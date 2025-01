Chiêu tài, hóa sát và 3 vị trí cần chú ý để năm mới 2025 phúc lộc dồi dào, tiền vào như nước

Năm mới có 3 vị trí đắc địa đặt ban thờ Thần Tài

Theo quan niệm phong thủy, chọn được vị trí đắc địa để đặt ban thờ Thần Tài là yếu tố tiên quyết giúp kích hoạt tài lộc gia đình mạnh mẽ cho năm mới 2025.

1. Vị trí cung Qúy nhân

Quý Nhân Thiên Ất là vị thần đứng đầu trong cát thần. Cung này có thể chế ngự được mọi chỗ động, chí tôn mà có thể trấn được phù trợ.

Đặt bàn thờ Thần Tài vào cung Quý nhân gia đạo sẽ luôn được bình an, hỉ khí đầy nhà, việc làm ăn buôn bán cũng gặp nhiều thuận lợi, may mắn, sẽ có nhiều khách hàng thân thiết và nhiều người giúp đỡ, luôn gặp dữ hóa lành.

2. Vị trí cung Thiên lộc năm mới 2025

Theo phong thủy, cung Thiên Lộc tốt cho việc kinh doanh. Ban thờ Thần Tài đặt ở cung Thiên Lộc sự nghiệp của gia chủ sẽ thăng tiến, vượng tài, vượng khí, buôn bán kinh doanh phát tài phát lộc.

Đồng thời, đặt bàn thờ Thần Tài theo cung Thiên Lộc còn mang đến cho gia chủ sức khỏe và sự yên vui, hòa thuận trong gia đình.

3. Vị trí tọa Sơn hướng Thủy năm mới 2025

Ban thờ Thần tài đặt theo đúng phong thủy "tọa Sơn hướng Thủy".

Tọa sơn ở đây không phải là tựa lưng vào núi, mà là tựa vào tường vững chắc, sạch sẽ (nhưng cần tránh những vị trí động và không nên tựa vào cầu thang…).

Ban thờ Thần Tài cần được đặt dưới đất. Trước ban thờ đặt một bát nước Minh Đường Tụ Thủy (có thể thêm thạch anh để tịnh lại khí) – bởi lẽ, phong thủy có quan niệm Sơn quản Đinh, Thủy quản Tài.

Sau đó là cách sắp đặt, bài trí vật phẩm trên ban thờ Thần Tài sao cho đủ đầy, trang nghiêm, có các vật phẩm kích tài, tụ tài - nhưng vẫn đảm bảo vượng khí lưu thông thuận lợi.

Trong số các vật phẩm kích tài, tụ tài hãy treo thêm Tam Cát Hoa Mai - vừa có tác dụng đối với tài lộc, vừa có công năng đem lại bình an, cát lành cho gia chủ.

Sắp đặt, bài trí vật phẩm trên ban thờ Thần Tài có các vật phẩm kích tài, tụ tài nhưng vẫn đảm bảo vượng khí, lưu thông thuận lợi.

Tam Cát Hoa Mai phong thủy năm 2025

Quan niệm phong thủy cũng nhấn mạnh tháng 2/2025 khu vực phía Bắc nhà ở có sao xấu Thất Xích đáo tới. Sao Thất Xích mang hành Kim, là suy tinh liên quan đến tổn thất tài chính, bất hòa, mâu thuẫn… trong các mối quan hệ. Để giảm bớt tác hại của Thất Xích, cần đặt các vật phẩm phong thủy phù hợp tại khu vực phía Bắc nhà ở. Lưu ý, cần chọn ngày giờ phù hợp để kích hoạt tối ưu tác dụng của vật phẩm.

Ý nghĩa Tam Cát Hoa Mai

Tam Cát Hoa Mai Tài Lộc là vật phẩm phong thủy kết từ 3 đồng Hoa Mai rời - còn gọi là Tam Cát xâu kết hợp với Bánh Xe Pháp Luân Kết và Vô Tận Kết Bồ, biểu thị cho vô tận lộc tài được tồn tại thiên trường địa cửu. 3 đồng hoa mai đại diện cho Như Ý Cát Tường, tăng khả năng kích hoạt tài lộc… cho năm mới.

Đồng Hoa Mai 5 cánh xưa được xâu thành vật hộ thân đeo bên người để mang lại điềm may mắn, an lành, hoặc sử dụng thành vật tín giữa các mối quan hệ. Ngày nay, quan niệm phong thủy coi hình ảnh hoa mai 5 cánh là biểu tượng viên mãn, may mắn, hạnh phúc… Vì vậy, hoa mai 5 cánh còn gọi là "Hoa mai kim tiền" với 2 mặt "ngũ tự" và "ngũ hình".

5 đồng tiền Hoa Mai được chạm khắc tinh tế lần lượt:

Thọ: Sống lâu hưởng phúc

Phú: Giàu sang, phồn vinh

Quý: Thăng tiến, hanh thông thuận lợi

Trường: Phúc đức trường tồn, được lưu giữ lâu dài

Mệnh: Số mạng của bản thân

Mặt chữ của Tam Cát Hoa Mai có ý nghĩa phúc mệnh gia chủ bền lâu, có sức khỏe, được hưởng phúc có vận khí tài lộc.

Mặt ngũ hình được chạm khắc theo thứ tự:

Đĩnh tiền vàng: Đĩnh tiền kim bảo đại diện cho "vinh hoa phú quý".

Con dơi: Phát âm gần giống với chữ "Phúc" (Hán tự), tượng trưng cho phúc lộc, vận khí dồi dào tới gia đạo.

Con hươu sao: Linh thú Lộc thần cổ xưa, ý mong muốn cầu tài, cầu lộc, được quý nhân tương trợ.

Quả đào tiên: Biểu tượng cho cầu sức khỏe, gia đình viên mãn.

Chim khách: Tượng trưng cho sự cát tường – như ý, hoan hỉ đầm ấm.

Năm mới Tam Cát Hoa Mai là vật phẩm – pháp khí phong thủy giúp chiêu tài, kích lộc mạnh mẽ… Ảnh: Phong thủy Phùng Gia

Tam Cát Hoa Mai treo ở đâu?

Tam Cát Hoa Mai Tài Lộc là vật phẩm – pháp khí phong thủy dương cơ, giúp chiêu tài, kích lộc mạnh mẽ… nên cần khai quang, trì chú để phát huy tác dụng cao nhất. Ngoài ra, Tam Cát Hoa Mai còn hóa sát phương vị, hướng nhà không tốt.

Chuyên gia Phong thủy – Master Phùng Phương khuyên đặt Tam Cát Hoa Mai trong két sắt, treo trước cửa tại phương vị tốt trong nhà để chiêu tài, tấn lộc. Hoặc, treo ở Ban thờ Thần Tài, cửa chính căn hộ, văn phòng, cơ quan đoàn thể, cửa ban công, xe ô tô, giá sách…

Đặc biệt, tránh treo Tam Cát Hoa Mai ở nơi ẩm mốc, uế khí như nhà vệ sinh, bể phốt, gần nhà bếp.

Ai nên treo Tam Cát Hoa Mai Tài Lộc - Gia chủ đang mong muốn tích trữ nhiều của cải trong năm mới - Công việc của gia chủ đang chưa được hanh thông, thuận lợi, liên tục gặp nhiều khó khăn - Hướng nhà, công ty, văn phòng gặp phải vận khí không tốt - Ban thờ Thần Tài chưa được lộc - Kích hoạt tài lộc cá nhân.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

