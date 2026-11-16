4 điều nên làm để cải thiện tình trạng xuất tinh sớm

Xuất tinh sớm là một trong những vấn đề sức khỏe tình dục thường gặp ở nam giới. Tình trạng này xảy ra khi nam giới xuất tinh sớm hơn mong muốn, khó kiểm soát thời điểm xuất tinh và gây ảnh hưởng đến tâm lý hoặc đời sống tình dục.

Theo ThS.BSCKII Nguyễn Trần Thành, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện 19-8, có tới 20 - 30% nam giới ở lứa tuổi trưởng thành gặp phải tình trạng xuất tinh sớm. Tuy nhiên, nhiều người ngại nói về vấn đề này hoặc chưa bao giờ đi khám nên tỷ lệ mắc trên thực tế có thể còn cao hơn.

Quá trình xuất tinh sớm được tính từ khi dương vật đưa vào âm đạo và chỉ duy trì trong vòng 2 phút. Bên cạnh việc thăm khám và điều trị khi cần thiết, một số phương pháp rèn luyện tại nhà có thể hỗ trợ nâng cao khả năng kiểm soát xuất tinh.

1. Cởi mở chia sẻ với bạn tình

Tâm lý căng thẳng, lo lắng về khả năng tình dục có thể khiến nam giới gặp thêm khó khăn trong việc kiểm soát xuất tinh. Vì vậy, việc trao đổi thẳng thắn với bạn tình là bước quan trọng trong quá trình cải thiện tình trạng này.

Thay vì cố gắng che giấu hoặc tự tạo áp lực cho bản thân, nam giới nên chia sẻ cảm xúc, những khó khăn đang gặp phải và mong muốn được đồng hành. Sự thấu hiểu, tin tưởng từ bạn tình giúp giảm mặc cảm, hạn chế áp lực tâm lý và tạo điều kiện để cả hai cùng tìm ra cách cải thiện phù hợp.

Đồng thời, cần tránh biến thời gian gần gũi thành một cuộc kiểm tra khả năng kiểm soát xuất tinh. Sự thoải mái và kết nối giữa hai người cũng là yếu tố quan trọng đối với đời sống tình dục lành mạnh.

2. Thực hành các kỹ thuật thư giãn tâm lý

Căng thẳng và tâm lý vội vàng có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát hưng phấn. Do đó, nam giới nên dành thời gian thư giãn trước khi thực hành các bài tập kiểm soát xuất tinh.

Tâm lý căng thẳng, lo lắng về khả năng tình dục có thể khiến nam giới gặp thêm khó khăn trong việc kiểm soát xuất tinh. Ảnh minh họa.

Một trong những phương pháp đơn giản là tập thở chậm và sâu bằng bụng. Nam giới có thể thực hiện tại nhà theo các bước sau:

Chọn không gian yên tĩnh, ngồi hoặc nằm ở tư thế thoải mái.

Đặt một tay lên bụng, hít vào từ từ bằng mũi để cảm nhận bụng nâng lên.

Thở ra chậm rãi qua miệng, giữ nhịp thở đều đặn và thả lỏng cơ thể.

Lặp lại trong vài phút cho đến khi cảm thấy thư thái hơn.

Nên duy trì bài tập này trước những lần thực hành kỹ thuật kiểm soát hưng phấn. Việc hít thở chậm, đều có thể giúp giảm căng thẳng và tăng khả năng nhận biết cảm giác của cơ thể.

3. Tập kỹ thuật dừng - bắt đầu

Kỹ thuật dừng - bắt đầu (start - stop) là một phương pháp hành vi thường được sử dụng để hỗ trợ cải thiện xuất tinh sớm. Mục đích của phương pháp này là giúp nam giới nhận biết thời điểm hưng phấn tăng cao và chủ động điều chỉnh trước khi xuất tinh.

Khi cảm nhận mức độ hưng phấn đang tiến gần đến ngưỡng xuất tinh, cần tạm dừng hoạt động tình dục cho đến khi cảm giác giảm xuống. Sau đó, có thể tiếp tục khi đã lấy lại khả năng kiểm soát.

Kỹ thuật này có thể được thực hành trong quá trình gần gũi với bạn tình. Điều quan trọng là nhận biết những tín hiệu của cơ thể, không cố gắng duy trì hưng phấn quá lâu hoặc tạo áp lực phải đạt được một khoảng thời gian nhất định.

Một phương pháp khác là kỹ thuật bóp (squeeze technique), trong đó hoạt động tình dục được tạm dừng và tạo áp lực nhẹ tại vùng gần đầu dương vật để giúp giảm cảm giác sắp xuất tinh. Tuy nhiên, nếu phương pháp này gây đau hoặc khó chịu, nên dừng lại.

Các kỹ thuật trên cần được tư vấn của bác sĩ nam khoa, người thực hiện nên thực hành kiên trì và không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả ngay lập tức.

4. Chủ động thăm khám khi tình trạng xuất tinh sớm kéo dài

Mặc dù có thể áp dụng một số phương pháp rèn luyện tại nhà, nam giới không nên tự điều trị nếu tình trạng xuất tinh sớm diễn ra thường xuyên, gây ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý và đời sống tình dục.

ThS.BSCKII Nguyễn Trần Thành lưu ý: Nếu nam giới gặp tình trạng xuất tinh sớm cũng như rối loạn xuất tinh cần đến ngay cơ sở y tế nam khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời. Nam giới cần chọn các cơ sở uy tín để tránh tốn kém về tiền bạc và điều trị không đúng cách sẽ gây ra các hệ lụy về sức khỏe. Các bác sĩ sẽ dựa vào biểu hiện cùng với một số xét nghiệm để đưa ra chẩn đoán cũng như phương án điều trị.