Biến vợ thành kẻ đa nghi

Lan lấy chồng khi vừa tròn 21 tuổi. Quen nhau qua lời giới thiệu của họ hàng, nhà lại cách nhau chưa đầy 10 cây số, thấy anh hiền lành, ít nói, có công việc ổn định, cô tin mình đã tìm được bến đỗ bình yên. Lan từng nghĩ tình cảm vợ chồng có thể vun đắp dần theo năm tháng, nhưng càng chung sống, cô càng nhận ra có những khoảng cách không thể lấp đầy.

Ngay từ những năm đầu, khi Lan đang mang thai con đầu lòng, chồng cô đã thường xuyên nhắn tin, gọi điện trêu đùa đến khuya với những cô gái quen qua game. Mỗi lần cô tủi thân rơi nước mắt, anh lại gạt phắt đi, bảo chỉ là bạn bè xã giao, rằng vợ ghen tuông vớ vẩn.

Sóng gió thực sự ập đến khi bé thứ hai chưa đầy năm, anh báo nợ hơn 300 triệu đồng vì cá cược bóng đá và "đầu tư" tài chính. Bao nhiêu tiền tiết kiệm của hai vợ chồng cạn sạch. Lan phải chạy vạy vay mượn bố mẹ đẻ, bán cả số vàng cưới để trả nợ thay chồng. Thế nhưng, điều khiến cô nghẹn lòng nhất không phải là khoản tiền mất đi, mà là thái độ của gia đình chồng: Thay vì trách mắng con trai, họ lại quay sang trách khéo cô quản tiền quá chặt nên đàn ông mới phải tìm cách xoay xở bên ngoài.

Có thời gian, Lan bế hai con về nhà ngoại ở gần một năm. Chồng cô thỉnh thoảng qua thăm con, hứa hẹn với bố mẹ vợ sẽ tu chí làm ăn. Nhìn đứa con lớn ngây thơ ngày ngày hỏi khi nào bố mẹ lại về chung một nhà, Lan lại mềm lòng cho anh thêm một cơ hội vì con. Quả thực, thời gian đầu anh thay đổi rất nhiều: Đi làm đúng giờ, đưa đón con và đưa lương đều đặn cho vợ. Lan từng tin rằng bão giông đã thực sự khép lại.

Thế nhưng, sự bình yên ấy ngắn chẳng tày gang. Cho đến cách đây vài tháng, Lan vô tình đọc được những tin nhắn giữa chồng và một nữ đồng nghiệp. Đó không phải là vài câu xã giao công việc, mà là những lời hỏi han, trêu đùa tình tứ - những điều mà từ lâu vợ chồng họ đã chẳng còn dành cho nhau. Đau đớn hơn, khi cô đồng nghiệp ngỏ ý vay tiền, anh chuyển khoản nhanh gọn 3 triệu, 5 triệu không chút đắn đo. Trong khi chỉ trước đó ít ngày, khi Lan hỏi tiền đóng học thêm cho con, anh lại than nghèo kể khổ, bắt cô tự lấy tiền tiết kiệm ra lo trước.

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Lần này, Lan không khóc lóc. Cô bình tĩnh hỏi anh, hai người thực sự là gì của nhau. Chẳng mảy may biến sắc, người chồng lập tức xoay chiều cục diện, trợn mắt trách vợ dám tự ý kiểm tra điện thoại. Anh mắng cô bệnh hoạn, lúc nào cũng suy diễn vớ vẩn về những chuyện đồng nghiệp thân thiết vô hại. Thực ra, câu nói ấy đối với Lan đã trở thành một thứ âm thanh quen thuộc đến gai người.

Cứ mỗi lần cô vô tình phát hiện những tin nhắn mập mờ, cứ khi nào anh lén lút nhắn tin cho ai đó rồi bị gặng hỏi, anh đều dùng chung một chiêu thức thao túng tâm lý: Thản nhiên phủ nhận, biến cô thành kẻ đa nghi vô lối rồi lạnh lùng ném vào mặt vợ câu nói quen thuộc: "Em nghĩ nhiều quá rồi! Em cứ như thế này thì chẳng người đàn ông nào chịu nổi". Giây phút ấy, Lan chết lặng. Không phải vì sự trơ trẽn của chồng, mà bởi nỗi ám ảnh: Sau ngần ấy năm cạn kiệt tâm sức gánh vác, người phải tự dằn vặt xem mình có quá đáng hay không lại chính là cô.

Thao túng với đòn tâm lý "Em suy diễn"

Tương tự nỗi đau ấy là câu chuyện của Ngọc (32 tuổi, nhân viên văn phòng). Làm vợ một người đàn ông thành đạt, luôn chỉn chu và giữ hình ảnh trước mặt mọi người, Ngọc từng tin sự cẩn trọng của chồng là chỗ dựa vững chắc. Thế nhưng, vỏ bọc hoàn hảo nào rồi cũng có lúc để lộ vết rạn.

Dạo gần đây, những buổi chồng về muộn dày lên cùng thứ mùi nước hoa lạ phảng phất trên ve áo. Một tối, khi anh vào phòng tắm, chiếc điện thoại để trên bàn bỗng sáng lên dòng thông báo từ một nữ nhân viên trẻ: "Cảm ơn anh vì chiếc áo ấm tối nay nhé, anh chu đáo quá". Ngọc lặng người. Cô không làm ầm ĩ. Khi chồng bước ra, cô chỉ bình tĩnh đưa màn hình điện thoại lên để đối chất.

Chẳng một phút lúng túng, người chồng thản nhiên ném lại cái nhìn ngán ngẩm: "Đồng nghiệp tăng ca muộn, trời lạnh anh cho mượn tạm cái áo khoác trên xe thì có gì mà em phải suy diễn. Lúc nào em cũng ghen tuông, bới móc, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Em nghĩ nhiều quá rồi đấy, bớt cái thói đa nghi ấy đi để cho người khác thở với!".

Chiêu thức ấy không phải là lần đầu tiên. Cứ mỗi khi Ngọc vô tình bắt gặp những bất thường, anh lại nhanh chóng lật ngược thế cờ bằng đúng một kịch bản cũ kỹ. Hết lần này đến lần khác, người đàn ông ấy thành thạo dùng sự tức giận giả tạo để phủ đầu, biến một người vợ đang tìm kiếm sự thật thành một bệnh nhân hoang tưởng, đa nghi vô lối.

Thái độ tỉnh bơ ấy khiến Ngọc nghẹn lại ở cổ họng. Sự sai trái được che đậy bằng vẻ đường hoàng giả tạo, còn lỗi lầm thì bị trút trọn vẹn lên đầu người vợ. Suốt những đêm sau đó, Ngọc trằn trọc nhìn trần nhà, tự hỏi có phải chính sự nhạy cảm của mình đã đẩy chồng ra xa. Cô đau đớn nhận ra: Thứ đáng sợ nhất của sự phản bội không nằm ở những lỗi lầm, mà ở cách người ta lặp đi lặp lại bài toán thao túng tâm lý, ép người kia phải tin rằng chính mình mới là kẻ có vấn đề.