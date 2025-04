'Cha tôi, người ở lại' tập 30 tối nay 23/4: An khó chịu khi Đại tới nhà, Phi và Việt 'đụng độ' tại nhà hàng

‘Địa đạo’ đạt kỷ lục 150 tỷ, vẫn bị ‘Tìm xác: Ma không đầu’ soán ngôi GĐXH - Sau hai tuần ở ngôi vị số một doanh thu bán vé, phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" chính thức bị “Tìm xác: Ma không đầu” soán ngôi.

Trong tập 30 phim "Cha tôi, người ở lại", Phi và Việt lại chạm trán nhau ở nhà hàng nơi Việt làm việc. Thấy thái độ khó chịu của con trai Quyên, Phi lại buông lời doạ dẫm rất khó nghe. Phi còn ném chiếc ví xuống sàn nhà rồi yêu cầu Việt nhặt lên cho mình, thậm chí còn quay lại clip với lý do muốn mang về cho "vợ" Quyên xem khiến Việt ức chế..

Phi trở về nhà và rất không vui khi biết được Quyên cố tình làm rơi mặt dây chuyền có hình con trai mà cô rất trân trọng ở nhà hàng nơi Việt đang làm việc như một tín hiệu. Phi hung dữ, túm tóc chất vấn rồi đánh Quyên ngã xuống sàn.

Đại tới nhà An, nhưng vấp phải phản ứng khó chịu từ cô. Ảnh chụp màn hình

Ở một diễn biến khác, sau khi An đề nghị dừng việc thử hẹn hò, Đại lại có kế sách mới. Anh đến nhà An để nấu nướng, ăn cơm nhưng với lý do coi đây là gia đình thứ hai của mình, chứ không phải vì An. Đại cho rằng mình không thể vì chuyện tình cảm với An, mà không đến thăm bố Bình, bố Chính và hai cậu bạn thân.

Trước thái độ khó chịu của An, Đại thấy cô nàng rất vô lý. Vì An cần thời gian để quyết định có tiến tới hẹn hò với Đại hay không thì Đại đang cho An thời gian, nhưng An lại khó chịu.

An giữ thái độ khó chịu, muốn Đại chỉ dừng lại không tiếp tục hẹn hò. Ảnh VTV

Trước đó, trong tập 29 phim "Cha tôi, người ở lại", sau buổi đi chơi xa cũng là buổi hẹn hò đầu tiên, An đã đề nghị dừng lại. "Anh Đại, bọn mình trở lại như trước đây nhé! Đừng thử hẹn hò nhé! Em chưa sẵn sàng" - An vẫn khẳng định chỉ xem Đại như các anh trai của mình.

Hôm sau đến công ty, Đại thể hiện thái độ giận An, không thèm đi chung thang máy với cô. Thấy vậy, An liền đuổi theo. Cô nói sợ Đại giận, vì coi Đại giống như các anh của mình, không muốn ai phải buồn. Đại không đồng ý lời đề nghị này của An. Anh tự trách mình đã quá nóng vội khiến An áp lực, nên sẽ đợi cho đến khi An sẵn sàng.