Tình dục là một trong những yếu tố góp phần duy trì sự gắn kết và thân mật trong đời sống lứa đôi. Tuy nhiên, nếu phải quan hệ chỉ vì trách nhiệm, chiều lòng bạn đời hoặc sợ ảnh hưởng đến hôn nhân, chuyện chăn gối có thể trở thành áp lực, thậm chí gây tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần.

Vì sao nhiều người quan hệ tình dục dù không có ham muốn?

Trong đời sống hôn nhân, không phải lúc nào hai người cũng có ham muốn tình dục cùng thời điểm. Sự khác biệt về nhu cầu, áp lực công việc, căng thẳng, tuổi tác hay những thay đổi về sức khỏe đều có thể khiến một người không còn hứng thú với chuyện chăn gối.

Dù vậy, nhiều người vẫn lựa chọn quan hệ khi bản thân không thực sự muốn. Nguyên nhân có thể xuất phát từ mong muốn làm hài lòng bạn đời, giữ gìn hạnh phúc gia đình hoặc tránh những cuộc tranh cãi liên quan đến tình dục.

Một số người còn cho rằng đã kết hôn thì quan hệ tình dục là trách nhiệm của vợ hoặc chồng. Quan niệm này khiến họ khó nói lời từ chối, ngay cả khi cơ thể và cảm xúc chưa sẵn sàng.

Đáng chú ý, suy nghĩ coi tình dục là nghĩa vụ không chỉ xuất hiện ở phụ nữ. Nam giới cũng có thể chịu áp lực phải luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của bạn đời hoặc phải chứng minh bản lĩnh thông qua đời sống tình dục. Những định kiến về giới vô tình khiến cả hai khó bày tỏ cảm xúc và nhu cầu thực sự.

Ảnh minh họa

Hệ lụy khi tình dục trở thành nghĩa vụ

Việc quan hệ tình dục khi không có ham muốn không phải lúc nào cũng dẫn đến trải nghiệm tiêu cực. Tuy nhiên, nếu một người thường xuyên miễn cưỡng, cảm thấy bị ép buộc hoặc không được tôn trọng, những hệ lụy về thể chất và tâm lý có thể xuất hiện.

Ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất: Khi không có sự hưng phấn tự nhiên, cơ thể có thể khó đáp ứng với hoạt động tình dục. Chẳng hạn, tình trạng tiết dịch bôi trơn không đủ có thể khiến phụ nữ bị đau rát, khó chịu. Căng thẳng và co cứng cơ cũng có thể làm giảm sự thoải mái trong quá trình gần gũi. Nếu trải nghiệm đau đớn lặp lại, người trong cuộc dễ hình thành tâm lý e ngại, né tránh chuyện chăn gối.

Tổn thương sức khỏe tinh thần: Quan hệ chỉ để chiều lòng đối phương, vì sợ bị trách móc hoặc lo ngại bạn đời không hài lòng có thể khiến một người cảm thấy áp lực, thất vọng, thậm chí bị lợi dụng. Khi cảm xúc cá nhân liên tục bị bỏ qua, sự tự tin và cảm giác an toàn trong mối quan hệ cũng có thể suy giảm.

Làm giảm chất lượng đời sống tình dục: Ham muốn và hưng phấn có vai trò quan trọng trong trải nghiệm tình dục. Khi một người không thực sự mong muốn, việc gần gũi dễ trở nên gượng ép, thiếu cảm xúc và khó đạt được sự thỏa mãn. Lâu dần, họ có thể mất hứng thú với chuyện chăn gối.

Gây rạn nứt tình cảm: Tình dục vốn là một hình thức thể hiện sự gần gũi và kết nối. Nhưng khi trở thành nghĩa vụ, nó có thể tạo ra khoảng cách giữa hai người. Người miễn cưỡng cảm thấy không được thấu hiểu, trong khi người còn lại có thể cảm thấy bị từ chối. Nếu không được chia sẻ và giải quyết, những cảm xúc này dễ tích tụ thành mâu thuẫn.

Làm gì khi ham muốn tình dục không còn như trước?

Trước hết, mỗi người cần hiểu rằng không có một tần suất quan hệ tình dục cố định nào phù hợp với tất cả các cặp đôi. Ham muốn có thể thay đổi theo từng giai đoạn cuộc sống. Điều quan trọng không phải là duy trì số lần quan hệ theo một khuôn mẫu, mà là cả hai đều cảm thấy thoải mái và được tôn trọng.

Không ép buộc bản thân hoặc bạn đời: Khi không muốn quan hệ, mỗi người đều có quyền từ chối. Hôn nhân hay tình yêu không đồng nghĩa với việc một người phải đáp ứng mọi nhu cầu tình dục của người kia. Sự đồng thuận cần được duy trì trong mỗi lần gần gũi.

Chủ động trò chuyện: Thay vì im lặng hoặc né tránh, các cặp đôi nên chia sẻ thẳng thắn về sự thay đổi trong ham muốn, cảm xúc và những điều khiến mình chưa thoải mái. Cách trao đổi nhẹ nhàng, không phán xét sẽ giúp cả hai hiểu nhau hơn và tránh biến chuyện chăn gối thành nguyên nhân gây tranh cãi.

Duy trì sự thân mật bằng nhiều cách: Khi chưa sẵn sàng cho quan hệ tình dục, các cặp đôi vẫn có thể kết nối thông qua những cử chỉ như ôm, nắm tay, trò chuyện, dành thời gian bên nhau hoặc thể hiện sự quan tâm trong sinh hoạt hằng ngày. Sự thân mật không chỉ được đo bằng hoạt động tình dục.

Tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn: Nếu tình trạng giảm ham muốn kéo dài, gây lo lắng hoặc ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, mỗi người nên cân nhắc trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lý. Những yếu tố như căng thẳng, rối loạn nội tiết, bệnh lý, tác dụng phụ của thuốc hoặc khó khăn trong mối quan hệ đều có thể liên quan đến sự thay đổi ham muốn.

Tình dục có thể góp phần nuôi dưỡng tình yêu và hôn nhân, nhưng không nên trở thành thước đo trách nhiệm hay nghĩa vụ của bất kỳ ai. Một mối quan hệ bền vững không được xây dựng bằng sự miễn cưỡng, mà bằng sự thấu hiểu, tôn trọng và chia sẻ.

Thay vì cố gắng quan hệ để hoàn thành nghĩa vụ, các cặp đôi nên cùng tìm hiểu nguyên nhân khiến ham muốn thay đổi, đồng thời xây dựng sự gần gũi theo cách phù hợp với cả hai. Bởi trong đời sống lứa đôi, cảm giác được tôn trọng và an toàn đôi khi còn quan trọng hơn tần suất quan hệ tình dục.