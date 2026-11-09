Phát hiện hơn 26 tỷ đồng tiền mặt bên trong 2 túi rác vứt ven đường

Phát hiện hơn 26 tỷ đồng tiền mặt bên trong 2 túi rác

Số tiền được chứa trong 2 chiếc túi và tổng trị giá lên tới gần 1 triệu USD





Thông tin từ Tạp chí Người quan sát dịch từ CNN, một vụ việc từng xảy ra tại bang Virginia (Mỹ) đã thu hút sự chú ý khi một gia đình bất ngờ phát hiện 2 bao tải chứa gần 1 triệu USD tiền mặt (hơn 26 tỷ đồng) nằm giữa đường trong lúc lái xe. Sau khi kiểm tra và xác định bên trong là tiền mặt, họ đã trình báo cơ quan chức năng.

Theo CNN, sự việc xảy ra khi gia đình Schantz thực hiện một chuyến lái xe đường dài.

Thiếu tá Scott Moser thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Caroline cho biết, chiếc ô tô chạy phía trước gia đình Schantz đã đánh lái để tránh một vật thể lớn trông giống túi rác nằm trên mặt đường. Gia đình Schantz không kịp xử lý nên xe đã cán qua vật thể này.

"Thay vì để túi rác nằm giữa đường, họ dừng xe, nhặt lên và đặt vào thùng sau của xe bán tải", ông Moser cho biết.

Ngay sau đó, gia đình tiếp tục phát hiện một chiếc túi khác nằm gần lề đường và cũng mang theo với suy nghĩ sẽ gom cả hai túi đem đi vứt khi về nhà.

Đến tối cùng ngày, khi chuẩn bị xử lý số rác vừa nhặt được, họ mở các túi ra kiểm tra. Ban đầu, bên trong trông giống những túi thư tín. Tuy nhiên, khi xem kỹ hơn, cả gia đình bất ngờ phát hiện đó là các bọc tiền mặt.

Gia đình Schantz sau đó đã liên hệ với cơ quan chức năng để trình báo. Đáng chú ý, gia đình này có quen biết một thành viên của Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Caroline thông qua sinh hoạt tại cùng nhà thờ. Người này đã khuyên họ gọi điện báo cảnh sát ngay sau khi phát hiện số tiền.

Cơ quan chức năng điều tra nguồn gốc số tiền

Theo Markettimes, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để kiểm tra. "Chúng tôi đến hiện trường và xác định đó thực sự là tiền mặt. Số tiền được chứa trong hai chiếc túi, tổng trị giá gần 1 triệu USD", Thiếu tá Scott Moser cho biết.

Theo kết quả kiểm tra ban đầu, bên trong 2 bao tải lớn còn có nhiều túi nhựa nhỏ hơn. Mỗi túi đều ghi thông tin về địa điểm mà số tiền dự kiến sẽ được chuyển đến.

Emily Schantz chia sẻ, trên các túi nhựa có dòng chữ "cash vault" (kho tiền mặt) cùng thông tin liên quan đến nơi nhận tiền.

Sau khi tiến hành điều tra ban đầu, Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Caroline đã chuyển vụ việc cho Cơ quan Bưu chính Hoa Kỳ (USPS) tiếp tục xử lý. Theo Thiếu tá Scott Moser, cuộc điều tra khi đó tập trung xác định chủ sở hữu cũng như điểm đến của số tiền trước khi cơ quan này tiến hành hoàn trả cho chủ sở hữu hợp pháp.

Đánh giá về hành động của gia đình Schantz, Thiếu tá Scott Moser cho rằng việc giao nộp gần 1 triệu USD tiền mặt phản ánh sự trung thực và tinh thần trách nhiệm. Theo ông, đây là quyết định không dễ dàng khi đứng trước một khoản tiền rất lớn nhưng gia đình đã lựa chọn cách xử lý đúng đắn.



