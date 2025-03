Chung cư giảm giá hàng trăm triệu đồng/căn, khách vẫn khó chốt đơn

Anh Nguyễn Văn Duẩn, một nhà đầu tư căn hộ chung cư tại Hà Nội cho biết, để chuyển dòng tiền đầu tư, từ giữa tháng 2, ngoài việc nhờ môi giới, anh liên tục đăng tải lên các trang mạng xã hội để bán căn hộ rộng 75m² tại khu vực Cầu Giấy, 2 phòng ngủ, 2 WC, lắp đặt nội thất cao cấp với giá hơn 6 tỷ đồng (khoảng 80 triệu/m²).

“Do thị trường chững lại cộng với thông tin nguồn cung chung cư tại Hà Nội được cải thiện và sắp mở bán nên tôi đã chủ động giảm hơn 300 triệu đồng so với cao điểm cuối năm 2024. Dù có nhiều cuộc điện thoại gọi hỏi nhưng tất cả đều là môi giới. Gần một tháng tôi đăng tải thông tin bán chung cư nhưng chưa khách hàng có nhu cầu mua thật gọi điện hoặc đến khảo sát”, anh Duẩn nói.

Một chung cư tại Hà Đông. (Ảnh minh họa)

Cũng có nhu cầu bán căn hộ chung cư diện tích 99,4 m² tại chung cư Phương Đông Green Park (Hoàng Mai), chị Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết, căn hộ mua từ năm 2020, 3 phòng ngủ, 2 ban công, 3 WC, lắp đặt nội thất đầy đủ và đã sử dụng được 5 năm.

“Do có nhu cầu chuyển mục đích đầu tư về một dự án tại Hà Nam, tôi đã rao bán căn hộ từ hồi tháng 11/2024, mức giá thu về là 7,5 tỷ đồng (khoảng 75 triệu đồng/m²). Dù đã đăng tải thông tin nhưng cũng không thấy người có nhu cầu mua thật đến khảo sát, chủ yếu là các cuộc gọi của môi giới”, chị Thảo nói.

Để đẩy hàng nhanh, sớm thu hồi vốn đầu tư dự án khác, sau Tết, chị Thảo đã hạ giá từ 7,5 tỷ đồng xuống còn 7,1 tỷ đồng, giảm 400 triệu đồng.

"Hiện cũng không có người hỏi chứ chưa nói đến người mua hay trả giá. Tôi vẫn chưa cho thuê căn hộ nên có thể tôi sẽ giảm tiếp thêm 100 triệu nếu khách hàng có nhu cầu mua trong tháng 3”, chị Thảo nói.

Vừa chốt mua xong căn hộ diện tích 90m², 3 ngủ, 2 WC, nội thất đầy đủ tại The Terra An Hưng (Hà Đông) với mức giá 5,3 tỷ đồng sau hơn 5 tháng tìm mua nhà, anh Phạm Hoàng Anh (Hai Bà Trưng - Hà Nội) cho biết: “Tôi đang cần nhà ở, còn chủ nhà lại có nhu cầu bán để chuyển đổi kinh doanh. Sau khi gặp, nói chuyện, chúng tôi nhanh chóng tìm được tiếng nói chung và chủ nhà đã thống nhất giảm 300 triệu đồng so với mức giá mà anh ấy rao bán. Tôi đã đặt cọc, công chứng và đang làm thủ tục sang tên”.

Không chỉ những căn hộ chung cư đã qua sử dụng giảm giá hàng trăm triệu đồng, nhiều căn hộ chung cư mới tại dự án thuộc quận Bắc Từ Liêm, huyện Thanh Trì, quận Hà Đông cũng đang được giảm giá từ 100-200 triệu đồng so với mức đỉnh trong năm 2024.

Cụ thể, tại quận Nam Từ Liêm, một loạt căn hộ cao cấp với mức giá bán từ 80 triệu đồng/m² giữa năm 2024, đến nay nhiều nhà đầu tư đã chấp nhận giảm giá tới 200 triệu đồng để tìm khách chốt giao dịch.

Theo chuyên gia, giá chung cư từ đầu năm 2025 đến nay có xu hướng giảm.(Ảnh minh họa: Công Hiếu)

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, giá chung cư từ đầu năm đến nay có giảm do có nhiều dự án chuẩn bị mở bán.

“Trong năm nay, nguồn cung nhà ở tiếp tục tăng trưởng, được đóng góp chủ yếu bởi các đại đô thị vùng ven. Ước tính nguồn cung bất động sản tại Hà Nội và các đô thị vệ tinh đạt khoảng 37.000 sản phẩm", ông Đính nói.

Theo ông Đính, nguồn cung chung cư tại Hà Nội đã tăng trong thời gian qua nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Bên cạnh đó, phần lớn nguồn cung mới tiếp tục được hoàn thiện ở mức tiêu chuẩn cao với chi phí đầu tư, chi phí đất đai tăng cao.

“Vì thế, từ đầu năm đến nay, dù giá chung cư đã qua sử dụng hoặc dự án mới có giảm là tín hiệu tích cực, nhưng mức giảm không đáng kể so với mức giá đã tăng trước đó", ông Đính nói.