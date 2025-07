Làm cổng nên tránh thẳng vào cửa nhà, tránh gặp phải những vấn đề về sức khỏe và vận khí dưới đây

Lợi ích khi làm cổng thẳng cửa nhà

Đầu tiên, làm cổng thẳng cửa nhà giúp việc di chuyển ra vào nhà trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Thứ hai, thiết kế này cũng tạo sự thông thoáng và thuận lợi trong việc quan sát, kiểm soát lối đi.

Ngoài ra, đối với những ngôi nhà có diện tích hạn chế hoặc mặt tiền hẹp, bố trí cổng thẳng cửa là giải pháp hiệu quả để tiết kiệm không gian và tối ưu hóa sử dụng.

Tuy nhiên, về mặt phong thủy, việc làm cổng thẳng nhà không được khuyến khích.

Làm cổng thẳng nhà sẽ không tốt cho sức khỏe

Theo quan niệm phong thủy, việc làm cổng thẳng với cửa chính không được khuyến khích bởi vì tạo ra "đường thẳng xuyên tâm" một thế phạm phong thủy gọi là "xuyên tâm sát."

Khi đó, luồng khí tốt vào nhà sẽ bị thoát nhanh, làm giảm tài lộc và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cũng như vận khí của gia đình. Do vậy, thiết kế này có thể khiến năng lượng tích cực không được giữ lại và luân chuyển hài hòa trong không gian sống.

Việc lựa chọn và bố trí cổng sao cho hợp lý sẽ góp phần tạo nên một không gian sống hài hòa, vừa đảm bảo thẩm mỹ, vừa đem lại vận khí tốt cho gia đình.

Mặc dù, việc làm cổng thẳng cửa nhà về phong thủy là không lý tưởng do ảnh hưởng đến vận khí và sức khỏe gia đình. Tuy nhiên, nếu do hạn chế về không gian hoặc điều kiện thực tế phải thiết kế theo kiểu này, gia chủ cần kết hợp các biện pháp hóa giải phù hợp để cân bằng phong thủy với yếu tố tiện ích và an toàn.

Cách hóa giải phong thuỷ khi phải làm cổng thẳng cửa nhà

Đặt bình phong hoặc vách ngăn giữa cổng và cửa chính

Bình phong là một bức tường nhỏ hoặc vách ngăn được bố trí ngay sau cổng hoặc trước cửa chính, nhằm cản dòng khí thẳng, giúp khí tốt không bị thoát ra ngoài nhanh chóng.

Bình phong có thể làm từ các chất liệu đa dạng như gỗ, kính, đá hoặc kim loại, tùy thuộc vào phong cách kiến trúc và sở thích của gia chủ.

Trong phong thủy nhà ở, cổng chính luôn được coi là quan trọng nhất, là cái miệng của mỗi ngôi nhà, bởi toàn bộ khí nếu muốn lưu chuyển vào nhà đều phải thông qua cửa cổng.

Vách ngăn này không chỉ có tác dụng hóa giải phong thủy mà còn tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho khu vực mặt tiền, giúp không gian trở nên có chiều sâu và cuốn hút hơn.

Trồng cây xanh hoặc đặt chậu cây cảnh

Cây xanh là một trong những yếu tố tự nhiên giúp cân bằng và điều hòa dòng khí trong phong thủy. Gia chủ nên chọn các loại cây có tán lá rộng, xanh tốt quanh năm như cây phát tài, cây trúc, cây kim ngân hoặc cây cảnh phù hợp để đặt giữa cổng và cửa chính.

Việc này không chỉ giúp cản khí xấu, giữ lại khí tốt mà còn làm tăng vẻ đẹp tự nhiên, tạo cảm giác dễ chịu và thân thiện cho ngôi nhà. Đồng thời, cây xanh còn góp phần giảm tiếng ồn, lọc không khí và mang lại bầu không khí trong lành.

Sử dụng vật phẩm phong thủy thích hợp

Ngoài bình phong và cây xanh, gia chủ có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy như gương bát quái, chuông gió, tỳ hưu hoặc các biểu tượng may mắn đặt tại vị trí phù hợp giữa cổng và cửa chính.

Những vật phẩm này giúp hóa giải sát khí, thu hút năng lượng tích cực và bảo vệ ngôi nhà khỏi các tác động tiêu cực từ môi trường bên ngoài.

Thiết kế đường dẫn uốn lượn hoặc lối đi lệch

Nếu điều kiện cho phép, thay vì làm đường thẳng từ cổng đến cửa, gia chủ có thể thiết kế lối đi uốn lượn hoặc lệch sang một bên. Điều này giúp luồng khí khi vào nhà được phân tán và tích tụ tốt hơn, tránh tình trạng khí đi thẳng rồi thoát nhanh.

Khi đã xác định xây cửa chính, gia chủ phải lựa chọn thật kỹ lưỡng về vị trí, hướng cổng, màu sắc, vật liệu và nhất là phong thủy.

Lối đi uốn lượn còn góp phần tăng tính thẩm mỹ cho sân vườn và tạo cảm giác mềm mại, duyên dáng cho không gian bên ngoài.

Lắp đặt hệ thống ánh sáng và vật liệu phù hợp

Ánh sáng cũng ảnh hưởng đến luồng khí và năng lượng trong nhà. Gia chủ nên bố trí hệ thống đèn chiếu sáng tại khu vực cổng và cửa chính, tạo sự ấm áp, tránh bóng tối gây cảm giác âm u và kém may mắn. Đồng thời, sử dụng vật liệu tự nhiên như gỗ, đá hay gạch lát phù hợp giúp tăng cường năng lượng tích cực.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.