Chàng trai Việt mê robot, sở hữu doanh nghiệp in 3D ở tuổi 24

Tốt nghiệp chương trình kỹ sư chuyên ngành cơ điện tử loại xuất sắc tại Úc, Lê Long Thịnh (SN 2000, TP.HCM) được nhiều người đánh giá là một trong những gương mặt trẻ đầy tiềm năng trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất robot. Chàng trai Việt thành công chinh phục nhiều giải thưởng tại lĩnh vực này khi còn là sinh viên.

"Em thích lắm nhưng không dám xin ba mua bởi món đồ chơi ấy mắc tiền quá" , Long Thịnh cho hay, chính từ lúc đó, cậu bắt đầu hứng thú với lắp ráp, máy móc. Lên cấp 2, Long Thịnh biết về lập trình và mong ước tạo ra những sản phẩm độc đáo, thoả trí tưởng tượng của bản thân.

Cựu học sinh trường THCS Chu Văn An nhớ: "Năm lớp 9, trường có khóa học về lắp ráp robot LEGO Mindstorm, em liền xin ba mẹ cho đăng ký học. Cuối khóa, em đã đạt điểm cao nhất. Thầy cô nhìn ra em có triển vọng nên khuyến khích em thi đấu giải WRO 2014".

Dù mới tham gia vào lĩnh vực này nhưng Long Thịnh khiến bạn bè, thầy cô bất ngờ khi giành chức vô địch WRO 2014. Sau đó, cậu học sinh đại diện Việt Nam đi thi đấu quốc tế ở Sochi, Nga. Dù không đạt giải nhưng Long Thịnh vẫn vui vì tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm. Các năm sau, chàng trai trẻ tiếp tục tham gia và giành được 2 giải Ba tại WRO 2019 và WRO 2020.

Ban đầu dự thi với tâm thế thử sức, học hỏi nhưng những thành tích không ngờ tới đã giúp Long Thịnh tin tưởng vào con đường bản thân lựa chọn, đó là gắn bó với máy móc, tự động hoá.

Niềm đam mê theo Long Thịnh lớn lên mỗi ngày. Lên đại học, Long Thịnh lựa chọn chương trình chuyển tiếp quốc tế chuyên ngành cơ điện tử tại trường Đại học Bách Khoa TP.HCM. Hoàn thành chương trình ở Việt Nam, cậu sang Úc học tiếp 2 năm tại Đại học Công nghệ Sydney.

Du học ở nước ngoài nhưng Long Thịnh thích nghi rất nhanh, một phần vì được học trong lĩnh vực bản thân yêu thích. Chàng sinh viên may mắn được các giáo sư ở trường chọn tham gia các cuộc thi lớn

Năm cuối đại học, Long Thịnh có cơ hội tham dự Ngày hội triển lãm ở trường và trình diễn dự án cánh tay robot vẽ tranh chân dung. Nhóm của Long Thịnh giành 2 giải cao và được đề cử tiếp đi tham dự Ngày hội công nghệ Sydney.

Với Long Thịnh, các giải thưởng không chỉ làm đẹp hồ sơ tốt nghiệp mà còn tạo ra những cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Những thành tựu này giúp chàng trai Việt tự tin hơn khi hoạt động trong lĩnh vực robot nói riêng và công nghệ nói chung.

Khởi nghiệp từ những đam mê

Từ khi còn là sinh viên, chàng trai sinh năm 2000 luôn mong muốn tạo ra giá trị không chỉ cho bản thân mà cho cả cộng đồng. Do đó, Long Thịnh chọn lối đi riêng về lĩnh vực in 3D (lắp ráp và kinh doanh về máy in 3D, máy khắc CNC và máy khắc laser...).