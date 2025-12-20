Chàng trai Việt sinh ra nghèo khó bất ngờ có cha là tỷ phú Mỹ, thừa kế tài sản tới 2.600 tỷ đồng, cuộc sống hiện tại ra sao?

Chàng trai Việt sinh ra nghèo khó bất ngờ có cha là tỷ phú Mỹ, thừa kế tài sản 2.600 tỷ đồng

Vị tỷ phú Mỹ gặp nạn và mất tích mãi mãi trong lúc đi máy bay thăm quan





Câu chuyện tìm cha để đòi chia quyền thừa kế của cậu bé Nguyễn Bé Lory gây ồn ào dư luận suốt một thời gian dài.

Larry Hillblom là chủ của Công ty chuyển phát nhanh DHL, sở hữu khối tài sản 600 triệu USD. Ông nổi tiếng là một tỷ phú đào hoa. Năm 1993, khi đầu tư khách sạn và sân golf tại Phan Thiết, Larry Hillblom gặp và có mối tình chớp nhoáng với cô hầu phòng Nguyễn Thị Bé. Sau lần gặp gỡ ngắn ngủi định mệnh trên, cô Bé có thai và quay về Tân Xuân, cuối năm 1994 hạ sinh Nguyễn Bé Lory giống cha như đúc.

Tỷ phú Larry chỉ biết mình có con rơi tại Việt Nam qua một tấm ảnh khi Lory vừa vài tháng tuổi. Ngày 21/5/1995, trong một chuyến bay bằng thủy phi cơ từ đảo Pagan đến Saipan, tỷ phú Larry Hillblom tử nạn đến nay vẫn chưa tìm được thi thể.

Sau cái chết của nhà tỷ phú đào hoa bạc mệnh, có hơn 10 cháu bé được cho là con rơi của ông đã đứng ra tranh chấp khối tài sản khổng lồ. Cuối cùng ngoài phần lớn tài sản để nghiên cứu y khoa dành cho ĐH San Francisco, 4 cậu bé gồm Nguyễn Bé Lory ở Việt Nam; một đứa con rơi khác ở đảo Guam và hai người con ở Philippines được hưởng quyền thừa kế sau khi đã chứng minh trước tòa là con huyết thống của nhà tiỷ phú trong cuộc chiến ADN ở Mỹ vào năm 1999.

Cô gái Việt được vị tỷ phú Mỹ để mắt đến và sinh ra bé trai kháu khỉnh





Rất may sau đó, Tổ chức giám định của Mỹ đã lấy chính máu của mẹ của Larry để xét nghiệm. Kết quả cho thấy trong hơn 10 đứa trẻ tự nhận, chỉ có 4 đứa trẻ thực sự là máu mủ của ông. Trong đó có cậu bé Việt Nguyễn Bé Lory và người con ở đảo Palau (nằm ở phía tây nam Philippines) có tên Junior Larry Hillbroom.

Cuộc sống hiện tại của chàng triệu phú

Chàng trai Việt bỗng đổi đời vì phát hiện “con rơi” của tỷ phú Mỹ, được hưởng thừa kế 2.600 tỷ đồng





Theo thông tin vào giai đoạn đó, tổng số tiền mà 4 đứa "con thật" của Hillblom sẽ được hưởng, là 300 triệu USD, nhưng họ chỉ thực nhận mỗi người 30 USD triệu vì phải nộp thuế liên bang và thuế lợi tức. Riêng Bệnh viện UC San Francisco được 200 triệu USD (tính đến thời điểm hiện tại khoảng 2.600 tỷ đồng)

Theo phán quyết của tòa án vào lúc đó, do bé Lory còn nhỏ nên mỗi tháng mẹ con cô Nguyễn Thị Bé được nhận từ ngân hàng 5.000 USD để tiêu dùng. Khi Nguyễn Bé Lory đủ 18 tuổi - nghĩa là vào năm 2013, mẹ con cô sẽ được lĩnh tổng cộng 60 triệu USD (bao gồm cả tiền thừa kế chính thức cộng với lãi ngân hàng).

Do Lory còn đi học, những người quản lý số tài sản đã thống nhất với gia đình Lory đầu tư vào nhiều lĩnh vực để gia tăng giá trị. Năm 2015, Lory 21 tuổi và hoàn thành chương trình học, anh đã chính thức là chủ nhân của số tiền khổng lồ này.

Một số hình ảnh hiếm hoi của anh Lory được chia sẻ





Được biết, hiện tại cả hai mẹ con bé Nguyễn Bé Lory đã được nhập quốc tịch Mỹ và sinh sống tại thị trấn Mariana, thuộc đảo Saipan của nước Mỹ.

Năm 2012, bé Lory về thăm lại quê mẹ Việt Nam. Chuyến đi lần này có đầy đủ cô Bé, các em của Lory và ông bà ngoại. Toàn bộ chuyến về thăm quê hương của triệu phú trẻ được giữ bí mật tuyệt đối.

Năm 2015, Lory tròn 21 tuổi, cậu chính thức trở thành chủ nhân của số tiền lên đến gần 100 triệu USD - tương đương 2.600 tỷ đồng (bao gồm tiền thừa kế và tiền lãi gửi ngân hàng).

Dù được coi là một trong những người Việt giàu có nhất ở Mỹ, nhưng Lory sống khá kín tiếng và ít thông tin được công bố.

Theo thông tin mới nhất, trong khi Lory sống yên ổn, người con trai khác cũng thừa kế tài sản lại dính vào nghiện ngập và buôn lậu ma túy, bị kết án tù, cho thấy cuộc sống trái ngược của những người thừa kế tài sản từ vị tỷ phú này.