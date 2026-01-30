Vỏ Trái Đất rò rỉ, nuôi dưỡng sự sống kỳ lạ giữa băng cháy
Dùng robot lặn, các nhà khoa học phát hiện mỏ băng cháy sâu nhất thế giới và cả một "ốc đảo sự sống".
Theo Science Alert, một ốc đảo sự sống được gọi là "các gò Freya" - theo tên nữ thần tình yêu trong thần thoại Bắc Âu - đã được phát hiện ở nơi sâu tận 3.640 m so với mặt biển, ngoài khơi hòn đảo băng giá Greenland.
Các gò Freya vốn là một băng cháy (hydrate khí) và cũng là mỏ băng cháy sâu nhất thế giới mà khoa học từng ghi nhận.
Băng cháy là một loại hợp chất rắn trông giống như băng, được hình thành từ nước và khí methane dưới điều kiện áp suất cao và nhiệt độ cực thấp ở đáy đại dương. Nguồn năng lượng tự nhiên này được quan tâm gần đây.
Theo bài nghiên cứu vừa được đăng tải trên tạp chí Nature Communications, trong chuyến thám hiểm Ocean Census Arctic Deep EXTREME24, con tàu của nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Đại học Bắc Cực UiT Na Uy đã phát hiện ra một cột khí methane cao tận 3.300 m bốc lên từ đại dương.
Tin rằng có thứ gì đó rất khác thường bên dưới, họ đã cử một robot lặn điều khiển từ xa (ROV) xuống điều tra và phát hiện mỏ băng cháy này.
Nơi đây, ROV đã thu thập được các mẫu khí methane, dầu thô, cùng với trầm tích chứa nhiều loại sinh vật biển khác thường.
"Phát hiện này viết lại toàn bộ quy tắc cho hệ sinh thái biển sâu ở Bắc Cực - đồng trưởng đoàn thám hiểm Giuliana Panieri nói.
Thế giới sự sống này chứa các loài động vật, sống nhờ "vật liệu rò rỉ" từ vỏ Trái Đất, thông qua quá trình hóa tổng hợp. Nguồn "thức ăn" ổn định này giúp chúng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự tăm tối và lạnh giá của đáy đại dương.
Các loài động vật ở đây bao gồm giun ống họ siboglinid và maldanid, các loại ốc họ skeneid và rissoid, cùng các loài giáp xác chân khác (amphipods) họ melitid, tạo thành một hệ sinh thái có cấu trúc tương tự như các miệng phun thủy nhiệt tại Bắc Cực ở cùng độ sâu.
Các hợp chất tìm thấy trong mẫu trầm tích cho thấy dầu và có thể là cả các loại khí ở đây bắt nguồn từ những loài thực vật có hoa từng sinh trưởng tại một Greenland ấm áp, phủ đầy rừng rậm vào thế Miocene (Trung Tân), một thế địa chất kéo dài từ 23 đến 5,3 triệu năm trước, thuộc kỷ Tân Cận.
Một lần nữa, phát hiện về ốc đảo sự sống cực sâu này cho thấy Trái Đất - và có thể là cả các hành tinh khác - có thể nuôi dưỡng những dạng sự sống kỳ lạ đến mức nào, góp phần định hướng cho các cuộc săn tìm sinh vật ngoài hành tinh trong tương lai.
