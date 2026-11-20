Tìm người dốc bầu tâm sự chuyện gia đình, người phụ nữ bàng hoàng phát hiện chồng là người tình online
GĐXH - Chán nản vì những khoảng lặng trong hôn nhân, chị Hòa đã tìm tới việc tâm sự với một người đàn ông xa lạ trên mạng. Những lời hỏi han, sẻ chia dần trở thành sự thân mật, khiến chị mong chờ từng tin nhắn. Nhưng một ngày, khi vô tình nhìn thấy cuộc trò chuyện trên máy tính của chồng, chị bàng hoàng nhận ra người đàn ông trên mạng mà mình đang dành tình cảm lại chính là chồng.
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