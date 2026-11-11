Chân dung người phụ nữ có thể kế nhiệm Jensen Huang CEO Nvidia sau bê bối tình ái

Chân dung người vợ 41 năm gắn bó với Jensen Huang CEO Nvidia: Là kỹ sư thiết kế vi mạch, hơn chồng 2 tuổi GĐXH - Lori Mills Huang luôn sát cánh bên Jensen Huang, dù ông sau này trở thành một trong những lãnh đạo quyền lực nhất ngành công nghệ toàn cầu.

Người phụ nữ có thể kế nhiệm Jensen Huang CEO Nvidia là ai?

Madison Huang tham dự Hội nghị Robot Thế giới 2026 tại Bắc Kinh vào ngày 19/8 - Ảnh: Reuters





Theo Tiền phong, Madison Huang là con gái của Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm CEO NVIDIA, và vợ ông là Lori Huang. Khác với hình dung về một người thừa kế lớn lên trong môi trường công nghệ, Madison từng có lựa chọn nghề nghiệp khá khác biệt: trở thành đầu bếp.

Theo Le Cordon Bleu London, Madison từng theo học ngành Quản trị nhà hàng và Khách sạn tại Culinary Institute of New York. Sau khi hoàn thành chương trình, cô làm đầu bếp tại New York và khu vực vịnh San Francisco, trước khi chuyển đến Paris (Pháp) để học chuyên sâu về bánh ngọt.

Sau đó, Madison đến Miami làm việc tại khách sạn Mandarin Oriental và tiếp tục cộng tác với một đầu bếp sở hữu hai sao Michelin. Cô cũng có thời gian học tập tại Le Cordon Bleu London, nơi hoàn thành chương trình Diploma in Wine, Gastronomy and Management vào tháng 3/2015.

Trong cuộc phỏng vấn với trường, Madison cho biết chương trình giúp cô nâng cao kiến thức về rượu vang, phương pháp nếm và khả năng giao tiếp với những người làm trong ngành. Những trải nghiệm này cho thấy cô từng thực sự theo đuổi con đường ẩm thực, thay vì chỉ xem đây là một sở thích bên lề.

Tuy nhiên, Madison sau đó chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh và tiếp thị. Cô làm việc tại LVMH, tập đoàn hàng xa xỉ sở hữu nhiều thương hiệu lớn như Louis Vuitton, Dior và Moët & Chandon.

Theo hồ sơ giới thiệu chính thức của NVIDIA, trước khi gia nhập công ty, Madison từng phụ trách chiến lược và phát triển marketing trong ngành hàng xa xỉ tại LVMH. Cô cũng sở hữu bằng MBA chuyên ngành Marketing và Chiến lược của London Business School.

Vị trí quan trọng tại Nvidia của người phụ nữ có thể kế nhiệm CEO Jensen Huang

Madison có hôn nhân kín tiếng với Nico Caprez.





Madison gia nhập Nvidia năm 2020 với tư cách thực tập sinh MBA trong bộ phận tiếp thị và chiến lược doanh nghiệp. Sau đó, cô lần lượt đảm nhiệm các vị trí quản lý tiếp thị chiến dịch, tiếp thị sản phẩm và giám đốc tiếp thị sản phẩm.

Năm 2024, cô trở thành giám đốc phụ trách tiếp thị sản phẩm cho Omniverse và Robotics. Theo hồ sơ giới thiệu trên trang Nvidia, Madison giữ chức giám đốc cấp cao phụ trách tiếp thị sản phẩm và kỹ thuật cho các nền tảng Physical AI, bao gồm Omniverse, Cosmos và Isaac.

Đây đều là những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong chiến lược mở rộng của Nvidia: Omniverse hỗ trợ xây dựng môi trường mô phỏng và bản sao số, Isaac cung cấp nền tảng công nghệ cho phát triển robot, Cosmos tập trung vào các mô hình nền tảng phục vụ Physical AI.

Nhóm của Madison phụ trách chiến lược tiếp thị, đưa sản phẩm ra thị trường và hỗ trợ cộng đồng nhà phát triển. Công việc của cô vì thế không chỉ giới hạn ở quảng bá thương hiệu mà còn gắn với việc mở rộng hệ sinh thái công nghệ của tập đoàn.

Những năm gần đây, Madison thường xuyên xuất hiện cùng cha tại các sự kiện quốc tế và cuộc gặp với lãnh đạo doanh nghiệp. Cô cũng tham gia thúc đẩy quan hệ hợp tác của Nvidia với các tập đoàn Hàn Quốc như Samsung, SK hynix, LG và Hyundai.

Sự hiện diện ngày càng thường xuyên của Madison khiến truyền thông quốc tế đặt câu hỏi về khả năng cô trở thành nhân vật kế nhiệm cha tại Nvidia. Tuy nhiên, Jensen Huang chưa công bố kế hoạch chuyển giao quyền lực, cũng chưa xác nhận con gái là người kế nhiệm.

Không chỉ có sự nghiệp gắn với Nvidia, Madison còn xây dựng gia đình với một nhân sự cấp cao của tập đoàn. Cô kết hôn với Nico Caprez, Phó chủ tịch phụ trách tăng trưởng hạ tầng AI toàn cầu của Nvidia, ngày 26/9 tại Hawaii (Mỹ).

Hai người quen nhau khi cùng theo học chương trình MBA tại London và có thời gian tìm hiểu trước khi về chung một nhà.

Hiện tại cả hai vợ chồng đều làm việc tại Nvidia, cùng tham gia vào những lĩnh vực chiến lược liên quan đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và hạ tầng công nghệ.

Đám cưới Madison và Nico diễn ra riêng tư tại Hawaii, trùng với kỳ nghỉ định kỳ của nhân viên Nvidia. Sau hôn lễ, hai người tiếp tục xuất hiện cùng Jensen Huang tại một số sự kiện kinh doanh và văn hóa ở Mỹ. Theo The Information, một số nhân viên Nvidia xem cặp đôi là những gương mặt có tiềm năng đóng vai trò quan trọng trong tương lai của tập đoàn.

Theo Phụ nữ mới dịch từ Reuters, trong một thông cáo công bố hôm 8/11, Nvidia cho biết hội đồng quản trị đã thành lập một ủy ban gồm các thành viên độc lập, phối hợp với luật sư bên ngoài, để giám sát quá trình điều tra. Hội đồng này nhấn mạnh an ninh quốc gia và an ninh kinh tế Mỹ là ưu tiên hàng đầu, đồng thời khẳng định đây cũng là lợi ích thiết yếu của Nvidia và các cổ đông. Tuy nhiên, công ty cho biết hiện chưa có cơ sở để tin rằng an ninh quốc gia hoặc các bí mật kinh doanh của Nvidia đã bị xâm phạm.

Theo Reuters ngày 9/11, NVIDIA chưa công bố kế hoạch kế nhiệm Jensen Huang. Các nhà phân tích cũng chưa xác định được một nhân vật có thể thay thế ông một cách rõ ràng. Những nhân sự cấp cao được nhắc đến còn có Giám đốc tài chính Colette Kress và các lãnh đạo điều hành khác.

"Thật khó để nhìn nhận những thông tin xuất hiện vào cuối tuần qua theo hướng tích cực, bởi chúng khiến vai trò điều hành một trong những công ty quan trọng nhất nước Mỹ, cũng như vị kiến trúc sư định hình quỹ đạo phát triển AI của Mỹ, trở thành chủ đề gây tranh luận", Stacy Rasgon, nhà phân tích tại Bernstein, nhận định.

"NVIDIA không phải một công ty bình thường và Jensen cũng không phải một CEO bình thường. Ông chính là NVIDIA, người trực tiếp xác lập chiến lược và định hướng dài hạn, đồng thời tự mình nắm giữ hầu hết các quyết định quan trọng của công ty."