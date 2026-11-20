Tái hôn với người đàn ông trung niên, đêm tân hôn người vợ bất ngờ nhận món quà đặc biệt GĐXH - Từng khép lại cuộc hôn nhân đầu tiên sau 5 năm mòn mỏi vì hiếm muộn, chị Mai Liên không nghĩ mình sẽ thêm một lần bước lên xe hoa. Người chồng sau này không chỉ biết rõ quá khứ của chị mà còn sẵn sàng đón nhận, sẻ chia và cùng chị nuôi hi vọng vì một mái ấm có tiếng cười trẻ thơ.

Vừa nhận nhà đã vội bán để mua vàng, vợ chồng trẻ rơi vào cảnh thuê trọ và cãi vã GĐXH - Hơn chục năm chắt chiu, vợ chồng chị Cúc mới mua được căn hộ 90m2, chưa kịp dọn vào ở, chị đã thuyết phục chồng bán nhà để dồn tiền mua vàng. Chị không ngờ khoản đầu tư ấy khiến gia đình đối diện nguy cơ mất cả tỷ, vợ chồng lại liên tục chìm trong những cuộc cãi vã.

Từng nghĩ may mắn vì lấy được người luôn hết lòng vì mình, người vợ chết lặng sau hôn nhân GĐXH – “Em quên là anh đã đối xử với em trước đây như thế nào à”. Câu nói ấy nhiều lần được chồng chị Thu Oanh nhắc lại mỗi khi hai người xảy ra mâu thuẫn. Từ một người phụ nữ từng tin mình may mắn vì lấy được người đàn ông hết lòng yêu thương, chị dần nhận ra điều đáng sợ nhất sau hôn nhân.