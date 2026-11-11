Tái hôn với người chồng bạo hành, người phụ nữ tiếp tục bị bạo hành

Ly hôn vì chồng liên tục bạo hành

Câu chuyện xảy ra với một phụ nữ họ Viên, sống tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Quyết định tái hôn với người chồng cũ từng nhiều lần bạo hành mình của cô gần đây đã trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội nước này, theo VTC News.

Năm 2003, chị Viên kết hôn với người đàn ông họ Diêu. Những năm đầu, cuộc sống gia đình tương đối bình thường. Tuy nhiên, càng về sau, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng càng trở nên nghiêm trọng, xuất phát từ những chuyện vụn vặt trong sinh hoạt hằng ngày.

Ban đầu, cả hai chỉ thường xuyên tranh cãi, lời qua tiếng lại. Thế nhưng, những bất đồng dần biến thành hành vi bạo lực khi Diêu nhiều lần đánh đập vợ.

Không thể tiếp tục chịu đựng, chị Viên từng phải nhờ cảnh sát can thiệp. Dù vậy, tình hình không được cải thiện, người chồng vẫn không thay đổi cách hành xử. Cuối cùng, cô quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm.

Tháng 5/2017, hai người chính thức ly hôn, khép lại 14 năm chung sống đầy sóng gió.

Sau khi tái hôn, tính khí của Diêu vẫn không có dấu hiệu thay đổi. Người đàn ông này tiếp tục có hành vi bạo hành vợ. Ảnh minh họa

Tái hôn với người chồng vũ phu, bi kịch lại tiếp diễn

Tưởng rằng sau khi thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy bạo lực, chị Viên sẽ có cơ hội bắt đầu cuộc sống mới. Tuy nhiên, chỉ một năm sau khi ly hôn, cô lại đưa ra quyết định khiến nhiều người bất ngờ: tái hôn với chính người chồng cũ.

Lý do được chị Viên đưa ra là muốn các con được lớn lên trong một gia đình có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Có lẽ, người phụ nữ hy vọng sự trở về lần này sẽ giúp gia đình đoàn tụ, đồng thời khiến chồng thay đổi để vun đắp cuộc sống chung.

Đáng tiếc, mọi chuyện không diễn ra như mong đợi. Sau khi tái hôn, tính khí của Diêu vẫn không có dấu hiệu thay đổi. Người đàn ông này tiếp tục có hành vi bạo hành vợ, thậm chí còn xảy ra những tranh chấp gay gắt với gia đình bên ngoại.

Những tổn thương tưởng đã khép lại nay tiếp tục xuất hiện, đẩy chị Viên vào hoàn cảnh bất an. Trước nguy cơ mất an toàn cho bản thân và các thành viên trong gia đình, người phụ nữ quyết định tìm đến pháp luật.

Gần đây, chị đã gửi đơn đề nghị tòa án ban hành lệnh bảo vệ an toàn cá nhân. Sau khi xem xét và tiến hành điều tra, tòa án địa phương chấp thuận yêu cầu của chị.

Bạo hành gia đình không thể được biện minh bằng lý do vì con

Theo quy định tại Trung Quốc, lệnh bảo vệ an toàn cá nhân có thể hạn chế người thực hiện hành vi bạo lực gia đình tiếp xúc, theo dõi hoặc liên lạc với người được bảo vệ. Thời hạn thông thường của lệnh này có thể kéo dài đến 6 tháng.

Câu chuyện của chị Viên sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận. Một số người cho rằng việc cha mẹ đoàn tụ sẽ giúp con cái có một gia đình trọn vẹn hơn. Họ cũng bày tỏ hy vọng Diêu sẽ nhận ra giá trị của vợ con và biết trân trọng những người thân bên cạnh.

Tuy nhiên, quan điểm này vấp phải sự phản đối của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người cho rằng một gia đình có đủ cha và mẹ không đồng nghĩa với một gia đình hạnh phúc, nhất là khi trong đó tồn tại bạo lực.

Không ít ý kiến đặt câu hỏi liệu việc đưa con trở lại sống cùng người cha từng nhiều lần đánh đập mẹ có thực sự tốt cho sự phát triển của trẻ hay không.

Một cư dân mạng bình luận: "Tôi không hiểu việc tái hôn với người từng bạo hành gia đình mang lại lợi ích gì cho con cái. Trẻ sẽ trưởng thành trong môi trường như thế nào nếu ngày nào cũng phải chứng kiến cha mẹ xung đột?".

Người khác nhận xét: "Một người đã nhiều lần đánh vợ, thậm chí còn gây mâu thuẫn với cả gia đình bên ngoại, liệu có dễ dàng thay đổi chỉ vì tái hôn?".

Câu chuyện của chị Viên một lần nữa đặt ra vấn đề đáng suy ngẫm về bạo hành gia đình. Mong muốn con có đủ cha mẹ là điều dễ hiểu, nhưng không nên đánh đổi sự an toàn và bình yên của các thành viên để duy trì một cuộc hôn nhân đầy tổn thương. Bởi với trẻ nhỏ, một mái nhà không có bạo lực đôi khi còn quan trọng hơn việc cha mẹ nhất định phải sống chung dưới một mái nhà.

Những cách ứng phó thông minh bảo vệ bản thân khi bị chồng bạo hành

Nếu bạn đang bị đe dọa, hãy tránh xa những nơi trong nhà có thể khiến bạn bị nhốt lại như tủ đồ, nhà tắm hay các không gian nhỏ. Ảnh minh họa

Tìm cách mở toang cửa ra mỗi khi chồng đánh vợ

Theo các chuyên gia tâm lý thì việc xấu hổ với hàng xóm và tìm cách đóng cửa lại mỗi khi bị đánh là một giải pháp bế tắc khiến cho bạo lực gia đình mãi mãi không bao giờ có thể giải quyết được. Ngược lại, nếu mở cửa ra để tất cả mọi người nhìn thấy, bạn không chỉ có thể có đường thoát hiểm để cứu lấy bản thân mình mà người chồng cũng sẽ cảm thấy xấu hổ khi bạn có được sự can thiệp, giúp đỡ từ hàng xóm, láng giềng, theo Lao Động.

Tránh xa những nơi nguy hiểm trong nhà

Nếu bạn đang bị đe dọa, hãy tránh xa những nơi trong nhà có thể khiến bạn bị nhốt lại như tủ đồ, nhà tắm hay các không gian nhỏ. Thay vào đó, hãy tìm căn phòng có cửa ra vào hay cửa sổ để bạn có thể trốn thoát khi cần thiết.

Tránh xa nhà bếp vì chồng có thể dùng những vật dụng trong bếp làm hung khí. Nếu được, hãy trốn vào một căn phòng khóa từ bên trong để khóa chồng bạn ở bên ngoài.

Ứng phó thông minh thay vì âm thầm chịu đựng

Nhiều người cho rằng bị chồng đánh thì bỏ "quách" cho xong chứ có gì đâu phải nghĩ. Đó cũng là một quan điểm đúng nhưng không phải đúng trong tất cả các trường hợp. Bởi là một người phụ nữ, bạn phải đắn đo rất nhiều trước bất cứ một quyết định nào, thường thì con cái chính là rào cản lớn nhất.

Do vậy, thay vì ly hôn, nhiều người lại chọn con đường âm thầm chịu đựng để con cái mình vẫn có đủ điều kiện phát triển như những đứa trẻ bình thường khác.

Tuy nhiên thì tại sao bạn không tìm cách ứng phó thông minh với người chồng đánh vợ thay vì cứ âm thầm chịu đựng như thế?

Cung cấp cho cảnh sát thông tin cần thiết

Khi cảnh sát đến, hãy cung cấp chính xác thông tin những sự việc đã xảy ra. Nếu được thì cho họ xem vết thương hay tổn thất tài sản mà chồng gây ra.

Cố gắng thỏa thuận, đưa thứ anh ta cần

Nếu bạn đang gặp nguy hiểm, nên cân nhắc thỏa thuận, đưa thứ chồng cần trước. Bạn có quyền bảo vệ bản thân an toàn. Không cần phải xấu hổ hay cảm thấy sai trái vì làm điều gì đó để bảo vệ an toàn của bản thân.