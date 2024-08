Chỉ tiêu xét tuyển hệ trung cấp CAND năm 2024 giảm một nửa so với năm 2023

Thêm một trường CAND phía Bắc công bố kết quả trúng tuyển năm học 2024 - 2025 GĐXH - Hiện nay, đã có kết quả trúng tuyển trường Đại học PCCC năm học 2024 - 2025 theo phương thức 3, mời thí sinh và phụ huynh xem ngay để biết kết quả.

Theo hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2024 do Bộ Công an vừa mới ban hành, năm 2024, các trường Công an nhân dân được giao tuyển sinh 600 chỉ tiêu hệ trung cấp Công an nhân dân chính quy tuyển mới.

Nếu như năm 2023 hệ trung cấp CAND tuyển sinh 1.185 chỉ tiêu, thì sang năm 2024 số lượng chỉ tiêu tuyển sinh chỉ còn tuyển 600 chỉ tiêu. Bên cạnh đó, số lượng trường tuyển sinh cũng giảm từ 05 trường, xuống còn 03 trường (hệ trung cấp của trường ĐH Phòng cháy và ĐH Kỹ thuật - Hậu cần dừng tuyển sinh năm nay). Do vậy tình hình xét tuyển vào các trường đào tạo hệ trung cấp CAND năm nay nhìn chung sẽ khá khắc nghiệt cho các thí sinh.

Tình hình xét tuyển vào các trường CAND năm nay. (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, mức giảm chỉ tiêu đối với nhóm thí sinh phổ thông là giảm mạnh nhất. Cụ thể, năm 2023 tuyển sinh 939 chỉ tiêu, năm 2024 giảm hẳn 2/3 số lượng, còn 300 chỉ tiêu. Đối với nhóm chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ thì chỉ tiêu năm 2023 và năm nay không biến động nhiều. Đối với học sinh trường Văn hóa (T11) năm nay chuyển sang xét chung với chiến sĩ nghĩa vụ, trong khí năm ngoái là xét chung với thí sinh phổ thông ngoài.

Theo dự báo điểm thi xét tuyển trung cấp các trường CAND sẽ tăng, trong đó tăng mạnh nhất là điểm chuẩn của nhóm học sinh phổ thông, còn về nhóm chiến sĩ nghĩa vụ thì sẽ có biến động nhưng không đáng kể.

Dự báo điểm tuyển sinh hệ trung cấp CAND năm 2024 sẽ tăng nhẹ. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, hệ trung cấp CAND thí sinh sẽ có phần cộng thêm điểm con em trong ngành, và chỉ tiêu tuyển sinh lại ít hơn hệ đại học. Chính vì vậy, tình hình chung về xét tuyển CAND hệ trung cấp năm nay đối với các thí sinh là cạnh tranh cao hơn so với năm trước đây.

Về phương thức xét tuyển, Bộ Công an vẫn xét tuyển theo 2 phương thức đó là tuyển thẳng và phương thức thi tuyển. Về điểm ưu tiên khu vực, thí sinh trong diện hưởng điểm ưu tiên sẽ được thực hiện quy chế Bộ LĐTB&XH và điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an./.

Từ nay đến tháng 9, hàng triệu công dân muốn vào ngành CAND phải biết thông tin quan trọng sau đây GĐXH - Bộ Công an tiếp tục có thông báo tuyển chọn công dân ngoài ngành vào CAND năm 2024 không giới hạn số lượng đăng kí tuyển chọn.