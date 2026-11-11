Nghiện thuốc lá đến mức yếu sinh lý, người đang ông bất lực trước 'nhu cầu' cao của bạn gái

Đó là chia sẻ của anh Huy (Nam Định) về tình cảnh của mình.

"Tôi năm nay 28 tuổi, làm phóng viên cho một tòa soạn báo. Bạn gái tôi kém tuổi, ngoại hình ưa nhìn, gia đình nền nếp, học hành tử tế. Chúng tôi yêu nhau hơn 2 năm, từng tính đến chuyện kết hôn và đã không ít lần cùng nhau bàn bạc về cuộc sống sau này.

Mọi thứ vốn rất êm đẹp, cho đến khi cô ấy phát hiện tôi nghiện thuốc lá nặng".

Hai bao thuốc lá mỗi ngày và lời hứa liên tục bị phá vỡ

Công việc phóng viên khiến anh Huy thường xuyên phải thức khuya, chạy tin, chịu áp lực thời gian. Anh bắt đầu hút thuốc từ những ngày đầu vào nghề. Ban đầu chỉ vài điếu để tỉnh táo, nhưng dần dần, số lượng tăng lên lúc nào không hay.

Có những ngày căng thẳng, anh hút gần 2 bao thuốc. Dù biết thuốc lá có hại, anh vẫn tự trấn an rằng mình còn trẻ, sức khỏe chưa có vấn đề gì đáng ngại.

"Bước ngoặt xảy ra khi một người thân trong gia đình bạn gái qua đời vì ung thư phổi. Chứng kiến nỗi đau ấy, cô ấy trở nên đặc biệt nhạy cảm với thuốc lá. Em thẳng thắn yêu cầu tôi phải bỏ thuốc trước khi hai đứa tiến tới hôn nhân.

Tôi biết em lo lắng cho sức khỏe của mình nên đồng ý ngay lập tức. Thế nhưng, cai thuốc khó hơn tôi tưởng. Tôi cố gắng nhịn vài ngày rồi lại tái nghiện. Những lúc không có thuốc, đầu óc tôi quay cuồng, nhức đầu, hoa mắt, công việc cũng khó tập trung.

Tôi bắt đầu lén hút vài điếu mỗi ngày rồi nói dối rằng mình đã bỏ hoàn toàn. Mỗi lần bạn gái hỏi, tôi đều quả quyết không còn động đến thuốc lá. Tôi nghĩ chỉ cần giấu được chuyện này, mọi thứ sẽ ổn, nhưng tôi đã nhầm.

Tôi càng cố gắng chứng tỏ bản thân thì càng căng thẳng, khiến tình trạng đôi khi trở nên tệ hơn. Ảnh minh họa

Chuyện phòng the phơi bày nỗi mặc cảm khó nói

Trong một chuyến đi chơi xa, chúng tôi lần đầu vượt qua giới hạn của tình yêu. Sau khoảnh khắc gần gũi ấy, bạn gái lại ôm tôi, nhẹ nhàng nhắc rằng em mong tôi sớm bỏ thuốc để cả hai có thể yên tâm xây dựng gia đình. Tôi tiếp tục hứa.

Từ sau lần đó, chuyện thân mật giữa chúng tôi trở nên thường xuyên hơn. Cũng chính lúc này, tôi bắt đầu đối diện với một vấn đề mà trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải.

Bạn gái có nhu cầu khá cao, trong khi tôi lại thường xuyên xuất tinh sớm. Có những lần cuộc yêu kết thúc khi em còn chưa thực sự thỏa mãn. Tôi càng cố gắng chứng tỏ bản thân thì càng căng thẳng, khiến tình trạng đôi khi trở nên tệ hơn.

Ban đầu, em không phàn nàn nhiều nhưng những lần sau, sự thất vọng dần hiện rõ. Mỗi khi hai đứa tranh cãi về chuyện thuốc lá, em lại nhắc đến cả vấn đề phòng the. Những câu nói tưởng chừng vô tình ấy khiến tôi tổn thương sâu sắc.

Tôi cảm thấy mình không đủ tốt, không đáp ứng được mong muốn của người yêu. Càng mặc cảm, tôi càng né tránh những cuộc trò chuyện nghiêm túc với em.

Có lần, tôi lặng lẽ lên mạng tìm hiểu và bàng hoàng khi biết hút thuốc lá có thể làm tổn thương mạch máu, ảnh hưởng đến khả năng cương dương và sức khỏe sinh lý nam giới. Tôi bắt đầu sợ rằng những năm tháng hút thuốc vô độ đã khiến cơ thể mình phải trả giá.

Một lời thú nhận khiến tôi không biết phải đối diện thế nào

Sau nhiều lần nghi ngờ, cuối cùng bạn gái cũng phát hiện tôi vẫn hút thuốc. Em không nổi giận ầm ĩ mà chỉ im lặng rất lâu.

Khi tôi tìm cách giải thích rằng mình chưa thể cai ngay lập tức, em nhìn tôi rồi nói: "Anh hút thuốc thì cứ thành thật. Em có thể cùng anh tìm cách cai, thậm chí đưa anh đi khám nếu cần. Nhưng tại sao anh cứ phải nói dối rằng đã bỏ rồi để em hy vọng? Điều khiến em đau lòng không phải là điếu thuốc, mà là lòng tin em dành cho anh đã bị tổn thương".

Tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi hiểu em có lý do để lo lắng. Em muốn lấy một người chồng khỏe mạnh, có trách nhiệm với bản thân và gia đình tương lai. Nhưng tôi cũng biết nghiện thuốc lá không phải thứ có thể chấm dứt chỉ bằng một lời hứa.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi chủ động đề nghị chia tay. Tôi nghĩ rằng nếu không thể đáp ứng những mong đợi của em, tốt nhất nên giải thoát cho cả hai.

Không ngờ, em lập tức phản đối. Em nói tôi quá ích kỷ, chỉ biết tìm cách rút lui mỗi khi gặp khó khăn. Em đã dành hơn 2 năm thanh xuân cho mối quan hệ này, cùng tôi vượt qua không ít chuyện, vậy mà giờ tôi lại chọn cách chia tay thay vì nghiêm túc thay đổi.

Câu nói ấy khiến tôi càng thêm day dứt.

Hiện tại, tôi vẫn yêu em và không muốn mất cô ấy. Tôi cũng muốn bỏ thuốc, cải thiện sức khỏe và khắc phục vấn đề sinh lý, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy áp lực.

Tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu, phải mất bao lâu mới có thể thay đổi và liệu bạn gái còn đủ kiên nhẫn chờ đợi hay không. Điều khiến tôi sợ nhất là một ngày nào đó, cô ấy sẽ không còn muốn chờ tôi nữa".

Tác hại của thuốc lá đến sinh lý nam giới Theo Bs Vũ Gia Khánh chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống, thuốc lá ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể người hút trực tiếp hay những người hút thụ động. Rối loạn cương dương bắt nguồn từ việc hút thuốc lá được bắt gặp khá phổ biến. Tác hại của thuốc lá đối với khả năng sinh lý của nam giới rõ rệt nhất chính là giảm ham muốn tình dục. Ảnh minh họa Theo đó, tỷ lệ nam giới hút thuốc mắc rối loạn cương dương chiếm số lượng khá lớn. Thói quen hút thuốc càng nhiều thì nguy cơ bị tình trạng này càng cao. Con số này có thể đạt đến 60% đối với người thường xuyên hút thuốc trên 20 điếu/ngày. Mạch máu dưới tác động của khói thuốc sẽ bị xơ vữa, tích tụ huyết khối gây hẹp thành mạch. Điều này khiến cho máu không thể lưu thông và cung cấp đủ cho toàn cơ thể bao gồm cả dương vật. Đây là nguyên nhân khiến tình trạng rối loạn cương cứng xảy ra ở dương vật và nghiêm trọng hơn là liệt dương. Tác hại của thuốc lá đối với khả năng sinh lý của nam giới rõ rệt nhất chính là giảm ham muốn tình dục. Hormone testosterone càng cao thì nhu cầu càng lớn và ngược lại. Khói thuốc lá sẽ làm giảm lượng hormone testosterone xuống nhanh chóng. Suy giảm ham muốn khi độ tuổi còn trẻ sẽ ảnh hưởng rất lớn tới đời sống tình cảm vợ chồng, tâm lý của nam giới. Ngoài ra, hàm lượng hormone testosterone suy giảm cũng khiến cho lượng tinh trùng được sinh ra giảm đi đáng kể. Tình trạng diễn biến nghiêm trọng có thể gây nên vấn đề vô sinh nếu không điều trị kịp thời.

Mách bạn cách khử mùi thuốc lá trong phòng sạch bóng chỉ sau 5 phút GĐXH - Việc loại bỏ hoàn toàn mùi khói ám vào sơn tường và đồ nội thất chưa bao giờ là điều dễ. Bài viết này sẽ hướng dẫn các cách khử mùi thuốc lá trong phòng một cách khoa học, an toàn và nhanh chóng nhất, giúp bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình bạn.

Vũ Anh