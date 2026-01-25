"Cậu bé Tam Mao" đình đám một thời hiện có cuộc sống ra sao?

"Cậu bé Tam Mao" Mạnh Trí Siêu là ai?

Vai diễn Tam Mao giúp Mạnh Trí Siêu nổi tiếng khắp Châu Á.





Mạnh Trí Siêu sinh năm 1987 tại Trung Quốc. Khi đang là học sinh lớp 3, Mạnh Trí Siêu được giáo viên chủ nhiệm giới thiệu tham gia cuộc tuyển chọn tìm diễn viên cho phim Tam Mao lưu lang ký của đạo diễn Từ Ngân Hoa.

"Hóa thân" với một cảnh diễn trong trường học, dù chưa có kinh nghiệm diễn xuất nhưng cậu đã xuất sắc vượt qua 6.000 đứa trẻ khác để có cơ hội góp mặt trong dự án này. Bộ phim phát sóng tháng 10/1996 tạo nên cơn sốt toàn châu Á. Với diễn xuất chân thật của Mạnh Trí Siêu, một Tam Mao nghèo đói, khốn khổ, lưu lạc nhưng luôn lạc quan của tác giả truyện tranh Trung Quốc Trương Lạc Bình đã hiện lên một cách chân thực và sống động.

Hành trình đi tìm mẹ của cậu bé có quả đầu 3 chỏm tóc giữa những biến động xã hội ở Trung Quốc những năm 1930 đã chạm tới trái tim của nhiều người. Tam Mao lưu lang ký thành công vang dội đã giúp Mạnh Trí Siêu vụt sáng thành siêu sao nhí được săn đón và tiếp tục tham gia phần 2 của phim. Cậu cũng được dư luận và truyền thông hết lời ca tụng và được các đoàn làm phim đánh giá cao và giao cho những vai diễn quan trọng sau đó.

Mạnh Trí Siêu từng phải đi chữa trị vì không thể mọc tóc.





Tuy nhiên, theo lời kể của Mạnh Trí Siêu, vì phải cạo trọc đầu để diễn xuất, và sử dụng keo dán mỗi ngày để giữ nguyên tạo hình 3 chỏm tóc khiến da đầu của nam diễn viên tổn thương nghiêm trọng, không thể mọc tóc tự nhiên. Từ năm 14 tuổi, Mạnh Trí Siêu phải thường xuyên đội tóc giả.

Sau đó, khi gia đình đưa Mạnh Trí Siêu đi chạy chữa, cấy tóc và phẫu thuật căng da, sao nhí phải chịu 3000 mũi khâu đau đớn. Có lẽ vì tác dụng của thuốc tác động, nên da mặt của Mạnh Trí Siêu cũng nổi đầy mụn, ngoại hình xuống dốc.

Do đó, sau bộ phim Tam Mao Phiêu Lưu Ký, Mạnh Trí Siêu có tham gia một số phim khác như Tam Mao lưu lãng ký tục tập, Sư Thành Đạo Bạo, Đại Phong Xa, Tụ Bồn Cảo, Bức Tử Thành Long, Hắc Linh Chi… nhưng đều không thành công. Đến năm 24 tuổi, Mạnh Trí Siêu quyết định sang Nhật Bản học ngành đạo diễn, nhưng cũng chẳng thể tiến xa trong giới giải trí.

"Cậu bé Tam Mao" Mạnh Trí Siêu hiện ra sao?

Mạnh Trí Siêu vai Tam Mao nổi tiếng đã bước sang tuổi 39





Nưm 2025, Sohu đưa tin trong siêu phẩm truyền hình Phồn Hoa do Hồ Ca, Đường Yên đóng chính phát sóng, có sự tham gia của sao nhí lừng lẫy một thời Mạnh Trí Siêu. Anh thủ vai một đồng nghiệp của Đường Yên. Là nghệ sĩ gốc Thượng Hải, bối cảnh chính của phim Phồn Hoa nên Mạnh Trí Siêu cũng được mời tham gia, nhưng quả thực, nếu nam diễn viên không tự tiết lộ, ít ai còn nhớ cái tên Mạnh Trí Siêu này.

Hiện tại, Mạnh Trí Siêu chấp nhận cuộc sống của người bình thường. Nam diễn viên mở một quán bán đồ ăn bánh bao bánh mì nhỏ, không ngại khoe hướng đi mới trên trang cá nhân. Bên cạnh đó, khi có sự kiện nhớ tới nhân vật Tam Mao và mời Mạnh Trí Siêu tham dự, nam diễn viên vẫn vui vẻ trở thành Tam Mao một lần nữa.

Theo Sohu, ở tuổi 39, Mạnh Trí Siêu vẫn khá trẻ trung, nhưng đôi mắt to, gương mặt trẻ con và tài năng thụt lùi khiến con đường siễn xuất của anh bị hạn chế. Thực tế, những ngôi sao nhí vẫn giữ được danh tiếng sau khi trưởng thành rất hiếm hoi. Hầu hết các ngôi sao đều có ngoại hình khác biệt với thời nhỏ, và cái bóng của vai diễn nhí quá lớn khiến nghệ sĩ không thể vượt qua.

Bên cạnh đó, theo Sohu, Mạnh Trí Siêu từng có thời gian trầm cảm, phải khóa trang cá nhân vì không thể chịu được áp lực của dư luận. Những lời chê bai nhan sắc khiến nam nghệ sĩ ngày càng tự ti hơn, dần khiến anh mất đi niềm đam mê diễn xuất.