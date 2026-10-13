Mẹ giúp mua nhà, lên ở cùng chăm cháu rồi quản mọi khoản chi tiêu: Tôi nên biết ơn hay tìm cách thoát ra?

6 giờ trước

GĐXH - Tôi 27 tuổi, là con một trong một gia đình không giàu có nhưng từ trước đến nay vẫn được tôi xem là êm ấm. Bố mẹ không thường xuyên cãi vã, bố vẫn đi làm, mẹ chăm lo nhà cửa, còn tôi lớn lên trong cảm giác mình may mắn vì có một mái nhà bình yên. Cho đến tuần trước, khi trở về quê đột xuất sau chuyến công tác dài ngày, tôi vô tình nghe được cuộc gọi khiến hình ảnh gia đình mà mình luôn tin tưởng gần như sụp đổ.