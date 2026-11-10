Chồng quyết ly hôn sau 5 lần vợ ngoại tình, lời thú nhận của cô khiến anh hối hận

Mối tình từ năm 15 tuổi và người vợ ngoại tình

Theo trang 163.com của Trung Quốc, anh Vương ở Quảng Châu và vợ quen nhau từ thời học cấp 2. Khi mới 15 tuổi, cả hai đã bắt đầu yêu đương, cùng nhau trưởng thành rồi tiến tới hôn nhân sau khi học hành, công việc ổn định, theo Phụ Nữ Việt Nam.

Anh Vương từng nghĩ mình đã tìm được người phụ nữ có thể đồng hành suốt cuộc đời. Thế nhưng, cuộc sống sau đám cưới lại không êm đềm như mong đợi.

Người vợ liên tục có quan hệ tình cảm với những người đàn ông khác. Mỗi lần bị chồng phát hiện ngoại tình, cô đều khóc lóc, nhận lỗi và hứa thay đổi. Vì tình nghĩa nhiều năm, anh Vương nhiều lần mềm lòng tha thứ.

Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn tái diễn. Sau 5 lần bị phản bội trong 6 năm, anh không thể tiếp tục chịu đựng và quyết định nộp đơn ly hôn.

Người vợ tiết lộ những tổn thương trong hôn nhân

Khi chồng kiên quyết chia tay, người vợ lại không muốn chấm dứt cuộc hôn nhân. Cô cho biết cuộc sống làm dâu của mình vô cùng khổ sở.

Theo lời kể, sau khi kết hôn, cô thường xuyên bị chồng đánh đập, ngay cả khi đang mang thai. Mẹ chồng cũng khó tính, liên tục gây khó dễ khiến cô cảm thấy ngột ngạt.

Không chỉ vậy, anh Vương còn thiếu sự quan tâm, chia sẻ và không biết cách vun vén tình cảm vợ chồng.

Biến cố xảy ra khi anh Vương gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, để lại di chứng khiến việc tìm kiếm công việc trở nên khó khăn. Người vợ phải đến thành phố khác làm việc, một mình kiếm tiền rồi gửi về phụ giúp chồng và mẹ chồng.

Điều khiến cô buồn lòng là những vất vả ấy dường như không được gia đình ghi nhận. Chồng và mẹ chồng ít khi hỏi han cuộc sống của cô mà chủ yếu quan tâm đến khoản tiền gửi về mỗi tháng.

Anh Vương và mẹ đẻ của mình.

Ngoại tình vì cô đơn nhưng không thể biện minh cho sai lầm

Sống xa nhà, làm việc vất vả nhưng thiếu sự động viên, người vợ ngày càng cảm thấy cô độc. Cô khao khát được quan tâm, lắng nghe và chia sẻ.

Khi có những người đàn ông chủ động hỏi han, chăm sóc, cô đã không giữ được giới hạn và nảy sinh những mối quan hệ ngoài luồng.

Người phụ nữ thừa nhận ngoại tình là hành vi sai trái, nhưng vẫn muốn chồng hiểu những tổn thương đã khiến mình rơi vào hoàn cảnh đó.

Khi đề cập đến chuyện ly hôn, cô cho biết không muốn giao con cho gia đình chồng chăm sóc. Nếu được trực tiếp nuôi con, cô sẵn sàng chấp nhận chia tay. Tuy nhiên, hai bên không tìm được tiếng nói chung nên mâu thuẫn ngày càng căng thẳng.

Anh Vương đau khổ vì gia đình tan vỡ.

Chồng hối hận khi nhận ra sự vô tâm của mình

Sau khi nghe vợ giãi bày, anh Vương bắt đầu nhìn lại cách mình đã đối xử với người bạn đời.

Anh nhận ra vợ từng phải một mình gánh vác kinh tế, làm việc xa nhà và gửi tiền về phụ giúp gia đình. Trong khi đó, anh cùng mẹ lại ít quan tâm đến những khó khăn mà cô phải trải qua.

Anh hiểu rằng mình đã thiếu sự động viên, chia sẻ, khiến vợ ngày càng hụt hẫng. Có lẽ, nếu cả hai biết quan tâm nhau sớm hơn, những mâu thuẫn đã không bị đẩy đi quá xa.

Dẫu vậy, sự hối hận lúc này dường như đã quá muộn. Niềm tin trong hôn nhân bị phá vỡ sau nhiều lần phản bội, khiến việc hàn gắn trở nên vô cùng khó khăn.

Câu chuyện cho thấy một cuộc hôn nhân tan vỡ đôi khi không chỉ xuất phát từ lỗi lầm của một người. Sự vô tâm, thiếu chia sẻ có thể khiến tình cảm nguội lạnh, nhưng ngoại tình nhiều lần cũng không thể được lấy làm lý do biện minh.

Trong hôn nhân, yêu thương không chỉ nằm ở lời hứa chung thủy mà còn thể hiện qua cách hai người đối xử với nhau mỗi ngày. Khi cả hai đều không biết trân trọng đối phương, đến lúc nhận ra sai lầm, mái ấm có thể đã không còn cơ hội cứu vãn.

Những nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ trong hôn nhân

Sự kiểm soát cuộc sống cá nhân sẽ khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi. Ảnh minh họa

Vô tâm

Sự vô tâm và thiếu nhạy bén đối với những thay đổi nhỏ của đối phương là một trong những nguyên nhân khiến cả hai trở nên xa cách, khó tìm thấy tiếng nói chung, theo Lao Động.

Hãy cố gắng duy trì sự quan tâm, chăm sóc hoặc đơn giản dành cho nhau ít thời gian trong ngày để trò chuyện, chia sẻ với đối phương. Cách thức này sẽ khiến cả hai đều trở nên gắn kết, yêu thương nhau hơn.

Đối với những người sống bằng cảm xúc, đặc biệt là phụ nữ, sự quan tâm và thấu hiểu đúng lúc sẽ khiến họ không cảm thấy cô đơn, suy nghĩ mà luôn cảm nhận sự quan tâm dành cho mình. Đó cũng chính là bí quyết đơn giản để duy trì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Lừa dối

Sự chân thành và thẳng thắn, không lừa dối là một nguyên tắc không thể thiếu trong cuộc sống hôn nhân. Khi một trong hai bên có sự lừa dối sẽ khiến tình cảm của cả hai bị tác động tiêu cực, lòng tin sẽ bị giảm sút cũng như tạo nên một khoảng cách khó có thể vượt qua.

Để hôn nhân luôn bền chặt hãy cố gắng thành thật, chia sẻ mọi điều dù là khó khăn, mệt mỏi hay niềm vui.

Im lặng

Trong những thời điểm căng thẳng giữa cả hai, sự im lặng có thể giúp cho đôi bên bình tâm suy nghĩ. Tuy nhiên, nếu trạng thái im lặng diễn ra quá thường xuyên hay kéo dài quá lâu, mâu thuẫn sẽ khó giải quyết triệt để.

Chính vì lẽ đó, các cặp đôi nên lựa chọn thời điểm phù hợp để nói chuyện, bày tỏ quan điểm riêng một cách thẳng thắn cho đối phương hiểu hơn về mình.

Kiểm soát

Sự kiểm soát cuộc sống cá nhân sẽ khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi. Các chuyên gia tâm lý cho rằng, dù kết hôn nhưng nên tạo không gian riêng cho mỗi người để một trong cả hai không cảm thấy mất đi sự tự do.

Đề cao sự riêng tư, tự do của đối phương cũng đồng nghĩa với việc tôn trọng và mong muốn duy trì cuộc sống hôn nhân dài lâu.