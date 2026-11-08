Chồng ngoại tình nhưng mẹ ruột lại trách con gái, câu nói sau đó càng cay đắng

Phát hiện chồng ngoại tình với đồng nghiệp

Cô Hồ, sống tại Chiết Giang (Trung Quốc), đã kết hôn được 7 năm và có một cậu con trai. Suốt những năm chung sống, vợ chồng cô đôi lúc xảy ra bất đồng nhưng chưa từng cãi vã quá gay gắt. Trong mắt người ngoài, gia đình họ khá êm ấm, cuộc sống không có nhiều sóng gió, theo VTC news.

Mọi thứ bất ngờ đảo lộn vài ngày trước, khi cô Hồ đưa con trai đến trường tham gia kỳ thi môn Toán. Trong lúc đó, cô vô tình phát hiện những dấu hiệu bất thường trong mối quan hệ của chồng.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, cô âm thầm tìm hiểu và bàng hoàng nhận ra chồng đã ngoại tình với một nữ đồng nghiệp. Điều đau đớn hơn là mối quan hệ này không phải chuyện mới xảy ra mà đã kéo dài từ lâu.

Hai người thường xuyên hẹn hò trong khách sạn, cùng nhau đi du lịch hơn chục lần. Người chồng còn không tiếc tiền mua những món quà đắt đỏ để lấy lòng nhân tình.

Thậm chí, anh ta còn tìm cách cắt xén khoản tiền chu cấp cho vợ để có thêm tiền chiều chuộng người phụ nữ khác.

Suốt thời gian đó, cô Hồ vẫn tin tưởng chồng, vun vén gia đình và chăm sóc con cái. Không ngờ, phía sau vẻ bình thường của cuộc hôn nhân là một bí mật khiến cô đau đớn đến vậy.

Bị phản bội, còn bị đuổi khỏi nhà

Không thể tiếp tục chịu đựng sự lừa dối, cô Hồ quyết định công khai toàn bộ chuyện ngoại tình của chồng. Những bằng chứng cô thu thập được khiến người đàn ông này mất mặt trước nhiều người.

Thay vì nhận lỗi và tìm cách giải quyết hậu quả, người chồng lại nổi trận lôi đình. Anh ta thu dọn hành lý của vợ, lạnh lùng đưa cô trở về nhà mẹ đẻ như thể cô mới là người có lỗi trong cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Bị chính người đầu ấp tay gối phản bội, cô Hồ vô cùng đau khổ. Tuy nhiên, cô vẫn nghĩ rằng ít nhất mình còn có gia đình ruột thịt để nương tựa trong lúc khó khăn.

Cô tin mẹ sẽ dang tay đón con gái, an ủi và giúp mình vượt qua cú sốc này. Nhưng những gì xảy ra sau đó còn khiến cô tổn thương hơn cả chuyện chồng ngoại tình.

Theo người mẹ, nguyên nhân khiến con rể ngoại tình là bởi con gái bà không biết chăm chút ngoại hình, ăn mặc xuề xòa, thiếu sức hấp dẫn. Ảnh minh họa

Mẹ ruột trách con gái khiến chồng ngoại tình, đẩy cô ra khỏi nhà

Vừa nhìn thấy con gái trở về cùng hành lý, người mẹ không hề hỏi han hay quan tâm chuyện gì đã xảy ra. Câu đầu tiên bà nói khiến cô Hồ chết lặng: "Con bị chồng đuổi về, bố mẹ cảm thấy vô cùng xấu hổ".

Không chỉ vậy, bà còn yêu cầu con gái rời khỏi nhà, tìm một nhà nghỉ gần đó để ngủ tạm.

Cô Hồ cố gắng giải thích rằng mình bị chồng phản bội, nhưng mẹ cô chẳng những không bênh vực mà còn quay sang trách móc.

Theo người mẹ, nguyên nhân khiến con rể ngoại tình là bởi con gái bà không biết chăm chút ngoại hình, ăn mặc xuề xòa, thiếu sức hấp dẫn.

Bà cho rằng nhân tình của chồng cô chắc chắn phải xinh đẹp, quyến rũ nên mới khiến người đàn ông này say mê.

Sau đó, người mẹ tiếp tục khuyên con gái nên nhẫn nhịn, tập trung chăm sóc con trai và thay đổi bản thân. Bà tin rằng chỉ cần cô ăn mặc đẹp hơn, biết chiều chuộng chồng hơn thì người đàn ông kia sẽ quay về.

Điều khiến người mẹ lo lắng nhất dường như không phải nỗi đau của con gái mà là thể diện của gia đình. Bà sợ chuyện con gái bị chồng đuổi về sẽ trở thành đề tài bàn tán của hàng xóm, khiến bố mẹ mất mặt.

Nghe đến đây, cô Hồ không thể kìm nén cảm xúc. Nước mắt tuôn rơi, cô nghẹn ngào hỏi mẹ: "Con có thật là con gái của mẹ không?".

Nói rồi, cô kéo vali rời khỏi nhà, không muốn tiếp tục nghe thêm những lời trách móc từ chính người sinh ra mình.

Câu chuyện ngoại tình gây tranh cãi, cư dân mạng bênh vực người vợ

Không biết phải tìm ai để giãi bày, cô Hồ quyết định chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý. Phần đông cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ trước cách hành xử của người mẹ, đặc biệt là việc bà đổ lỗi cho con gái vì chồng ngoại tình.

Nhiều người cho rằng ngoại tình là lựa chọn của người phản bội, không thể lấy lý do vợ không đủ xinh đẹp hay biết chăm chút bản thân để biện minh.

Một số bình luận gay gắt: "Hàng xóm nói gì quan trọng đến thế sao? Nếu sợ mất mặt thì sao không để con gái được sống tử tế?", "Chồng ngoại tình đã đủ đau khổ, về nhà mẹ đẻ còn bị chính mẹ ruột đổ lỗi, thật không thể tưởng tượng nổi".

Một số người khác động viên cô Hồ cần mạnh mẽ, tỉnh táo để bảo vệ quyền lợi của mình, nhất là khi cuộc hôn nhân có nguy cơ tan vỡ và hai người còn có con chung.

Họ cho rằng sau cú sốc này, điều cô Hồ cần làm không phải tìm cách níu kéo người chồng đã phản bội mà là ổn định cuộc sống, bảo vệ bản thân và con trai.

Suy cho cùng, một cuộc hôn nhân có thể kết thúc, nhưng người phụ nữ không vì thế mà đánh mất giá trị của mình. Ngoại tình là sai lầm của người phản bội, không phải bản án dành cho người vợ.

Vì sao đàn ông dễ ngoại tình?

Có rất nhiều lý do dẫn tới con đường ngoại tình của đàn ông. Tuy nhiên, các bà vợ cần phân biệt sự khác nhau giữa ngoại tình và việc các ông chồng trăng hoa đi "bóc bánh trả tiền"- một đằng là trao gửi, san sẻ tâm hồn, thể xác, một đằng là vì chuyện mua bán vì "hám của lạ". Sự phân biệt này rất quan trọng để bảo vệ hạnh phúc gia đình, theo Sức khoẻ & Đời sống.

Chồng càng thành đạt thì sự chênh lệch càng thấy rõ và chuyện ngoại tình của đàn ông không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Ảnh minh họa

Dưới đây là một số lý do khiến đàn ông ngoại tình.

Ngoại tình vì chán vợ

Có nhiều người vợ sau khi kết hôn thì lui về hậu phương để chăm sóc chồng con. Sau một thời gian dài ở nhà với đủ thứ công việc không tên hàng ngày đã khiến người phụ nữ xinh đẹp, duyên dáng ngày nào trở nên xuề xòa, lôi thôi trong ăn mặc, kiến thức xã hội hạn hẹp khiến chồng khó chia sẻ áp lực công việc, có cảm giác vợ như người "tối cổ".

Chồng càng thành đạt thì sự chênh lệch này càng thấy rõ và chuyện ngoại tình của đàn ông không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra.

Thích cảm giác mới lạ

Rất nhiều đàn ông chọn nhân tình kém xa vợ mình cả nhan sắc lẫn tài năng. Tuy nhiên, anh ta thích cảm giác mới lạ và dễ bị thu hút bởi những thứ cô gái sở hữu mà ở vợ anh ta không có. Chẳng hạn: Một người đàn ông có vợ vóc dáng gầy gò thanh mảnh lại muốn khám phá những cô nàng có bề ngoài mũm mĩm. Những người đàn ông có vợ giỏi giang, mạnh mẽ, kiếm tiền giỏi lại thích che chở cho những cô gái dịu dàng, yếu đuối, kín đáo…

Trong chuyện tình dục, đàn ông cũng dễ "khời động" hơn đàn bà. Sự gần gũi da thịt khiến đàn ông khó kìm chế sự thèm khát còn đàn bà cần cả một quá trình tâm sự, khêu gợi mới dần dần "khởi động" được.

Thích chinh phục

Trong khát vọng chinh phục của đàn ông, gian nan nhất là chinh phục trái tim đàn bà. Với những phụ nữ càng khó chinh phục bao nhiêu càng kích thích đàn ông bấy nhiêu. Thậm chí có người còn xem đó như một chiến tích. Có kẻ bệnh hoạn còn lưu giữ sưu tập kỷ vật về những người đàn bà đã trao thân cho mình như một bảo tàng tình ái.

Đàn ông xem nhẹ chuyện "chăn gối"

Trong khi đàn bà coi ngoại tình là sự phản bội, và việc "lên giường" với đàn ông khác ngoài vợ/chồng hay bạn tình của mình là chuyện tồi tệ nghiêm trọng về phẩm hạnh thì giới mày râu nhiều người lại coi đó chỉ là chuyện sinh hoạt.

Bản tính của đàn ông trong chuyện chăn gối là hay tham lam tiếc "của giời", nhìn người đàn bà hơ hớ như con mèo nhìn thấy mỡ. Đặc biệt nếu người phụ nữ còn "bật đèn xanh" thì rất khó đàn ông giữ được mình trước cám dỗ của dục vọng.

Ngoại tình vì bị vợ xem thường

Điều này tưởng như vô lý nhưng lại dễ xảy ra với những người đàn ông hay bị vợ xem thường. Như câu chuyện của người đàn ông tên Thụ, trước khi đến với cô Duyên, anh Thụ ở nhà bị vợ không coi ra gì, vì thế chuyện lớn, chuyện nhỏ trong nhà đều do vợ anh tự lên kế hoạch và tự quyết. Mọi ý kiến của anh chỉ có giá trị tham khảo.

Từ khi gặp được cô Duyên, anh Thụ thấy mình được tôn trọng, được ra dáng đàn ông, anh muốn được là bờ vai để người phụ nữ yếu đuối như Duyên nương tựa và chuyện ngoại tình đã xảy ra khiến vợ anh bất ngờ không biết vì sao một người "đụt" như anh cũng có gan đi ngoại tình...