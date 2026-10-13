Mẹ giúp mua nhà, lên ở cùng chăm cháu rồi quản mọi khoản chi tiêu: Tôi nên biết ơn hay tìm cách thoát ra?

Mẹ giúp mua nhà, lên ở cùng chăm cháu rồi quản mọi khoản chi tiêu: Tôi nên biết ơn hay tìm cách thoát ra?

| Tâm sự
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GĐXH - Có mẹ hỗ trợ tài chính, chăm cháu và quán xuyến việc nhà, cuộc sống của vợ chồng tôi nhẹ gánh hơn nhiều. Nhưng sự giúp đỡ ấy cũng khiến tôi áp lực khi mẹ muốn can thiệp vào hầu hết việc chi tiêu trong gia đình. Tôi hiểu bà lo lắng và thương con nhưng không khỏi băn khoăn: Nhận sự giúp đỡ của cha mẹ có đồng nghĩa với việc phải chấp nhận mọi sự kiểm soát, ngay cả khi đã trưởng thành?

Mẹ giúp mua nhà, lên ở cùng chăm cháu rồi quản mọi khoản chi tiêu - Ảnh 1.Tôi từng thấy phiền khi mẹ gọi 3 cuộc điện thoại mỗi ngày, cho đến khi điện thoại không còn reo

GĐXH - Có những cuộc điện thoại khi còn nghe thấy, chúng ta chỉ mong nó ngắn lại vài phút. Đến khi không còn cuộc gọi ấy nữa, ta mới nhận ra thứ mình từng cho là phiền phức lại chính là một phần rất bình thường và quý giá của cuộc đời.

Mẹ giúp mua nhà, lên ở cùng chăm cháu rồi quản mọi khoản chi tiêu - Ảnh 2.Muốn giữ căn nhà để dưỡng già, vợ chồng tôi nhiều đêm mất ngủ vì phản ứng của các con

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