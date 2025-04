'Cha tôi, người ở lại' mới nhất (tập 31): Việt thêm thất vọng về mẹ, Đại hụt hẫng khi thấy Nguyên chăm sóc cho An

Trong tập mới nhất - tập 31 "Cha tôi người ở lại", Phi dùng vũ lực và gây sức ép với Quyên, bắt cô phải gọi cho Việt thông báo mình đã có gia đình mới và đang rất hạnh phúc. Cuộc gọi đầu tiên sau gần 20 năm của Quyên cho con trai để báo tin mẹ đã có một gia đình mới và đang hạnh phúc lắm.

"Mẹ chưa bao giờ kể với con về họ", Quyên nói. Việt không nghi ngờ lời nói của Quyên và tin mẹ mình nói thật. Việt khóc nói: "Tôi hiểu mà! Bà sợ tôi làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của bà đúng không?". Lần này, Việt lại thêm một lần thất vọng về mẹ, khi nhiều lần bị từ chối.

Nhận cuộc gọi từ mẹ, Việt cảm thấy thêm phần hụt hẫng.

Ở một diễn biến khác, An bị đau bụng dữ dội ở công ty khiến Đại rất lo lắng. An từ chối để Đại đưa về. Đúng lúc An bị đau dữ dội thì Nguyên đến. Sau khi dò hỏi, anh đã hiểu lý do dẫn đến cơn đau của An mà mình đã từng chứng kiến nhiều năm trước. Đại vẫn muốn đưa An đi viện nhưng Nguyên nói không sao vì anh hiểu bệnh của cô.



Đại ngạc nhiên khi không cần hỏi nhiều Nguyên đã hiểu cơn đau bụng của An xuất phát từ đâu. Anh cũng chứng kiến Nguyên chăm sóc cho bạn gái mình rất chu đáo...

Trong khi đó, ông Chính bất ngờ mời Tuệ Minh đi nhậu với lý do nhờ cô hỗ trợ mà công việc của mình thuận lợi hơn. Tuệ Minh nhận ra sự thay đổi của ông Chính. Dù ông Chính mời nhiệt tình nhưng Tuệ Minh lấy lý do để từ chối đi ăn tối khiến ông thất vọng ra mặt, nhất là khi biết xe của chủ đầu tư đến công trường để đón Tuệ Minh.

Tập 31 "Cha tôi người ở lại" lên sóng VTV3 vào 20h tối nay (28/4). Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cha tôi, người ở lại" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Từng bị chê 'Lật mặt 8: Vòng tay nắng' đề tài cũ, đạo diễn Lý Hải nói gì? GĐXH - Trước những ý kiến trái chiều, đạo diễn Lý Hải cho rằng có sự khác biệt lớn giữa trailer gần 2 phút và 2 tiếng nội dung phim.

Bị chê 'thảm họa', phim của Hồng Vân, Tiến Luật, Đại Nghĩa bất ngờ dừng chiếu tại rạp GĐXH - Sau khi trở thành bộ phim dẫn đầu về doanh thu bán vé vào cuối tuần trước, phim "Tìm xác: Ma không đầu" lại bất ngờ ra khỏi rạp vào cuối tuần này.