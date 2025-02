Cháu trai gia tộc giàu có bậc nhất Việt Nam 'đưa cả mùa xuân vào nhà', một chi tiết khiến cộng đồng 'choáng váng'

Gia tộc Lý Quí nắm giữ chuỗi nhà hàng xa hoa, biệt thự và khối tài sản khổng lồ. Những nhà hàng, cafe nổi tiếng như Ciao, Terrace, Ibox, Goody, Paris Deli, Fly Cupcake Garden, Maxim’s Nam An, An, An Viên, Thanh Niên, Gloria Jean’s, Breadtalk, Runam hay đại trung tâm nội thất Nhà Xinh đều là sở hữu (hoặc đã từng) của gia tộc Lý Quí.

Lý Quí Khánh (sinh năm 1988) được nhắc đến như là một trong những nhà thiết kế nổi tiếng tại Việt Nam hiện tại. Những bộ trang phục lộng lẫy của anh thường được những ngôi sao thời thượng nhất Việt Nam lựa chọn. Đặc biệt, ngoài đời, Lý Quí Khánh có mối quan hệ thân thiết, như chị em một nhà với nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Bất cứ khi nào Hồ Ngọc Hà xảy ra chuyện, anh cũng luôn đứng ra bảo vệ.

Trong số những thành viên của gia tộc đình đám này, nhà thiết kế Lý Quí Khánh được coi là "hoàng tử". Thiết kế với mục đích thỏa đam mê, không đặt nặng về tiền nên tên tuổi của Lý Quí Khánh nhanh chóng được biết đến.





Xuất thân thuộc hàng danh gia vọng tộc cùng tài năng và sự nổi tiếng, Lý Quý Khánh sở hữu không ít bất động sản đắt đỏ và có cuộc sống nhung lụa thượng lưu khiến bao người phải mơ ước. Anh từng chia sẻ căn penthouse có giá trị lên tới hàng triệu đô ở TP.HCM và ngôi nhà vô cùng xinh xắn tại Đà Lạt mộng mơ. Các cơ ngơi đều được Lý Quí Khánh trang hoàng đậm chất nghệ thuật. Những ngày Tết Ất Tỵ, không gian của Lý Quí Khánh thêm rực rỡ khi ngập tràn sắc xuân bởi những loài hoa và các món đồ decor xinh xinh.

Lý Quí Khánh đi mua hoa đầu xuân Ất Tỵ. Vào dịp Tết đến, nhà thiết kế sinh rất chú trọng việc trang hoàng nhà cửa. Anh tâm sự: “Dọn phòng ngủ xong, cắm tí hoa đào và sắp cây cối cho có không khí”.

Phòng ngủ của Lý Quí Khánh mang phong cách hoài cổ với gam màu hồng pastel nhẹ nhàng kết hợp cùng rèm lụa ánh kim sang trọng. Chiếc giường lớn với phần đầu giường bọc nỉ mềm mại, chăn gối viền ren tinh tế tạo cảm giác ấm áp. Những bức tranh nghệ thuật treo tường cùng thảm trải sàn hoa văn cổ điển làm tăng thêm vẻ thanh lịch, duy mỹ của không gian.

Ngay lập tức, phong cách trang trí phòng ngủ này trở thành đề tài tranh luận của cộng đồng mạng. Dưới bài đăng, thậm chí có netizen còn nhận xét rằng: "Tưởng phòng công chúa không đó". Đáp lại lời bình luận của cư dân mạng, Lý Quí Khánh thoải mái trả lời: "Haha thiếu 1 đàn bướm bữa".

Netizen bình luận hài hước về phòng ngủ của Lý Quí Khánh

Bỏ qua những ồn ào, tất cả đều phải thừa nhận tính thẩm mỹ cao trong cách trang trí nhà, từ những chi tiết nhỏ nhất, của NTK Lý Quí Khánh. Tất cả những điểm nhấn nhỏ nhưng vô cùng tinh tế, hài hòa. Nhìn căn phòng ngủ trong tổng thể lại rất phù hợp và vô cùng sang trọng.

Những góc khác của căn nhà cũng làm người xem mãn nhãn. Mùa Xuân về trong mọi ngóc ngách của căn nhà dưới bàn tay trang trí và óc thẩm mỹ tài hoa của nhà thiết kế tài năng.

Một góc bàn ăn trong nhà Lý Quí Khánh được trang trí đậm chất thơ với cành hoa đào nở rộ. Nội thất mang phong cách châu Âu cổ điển với rèm buông mềm mại, ánh sáng tự nhiên len lỏi qua khung cửa tạo cảm giác ấm áp, bình yên.

Không gian ngoài trời được Lý Quí Khánh tận dụng để trồng nhiều loài hoa rực rỡ như giấy, dạ yến thảo, hồng... trên nền gỗ sơn đen sang trọng. Bộ bàn ghế ngoài trời là nơi lý tưởng để thưởng trà, tận hưởng không khí trong lành của Đà Lạt.

Căn phòng mang đậm dấu ấn cá nhân của Lý Quí Khánh với bức tranh trừu tượng lớn, kệ tủ gỗ đen cổ điển, tượng Phật và nhiều món đồ trang trí tinh tế. Những cành hoa điểm xuyết sắc xuân, kết hợp cùng cây xanh tạo nên một không gian vừa ấm cúng, vừa nghệ thuật.

Cành đào lớn được đặt ngay trung tâm phòng khách, điểm xuyết những bông hoa hồng phớt tinh khôi, mang đến không khí Tết rộn ràng.

Hoa đào là loài hoa Lý Quí Khánh rất thích trưng bày trong nhà mỗi dịp xuân sang. Anh dành tình cảm đặc biệt cho loại hoa đào 5 cánh.

Lý Quí Khánh bài trí “mai, lan, đào mỗi thứ một tí”. Sự kết hợp của các loài hoa làm tăng thêm độ rực rỡ. Những món đồ decor nghệ thuật như tượng, đèn lồng, tranh vẽ càng làm nổi bật vẻ độc đáo, ấm cúng của không gian.

Chiếc sofa da màu rêu với chăn len caro ấm áp, bên cạnh là chậu lan trắng tinh khôi được đặt trong giỏ mây thủ công. Từng chi tiết nhỏ trong căn hộ đều toát lên sự chăm chút, tạo nên một không gian vừa nghệ thuật vừa gần gũi.

Nhà thiết kế mê mẩn chụp "đào khuya" trong không gian sống của mình. Một nhành đào nhỏ được cắm trong lọ thủy tinh nghệ thuật, ánh sáng mờ ảo càng tôn lên vẻ đẹp mong manh của những cánh hoa. Sự tối giản nhưng đầy dụng ý trong cách sắp đặt tạo nên một khung hình đầy chất thơ, đậm dấu ấn cá nhân của Lý Quí Khánh.

Ngoài đào, nhà Lý Quí Khánh cũng không thể thiếu hoa mai. Anh chia sẻ: "Mua cây mai nhỏ trong chậu, chặt từng cành ra cắm bình quá phù hợp cho những người ở chung cư như mình, vừa xinh vừa phối được nhiều loại hoa. Mỗi lần cắm hoa là nhớ lại hồi mở shop hoa, nhớ xong thấy cực quá nên thôi khép lại tự cắm tự ngắm tiếp".

Cháu trai gia tộc Lý Quí cho biết, anh làm việc đến hết ngày 28 Tết mới cặm cụi cắm hoa, sắp bàn sắp ghế lại. Thành quả decor của anh khiến nhiều bạn bè phải xuýt xoa rằng góc nào cũng đẹp.

Góc nào cũng đầy tính nghệ thuật và mang lại cảm giác bình yên.