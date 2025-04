Chăm mẹ vợ một tuần, bà liền làm di chúc để lại hết tài sản cho tôi: Điều kiện kèm theo mới trớ trêu và khó chấp nhận

Bố vợ tôi qua đời 2 năm trước. Từ đó, sức khỏe của mẹ vợ cũng giảm sút thấy rõ. Bà sống với anh vợ, chị dâu nhưng mối quan hệ lại không hòa thuận.

Tính anh vợ cặn kẽ từng đồng, tiền hưu trí của mẹ cũng lấy hết mà không đưa lại cho bà đồng nào.

Cuối tuần về chơi, vợ chồng tôi phải tự bỏ tiền túi mua thức ăn về nấu nướng, rồi tôi cho mẹ vợ vài trăm để bà thích mua gì thì mua.

Tuần trước, mẹ vợ tăng huyết áp quá mức rồi té ngã ở ngoài vườn rau. Anh cả dìu bà vào nhà, pha nước chanh cho bà uống chứ không đưa đến bệnh viện.

Vợ tôi quan sát qua camera thấy được nên gọi điện, nhờ tôi đến đưa mẹ đi khám giúp. Cũng may tôi đưa bà đến viện kịp thời, nếu không, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Từ hôm đó, tôi ở bệnh viện chăm sóc bà một tuần. Vì tôi làm IT tự do nên công việc cũng thoải mái giờ giấc hơn vợ. Mọi người ở phòng bệnh cứ tưởng tôi là con trai nên khen ngợi hết lời.

Xuất viện về nhà, mẹ vợ liền lập di chúc, để lại hết tài sản cho vợ chồng tôi. Điều đáng nói là bà kèm theo điều kiện đầy trớ trêu. Đó là vợ chồng tôi phải bán ngôi nhà đang ở, chuyển về ở nhà từ đường để còn lo thờ cúng tổ tiên. Còn anh vợ sẽ nhận một khoản tiền rồi tự tìm chỗ ở mới.

Anh vợ tức giận đòi từ mặt mẹ, còn lớn tiếng bảo mẹ thiên vị, coi vợ chồng anh không ra gì. Rồi anh ấy lườm liếc tôi, gầm gừ bảo tôi chăm mẹ là có nguyên nhân, là muốn bòn rút của cải nhà vợ.

Tôi chẳng thèm nghe anh vợ nói, anh ấy muốn nói gì thì kệ. Nhưng yêu cầu của mẹ vợ lại làm tôi khó chấp nhận nổi. Thứ nhất, nhà cửa vợ chồng tôi đang ở còn rất mới, đất đai rộng rãi. Tôi không muốn bán căn nhà đó. Thứ hai, về nhà vợ sống, tôi sẽ mang tiếng sợ vợ, ở rể... Tôi không thích điều này.

Nhưng từ chối thẳng thừng thì cũng khó quá. Nên làm sao mới đúng đây?

