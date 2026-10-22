Mách bạn cách treo rèm cửa đúng phong thủy mang lại may mắn, bình an cho gia chủ

Chọn màu sắc rèm hợp mệnh

Theo VTC News, quan niệm phong thủy cho rằng, việc chọn được màu sắc rèm cửa hợp mệnh sẽ giúp gia đình gặp nhiều may mắn về sức khỏe, tài vận. Gia chủ mệnh Mộc tốt nhất nên chọn rèm cửa màu xanh lá cây. Còn gia chủ mệnh Hỏa nên chọn rèm màu đỏ hoặc tím.

Gia chủ mệnh Thổ nên chọn rèm màu vàng hoặc nâu. Rèm cửa màu trắng và màu vàng phù hợp với gia chủ mệnh Kim. Đối với gia chủ mệnh Thủy, thích hợp nhất là rèm màu xanh dương.

Không chọn rèm cửa có họa tiết kỳ dị

Thị trường hiện nay có nhiều mẫu rèm cửa hoa văn kỳ dị, lạ mắt, thu hút giới trẻ. Tuy nhiên theo phong thủy, những họa tiết kỳ dị, khác thường sẽ ngụ ý không may mắn, ám chỉ những điềm gở. Tốt nhất không treo rèm cửa có họa tiết như vậy trong nhà.

Với vai trò là "bộ mặt" của không gian sống, rèm cửa cũng nên được lựa chọn và lắp đặt đúng.

Những gia đình có người già và trẻ nhỏ thì càng phải cẩn thận khi lựa chọn hoa văn, vì rèm cửa có họa tiết kỳ dị như bộ xương, búp bê ma quái… rất dễ dọa người, gây ảnh hưởng tâm lý.

Giữ rèm cửa luôn sạch sẽ

Thông tin trên trang thông tin điện tử của Tạp chí Đời sống và Pháp luật, rèm cửa bẩn sẽ tích tụ bụi bẩn và vi khuẩn, ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Nên giặt rèm cửa thường xuyên để đảm bảo vệ sinh.

Treo rèm cửa đúng cách không chỉ giúp tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà mà còn mang lại nhiều lợi ích về mặt phong thủy. Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn lựa chọn được rèm cửa phù hợp, mang lại may mắn và tài lộc cho gia đình.

Tránh những màu sắc kiêng kỵ

Bên cạnh việc chọn màu rèm theo mệnh, gia chủ cũng cần lưu ý tránh những màu sắc kiêng kỵ trong phong thủy.

Một số màu sắc không nên sử dụng cho rèm cửa bao gồm: Màu đen tượng trưng cho sự u buồn, tang tóc và có thể mang đến những điều không may mắn cho gia chủ.

Màu đỏ tươi tượng trưng cho máu lửa và có thể gây ra những mâu thuẫn, tranh. Màu hồng tượng trưng cho sự lãng mạn nhưng cũng có thể mang đến những cảm giác lo âu, bất an.

Bên cạnh việc chọn màu rèm theo mệnh, gia chủ cũng cần lưu ý tránh những màu sắc kiêng kỵ trong phong thủy.

Sử dụng đủ lượng vải rèm

Cũng theo Báo Pháp luật Việt Nam, rèm cửa cần đủ rủ và vừa vặn khi kéo khép, không nên chọn vải rèm quá ngắn. Thông thường, rèm vải có độ rủ đẹp khi chiều rộng của vải bằng khoảng 2,7 lần chiều rộng cửa sổ.

Tránh lắp đặt rèm một bên cửa sổ

Gia chủ nên lắp đặt rèm cả hai bên cửa sổ để tạo sự cân bằng và đối xứng cho căn phòng. Nếu không gian hạn chế, cân nhắc sắp xếp nội thất và trang trí để duy trì sự hài hòa.

Treo rèm cửa đúng cách

Đóng mở rèm cửa đúng cách theo phong thủy: Vào ban ngày, tốt nhất nên mở rèm cửa để đón ánh nắng và năng lượng tích cực vào nhà. Ngược lại, vào ban đêm, nên đóng rèm cửa để tránh âm khí xâm nhập và tạo cảm giác riêng tư, an toàn.

Chọn chất liệu treo rèm phù hợp: Khi lựa chọn thanh treo rèm, nên ưu tiên chất liệu gỗ tự nhiên hơn nhựa, do theo quan niệm, các vật liệu tự nhiên có năng lượng tích cực, mang lại sinh khí cho gia chủ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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