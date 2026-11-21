Chồng vừa mới qua đời, bố mẹ chồng đã giục con dâu tái hôn và sự thật đau lòng
GĐXH - Chồng mất chưa được bao lâu, chị Cẩm Tú đã liên tục được bố mẹ chồng giục tìm người mới, thậm chí ông bà còn chủ động mai mối. Chị từng nghĩ đó là sự thương yêu, muốn chị có một cuộc sống khác. Nhưng một câu chuyện vô tình nghe được khiến chị hiểu, đằng sau sự nhiệt tình ấy là điều hoàn toàn khác.
* Tên nhân vật và một số chi tiết trong bài đã được thay đổi để đảm bảo sự riêng tư.
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