Mẹo phong thủy nhà ở thu hút tiền tài cho gia chủ

Bố trí, trang trí cửa ra vào

Muốn tất cả mọi việc trong nhà đều được diễn ra thật thuận lợi và suôn sẻ thì yếu tố quan trọng có tầm ảnh hưởng trực tiếp đến phong thủy nhà ở chính là cánh cửa ra vào.

Đây chính là nơi đón đầu các luồng khí tốt, giàu có, thịnh vượng đến với gia chủ, nhưng nếu như các bạn không trang trí cũng như bố trí cánh cửa một cách hợp lý thì sẽ "vô tình" rước về những luồng khí xấu vào nhà, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài lộc lẫn sức khỏe của tất cả mọi thành viên trong gia đình.

Lau chùi sạch sẽ bảng tên – số nhà

Bảng tên cùng với số nhà là hai vật cần phải được chăm chút kỹ lưỡng, và đặt ở vị trí dễ thấy nhất. Bảng số có gắn thêm đèn nhấp nháy hoặc độc đáo, rõ ràng sẽ giúp gia chủ thu hút tài lộc, đưa Thần Tài gõ cửa đúng vị trí ngôi nhà của bạn.

Trồng cây xanh trong nhà hoặc trước nhà

Trong phong thủy thì cây xanh là vật mang lại khá nhiều lợi ích, nhất là những loại cây mọng nước, chúng chính là biểu tượng của sự cát tường nên được mọi người yêu thích. Vì thế bạn nên trồng một số loại cây xanh trước cửa nhà hay trong nhà, vừa giúp mang lại thịnh vượng cho gia đình, vừa tạo một không gian xanh mát.

Chú ý khi trồng thì nên đặt cây xanh ở vị trí hướng Đông, hoặc Đông Nam sẽ giúp tăng tuổi thọ các thành viên trong nhà và giúp thăng tiến trong sự nghiệp.

Tạo không gian dễ chịu, nguồn năng lượng dồi dào

Nguồn năng lượng đang tồn tại trong ngôi nhà sẽ ảnh hưởng một cách trực tiếp đến sức khỏe của bạn. Vì thế, phải đặc biệt chú ý đến bộ ba phong thủy bao gồm nhà bếp, phòng tắm, phòng ngủ.

Năng lượng không đứng yên mà luôn luân chuyển, cho nên các bạn cần lưu tâm để có thể dịch chuyển sao cho thật phù hợp. Nắm chắc và phát triển cũng như cân bằng phong thủy sẽ giúp cho ngôi nhà của bạn có thể luôn duy trì một nguồn năng lượng dồi dào.

Treo chuông gió ngoài cửa trước

Chuông gió không chỉ là một vật trang trí thông thường có tác dụng giúp cho ngôi nhà của bạn thêm phần sinh động mà chúng còn được xem là một vật phẩm phong thủy sẽ mang lại vận khí, và chúng nên được treo ở vị trí cửa trước của ngôi nhà.

Treo chuông gió trước cửa nhà không chỉ giúp tạo ra âm thanh dễ chịu mà còn được cho là mang lại may mắn và tài lộc.

Khi treo chuông gió ở cửa trước, âm thanh leng keng từ chuông gió phát ra chính là nguồn năng lượng vô hình to lớn cực kỳ tốt dành cho ngôi nhà của bạn. Ngoài ra chuông gió rung sẽ như là nam châm thu hút sự chú ý, mời gọi những điều an lành, may mắn, tốt đẹp đến với cuộc sống của bạn.

Sửa sang, dọn dẹp lại nhà cửa

Một ngôi nhà sắp xếp không hợp lý sẽ khiến khí tốt không thể lưu thông dẫn đến tài vận trì trệ. Hoặc việc bố trí đồ vật không hợp lý cũng cản trở khí vận của gia chủ. Lúc này, việc sửa sang lại nhà cửa theo những phương hướng nhất định và có ý nghĩa sẽ có khả năng giúp gia chủ tăng thêm nhiều tài lộc lẫn may mắn.

Các bậc thầy phong thủy khuyên nếu như các bạn sinh sống trong một căn phòng thì vị trí chiêu tài hút lộc này nằm ở bên trái từ cửa nhìn vào. Các bạn hãy dựa vào mẹo này để sắp xếp nội thất cũng như giường ngủ sao cho thật hợp lý.

Cần chú ý đến bộ ba phong thủy gồm nhà bếp, phòng tắm, phòng ngủ để duy trì một nguồn năng lượng dồi dào cho ngôi nhà

Ngoài ra, theo quan niệm từ thời xa xưa thì một ngôi nhà gọn gàng, sạch sẽ không chỉ mang đến cho người ở cám giác thư giãn, thoái mái, sảng khoái mà còn là một trong những yếu tố quan trọng trong việc giữ gìn sự thịnh vượng cùng với năng lượng.

Trưng bày vật phẩm chiêu lộc, phong thủy

Lựa chọn cũng như trưng bày trong ngôi nhà các vật phẩm mang tính chất phong thủy hợp với tuổi của gia chủ không chỉ diễn ra duy nhất vào dịp cuối năm mà tất cả mọi thời điểm trong năm, đều rất có ý nghĩa và cần thiết để mang lại vận khí, tiền tài cho gia chủ.

Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.