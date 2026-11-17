Rối loạn tình dục sau tuổi 70 là vấn đề phổ biến, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng sống, đồng thời có thể tiềm ẩn một số bệnh lý cần được theo dõi và chẩn đoán kịp thời.

Việc chủ động thăm khám bác sĩ chuyên khoa ngay khi nhận thấy các bất thường sẽ giúp phát hiện sớm nguyên nhân, bảo vệ sức khỏe tổng thể và nâng cao chất lượng cuộc sống ở tuổi xế chiều.

1. Các bệnh lý tiềm ẩn khi rối loạn tình dục ở nam giới sau tuổi 70

Rối loạn tình dục sau tuổi 70 có thể là dấu hiệu cảnh báo của nhiều bệnh lý nền cần được quan tâm.

Sự xuất hiện các biểu hiện bất thường về chức năng sinh lý ở nam giới cao tuổi thường gắn liền với những bất ổn trong hệ thống mạch máu, nội tiết và các cơ quan nội tạng.

Bệnh lý tim mạch và xơ vữa động mạch là nguyên nhân hàng đầu gây ra rối loạn cương dương. Các động mạch cung cấp máu đến cơ quan sinh dục có đường kính rất nhỏ, do đó hiện tượng hẹp mạch máu hay xơ vữa thường biểu hiện tại đây trước khi xuất hiện ở tim hay não.

Bệnh lý tăng huyết áp và đái tháo đường cũng làm tổn thương các mạch máu nhỏ và dây thần kinh ngoại biên, khiến dòng máu lưu thông bị cản trở nghiêm trọng.

Suy giảm nội tiết tố nam (testosterone) mạn tính và tình trạng phì đại tuyến tiền liệt lành tính ảnh hưởng đến đường tiết niệu dưới cũng là những bệnh lý đi kèm phổ biến.

2. Các dạng rối loạn tình dục thường gặp ở nam giới sau tuổi 70

Theo các thống kê y tế, có đến khoảng 66% đến 70% nam giới trong độ tuổi này gặp phải ít nhất một trong các biểu hiện suy giảm chức năng sinh lý.

Rối loạn cương dương là dạng biểu hiện phổ biến nhất, khi nam giới gặp khó khăn trong việc đạt được hoặc duy trì độ cứng cần thiết. Tỷ lệ rối loạn cương dương hoàn toàn tăng lên khoảng 15% ở mốc 70 tuổi, với các mức độ từ trung bình đến nặng chiếm đa số.

Bên cạnh đó, sự suy giảm ham muốn tình dục xuất hiện do sụt giảm nồng độ nội tiết tố hoặc do mệt mỏi thể chất. Các biến đổi về quá trình xuất tinh như xuất tinh chậm, không thể đạt cực khoái hoặc tần suất xuất tinh giảm rõ rệt cũng ảnh hưởng lớn đến tâm lý của người bệnh.

3. Cách kiểm soát và hướng khắc phục

Dù lão hóa là quy luật tự nhiên, việc thăm khám y khoa và thực hiện các biện pháp điều chỉnh hợp lý có thể giúp kiểm soát tốt triệu chứng và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Bác sĩ có thể chỉ định rà soát lại danh mục các loại thuốc điều trị bệnh mạn tính đang sử dụng, bởi một số nhóm thuốc như thuốc hạ huyết áp, thuốc lợi tiểu hay thuốc chống trầm cảm có thể gây tác dụng phụ làm trầm trọng thêm tình trạng rối loạn. Tùy theo nguyên nhân cụ thể, việc sử dụng các nhóm thuốc điều trị chuyên khoa hoặc liệu pháp bổ sung nội tiết tố sẽ được cân nhắc.

Đồng thời, việc duy trì chế độ vận động thể lực vừa sức, xây dựng thực đơn tốt cho hệ tim mạch, chủ động kiểm soát cân nặng và hạn chế rượu bia, thuốc lá đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe nam giới.















