần dưới thần tạo nên sự hài hòa, vững chắc với lớp cỏ xanh mượt bên dưới. Cây cảnh để bàn này tượng trưng cho sự sung túc, đem đến phúc khi cho ngôi nhà, phòng làm việc và sống tốt trong môi trường có ánh sáng nhẹ, giúp gia chủ luôn giữ được sự tinh thông, sáng suốt.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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