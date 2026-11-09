Chân dung nữ doanh nhân vướng nghi vấn tình cảm với Jensen Huang CEO Nvidia là ai?

CEO Jensen Huang nghi vấn ngoại tình với nữ doanh nhân

Alice Huang và Jensen Huang.





Ngày 8/11, Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm CEO NVIDIA, gây xôn xao khi gửi thư tới toàn thể nhân viên tập đoàn, thừa nhận đã không chung thủy với vợ và công khai xin lỗi gia đình.

"Tôi đã không chung thủy với vợ. Hành động của tôi khiến cô ấy và các con bị tổn thương. Không có lời bào chữa nào cho những gì tôi đã làm. Tôi thực sự xin lỗi", ông Huang viết trong bức thư được truyền thông Mỹ công bố.

Thông tin trên Tạp chí Việt Nam hàng ngày, vị tỷ phú cho biết gia đình luôn dành cho mình tình yêu và sự ủng hộ, nhưng bản thân đã khiến những người thân yêu thất vọng. Ông nhận toàn bộ trách nhiệm, đồng thời hy vọng có thể hàn gắn gia đình và lấy lại niềm tin của vợ, các con.

Hội đồng quản trị NVIDIA đã mở cuộc điều tra độc lập liên quan đến những thông tin về mối quan hệ cá nhân của CEO. Tập đoàn khẳng định Jensen Huang vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí điều hành trong thời gian điều tra.

Sự việc thu hút sự chú ý bởi Jensen Huang hiện là một trong những người giàu nhất hành tinh. Theo bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes ngày 8/11, ông sở hữu khoảng 162,2 tỷ USD, tương đương hơn 4,2 triệu tỷ đồng, đứng thứ 8 thế giới.

Chỉ vài ngày trước, ngày 5/11, tài sản của ông đã giảm gần 12 tỷ USD, tương đương khoảng 300.000 tỷ đồng, trong một phiên giao dịch khi cổ phiếu NVIDIA lao dốc. Theo Forbes, mức giảm khiến ông có thời điểm tụt xuống vị trí thứ 9 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Nữ doanh nhân vướng nghi vấn tình cảm với Jensen Huang CEO Nvidia là ai?

Jensen Huang đi cùng Alice Huang tại một nhà hàng ở Đài Bắc năm 2025. Ảnh: Sunday Times





Từng nhiều lần xuất hiện bên cạnh ông Jensen Huang, bà Alice Huang đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia công khai thừa nhận việc ngoại tình và gửi lời xin lỗi tới gia đình.

Thông tin trên VTC News, Alice Huang, còn được biết đến với tên Huang Le, có hành trình nghề nghiệp trải qua nhiều lĩnh vực trước khi tham gia điều hành Megaspeed, công ty hoạt động trong ngành trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây. Cô được chú ý sau khi xuất hiện trong những hình ảnh bên Jensen Huang, CEO Nvidia, giữa lúc ông công khai xin lỗi gia đình vì ngoại tình.

Theo hồ sơ trên Simuwang, cơ sở dữ liệu về quỹ đầu tư tư nhân tại Trung Quốc, Huang Le từng làm phóng viên tại Đài Truyền hình Hồ Nam và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Sau khoảng bốn năm trong ngành truyền thông, cô chuyển sang lĩnh vực tài chính, làm trợ lý cho chủ tịch bộ phận ngân hàng tư nhân của HSBC, rồi giữ chức phó chủ tịch tại bộ phận kinh doanh chứng khoán của CITIC Securities.

CEO Nvidia và Alice Huang (đều ngồi) tại một quán bar ở Đài Bắc, Đài Loan, hồi tháng 6/2024. Ảnh: LinkedIn @netthunder





Sau đó, Alice tham gia lĩnh vực đầu tư, trở thành giám đốc điều hành kiêm nhà quản lý quỹ tại Shanghai Hexi Investment Management. Ảnh đại diện trên hồ sơ trực tuyến của công ty cho thấy một phụ nữ tóc đen dài, mặc váy đỏ, mỉm cười trước ống kính. Một số báo đã đối chiếu bức ảnh này với người phụ nữ xuất hiện bên Jensen Huang tại Đài Loan.

Tuy nhiên, lý lịch nghề nghiệp của Alice chưa được xác minh đầy đủ. New York Post cho biết không tìm thấy hồ sơ phóng viên mang tên Huang Le trên trang web của Hunan TV và CCTV. Một lãnh đạo đài truyền hình Hồ Nam cũng nói chưa từng nghe đến cô. HSBC và CITIC Securities không phản hồi đề nghị xác nhận quá trình làm việc của nữ doanh nhân.

Alice sau đó tham gia điều hành Megaspeed, doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore và có quan hệ thương mại với Nvidia. Theo các nguồn tin được New York Times dẫn lại, cô có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, thường dự hội nghị chuyên ngành và các bữa tối riêng dành cho lãnh đạo doanh nghiệp, qua đó xây dựng quan hệ với nhiều nhân vật trong ngành công nghệ bán dẫn.

Một số hình ảnh được công bố cho thấy Alice xuất hiện cùng Jensen tại Đài Bắc. Tháng 6/2024, hai người được chụp tại một quán bar; đến ngày 22/5/2025, họ tiếp tục được ghi hình khi cùng rời một nhà hàng ở thành phố này.

Cho đến nay, bà Alice Huang vẫn chưa đưa ra phản hồi công khai nào trước các cáo buộc, và ngoài những hình ảnh tại các sự kiện, nhà hàng hay quán bar, thông tin về tuổi tác, xuất thân cũng như đời tư của người phụ nữ này vẫn còn rất hạn chế.