Những đồ vật tuyệt đối không để ở ban công

Để rác rưởi tích tụ ở ban công

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, khi bạn cần chọn chỗ để thùng rác thì không nên tích tụ ở ban công là một trong ba cánh cửa trọng yếu trong ngôi nhà của bạn.

Nếu bạn muốn hút tài lộc vào nhà bạn cần giữ ban công sạch sẽ, tránh để rác rưởi tích tụ ở ban công nếu không sẽ ngăn luồng vượng khí vào nhà, gây bất lợi cho các thành viên trong gia đình.

Thần vị

Đây là một vật mang tính tâm linh cao, vì vậy nếu treo ngoài ban công chịu nắng chịu mưa thì sẽ xúc phạm đến thần linh, từ đó mang lại vận rủi cho gia chủ.

Đặc biệt với gia đình dùng ban công làm nơi phơi quần áo, đặc biệt là có nội y thì tuyệt đối không nên đặt bài vị tại đây.

Dụng cụ nhà bếp

Có nhiều người vì diện tích nhà nhỏ hẹp nên tận dụng không gian ban công để chất đồ đạc không dùng tới, thậm chí nhiều nhà còn bố trí nơi đây thành nhà bếp mà không biết rằng dụng cụ nhà bếp là một trong những đồ vật không nên để ở ban công.

Ban công còn rất dễ bị ảnh hưởng bởi khói bụi, ô nhiễm từ môi trường, nấu nướng ở đây không đảm bảo vệ sinh, sẽ khiến sức khỏe của người trong nhà xấu đi trông thấy.

Không những phá vỡ sự hài hòa, cân bằng của phong thủy mà bố trí như vậy còn dẫn tới thoái tài, tài vận chảy ra ngoài, ảnh hưởng tới sự phát triển hài hòa của gia đình. Nhà bếp là nơi đại diện cho tài vận mà lại thiếu kín đáo, dễ bị nhòm ngó như vậy thì thất thoát là chuyện không thể tránh khỏi.

Ban công đón dương khí mà bị dầu mỡ bám lại thì khí tốt không tới nhà. Hơn nữa ban công còn rất dễ bị ảnh hưởng bởi khói bụi, ô nhiễm từ môi trường, nấu nướng ở đây không đảm bảo vệ sinh, sẽ khiến sức khỏe của người trong nhà xấu đi trông thấy.

Tủ giày

Thông tin trên VTC News, nhiều gia đình vì nhà chật nên bố trí thêm tủ giày ở ban công để tiết kiệm diện tích, tránh bày quá nhiều tủ ở cửa chính. Nhưng tủ giày lại là đồ vật không nên đặt ở ban công.

Theo chuyên gia phong thủy, giày dép đã qua sử dụng đều hấp thụ những nguồn năng lượng xấu ở bên ngoài, nếu bày ở ban công sẽ làm ô nhiễm không khí ban công khiến nơi đây trở nên hỗn loạn. Mặt khác, giày dép thường không sạch sẽ, bám bùn đất hoặc có mùi khó chịu, sẽ làm cho ban công bị ô nhiễm, không đón được dương khí.

Cây có kích thước không phù hợp

Ban công là vị trí thích hợp để trồng hoa, cây cảnh, vừa đẹp mắt lại mang tới nguồn năng lượng xanh, tốt lành cho ngôi nhà. Tuy nhiên, không phải cứ trồng cây là tốt, nếu trồng không đúng cách thì lợi bất cập hại. Những bồn hoa lớn, những loại cây tán lớn hoàn toàn không thích hợp để trồng ở nơi nhỏ như ban công.

Những bồn hoa lớn, những loại cây tán lớn hoàn toàn không thích hợp để trồng ở nơi nhỏ như ban công.

Cây lớn sẽ che chắn hết toàn bộ ánh sáng mặt trời chiếu vào nhà khiến ngôi nhà trở nên âm u, thiếu dương khí, ảnh hưởng không tốt tới phong thủy. Vì thế, chỉ nên trồng những bụi cây nhỏ, có kích thước phù hợp với diện tích ban công nhà mình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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