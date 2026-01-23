Vật thể bị nghi là tàu ngoài Trái Đất để lộ điều lạ trong “đuôi ngược”

Vật thể liên sao 3I/ATLAS - tâm điểm của nhiều tranh cãi, nghi vấn trong giới khoa học gần đây - đã từng gây chú ý khi sở hữu đến 2 đuôi: Một chiếc đuôi theo sau giống như sao chổi bình thường, một chiếc đuôi ngược hướng về phía Mặt Trời.

Giờ đây, một nghiên cứu mới vừa được đăng tải trên arXiv bởi các tác giả từ Viện Vật lý Thiên văn Canary (IAC - Tây Ban Nha) cho thấy chiếc đuôi ngược này sở hữu cấu trúc tia phun kỳ lạ.

Vật thể liên sao 3I/ATLAS và các hình ảnh thể hiện đầu sao chổi (coma) - Ảnh: NASA/ESA/STScI

3I/ATLAS là vật thể liên sao thứ 3 mà nhân loại ghi nhận được. Phần lớn các nhà khoa học cho rằng nó là một sao chổi khác thường, một số ít thì nghi ngờ nó có thể là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh hoặc một dạng vật thể nào khác.

Gần đây, sau khi theo dõi 3I/ATLAS bằng 8 tàu vũ trụ khác nhau, NASA tuyên bố nó là một sao chổi. Tuy nhiên, có lẽ vì là sao chổi liên sao, vật thể này vẫn tiếp tục để lộ những điều kỳ lạ.

Trong nghiên cứu mới, các tác giả đã phát hiện ra các luồng khí dao động trong đầu sao chổi (coma) bao quanh 3I/ATLAS sau khi quan sát nó trong 37 đêm, từ ngày 2-7 đến ngày 5-9 bằng Kính viễn vọng Two-meter Twin (TTT), một thiết bị tự động đặt tại Đài quan sát Teide ở quần đảo Canary - Tây Ban Nha.

Theo Space.com, những quan sát này cho phép họ theo dõi sự tiến hóa của chiếc đuôi thứ 2: Từ một đám bụi hình quạt hướng về phía Mặt Trời trước tháng 8, đến một cái đuôi hướng ngược về phía Mặt Trời rõ rệt.

Họ cho rằng sự biến đổi này là do ảnh hưởng ngày càng tăng của bức xạ Mặt Trời lên quầng bụi, khi vật thể kỳ lạ này ngày một tiến gần ngôi sao mẹ của chúng ta.

Cấu trúc tia phun xuất hiện bên trong phần đuôi ngược của 3I/ATLAS trong 7 đêm từ ngày 3 đến ngày 29-8, dường như lắc lư, cho thấy lõi băng giá của vật thể xâm lược này đang quay với tốc độ 15,5 giờ mỗi vòng.

Phát hiện này cho thấy mặc dù được hầu hết giới khoa học coi như sao chổi, 3I/ATLAS vẫn rất khác so với mọi sao chổi từng được biết và những dữ liệu về nó sẽ tiếp tục đem lại những khám phá thú vị về thế giới bên ngoài Thái Dương hệ.