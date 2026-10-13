Mẹ giúp mua nhà, lên ở cùng chăm cháu rồi quản mọi khoản chi tiêu: Tôi nên biết ơn hay tìm cách thoát ra?
GĐXH - Có mẹ hỗ trợ tài chính, chăm cháu và quán xuyến việc nhà, cuộc sống của vợ chồng tôi nhẹ gánh hơn nhiều. Nhưng sự giúp đỡ ấy cũng khiến tôi áp lực khi mẹ muốn can thiệp vào hầu hết việc chi tiêu trong gia đình. Tôi hiểu bà lo lắng và thương con nhưng không khỏi băn khoăn: Nhận sự giúp đỡ của cha mẹ có đồng nghĩa với việc phải chấp nhận mọi sự kiểm soát, ngay cả khi đã trưởng thành?
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