Vật thể bị nghi là tàu ngoài Trái Đất để lộ điều lạ trong “đuôi ngược”
3I/ATLAS, vật thể liên sao vừa mới lướt qua điểm gần Trái Đất nhất hôm 19-12, tiếp tục làm các nhà khoa học ngạc nhiên.
Vật thể liên sao 3I/ATLAS - tâm điểm của nhiều tranh cãi, nghi vấn trong giới khoa học gần đây - đã từng gây chú ý khi sở hữu đến 2 đuôi: Một chiếc đuôi theo sau giống như sao chổi bình thường, một chiếc đuôi ngược hướng về phía Mặt Trời.
Giờ đây, một nghiên cứu mới vừa được đăng tải trên arXiv bởi các tác giả từ Viện Vật lý Thiên văn Canary (IAC - Tây Ban Nha) cho thấy chiếc đuôi ngược này sở hữu cấu trúc tia phun kỳ lạ.
3I/ATLAS là vật thể liên sao thứ 3 mà nhân loại ghi nhận được. Phần lớn các nhà khoa học cho rằng nó là một sao chổi khác thường, một số ít thì nghi ngờ nó có thể là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh hoặc một dạng vật thể nào khác.
Gần đây, sau khi theo dõi 3I/ATLAS bằng 8 tàu vũ trụ khác nhau, NASA tuyên bố nó là một sao chổi. Tuy nhiên, có lẽ vì là sao chổi liên sao, vật thể này vẫn tiếp tục để lộ những điều kỳ lạ.
Trong nghiên cứu mới, các tác giả đã phát hiện ra các luồng khí dao động trong đầu sao chổi (coma) bao quanh 3I/ATLAS sau khi quan sát nó trong 37 đêm, từ ngày 2-7 đến ngày 5-9 bằng Kính viễn vọng Two-meter Twin (TTT), một thiết bị tự động đặt tại Đài quan sát Teide ở quần đảo Canary - Tây Ban Nha.
Theo Space.com, những quan sát này cho phép họ theo dõi sự tiến hóa của chiếc đuôi thứ 2: Từ một đám bụi hình quạt hướng về phía Mặt Trời trước tháng 8, đến một cái đuôi hướng ngược về phía Mặt Trời rõ rệt.
Họ cho rằng sự biến đổi này là do ảnh hưởng ngày càng tăng của bức xạ Mặt Trời lên quầng bụi, khi vật thể kỳ lạ này ngày một tiến gần ngôi sao mẹ của chúng ta.
Cấu trúc tia phun xuất hiện bên trong phần đuôi ngược của 3I/ATLAS trong 7 đêm từ ngày 3 đến ngày 29-8, dường như lắc lư, cho thấy lõi băng giá của vật thể xâm lược này đang quay với tốc độ 15,5 giờ mỗi vòng.
Phát hiện này cho thấy mặc dù được hầu hết giới khoa học coi như sao chổi, 3I/ATLAS vẫn rất khác so với mọi sao chổi từng được biết và những dữ liệu về nó sẽ tiếp tục đem lại những khám phá thú vị về thế giới bên ngoài Thái Dương hệ.
Một nghiên cứu mới đã giải quyết bí ẩn kéo dài hơn nửa thế kỷ bên trong mẫu vật Mặt Trăng mà các tàu Apollo đem về Trái Đất.
GĐXH - Công cuộc mới tìm kiếm máy MH370 đang được cả thế giới theo dõi đã có những thông báo đầu tiên.
PSR J2322-2650b sở hữu nhiều yếu tố khác thường, thách thức các mô hình hình thành hành tinh được tin cậy.
Một chiếc vương miện vàng tinh xảo trị giá khoảng 7 tỷ VND đã bị hư hại nghiêm trọng trong một cuộc triển lãm.
Nam cần thủ đã câu được một con cá trê dài 2,64 mét, vượt qua kỷ lục trước đó của chính mình.
Gần đây, một hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp đã xảy ra tại thác Shoshone, gần thành phố Twin Falls, bang Idaho, Mỹ, khiến nhiều người kinh ngạc.
Tại Hàn Quốc, ngày càng có nhiều người chọn sống một mình, trong khi nhiều người cao tuổi kêu gọi chính phủ nước này có các giải pháp chăm sóc và hỗ trợ họ kịp thời.
Bên dưới thiên thể mà NASA từng mô tả như một "Trái Đất thứ hai" có thể là một thế giới rất giống các vùng biển gần địa cực.
GĐXH - "Cậu bé thành công" (Success Kid) là một trong những hiện tượng ảnh chế (meme) phổ biến nhất Internet cách đây 19 năm.
Theo trang Dailymail, các nhà khoa học đã bị bối rối bởi một hành tinh kỳ lạ hình quả chanh mà "không thể giải thích".
Làm thế nào mà từ 4.500 năm trước, con người có thể vận chuyển những khối đá khổng lồ băng qua sa mạc khô cằn?