Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Chuyên gia cảnh báo xu hướng thiếu niên thích hẹn hò với AI hơn người thật

Thứ năm, 20:01 02/07/2026 | Tiêu điểm

Các thiếu niên đang có xu hướng tâm sự, thậm chí hẹn hò với trí tuệ nhân tạo, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự trưởng thành và khả năng xây dựng mối quan hệ.

Nghiên cứu mới cho thấy các nam thiếu niên đang có xu hướng chọn một cô bạn gái robot trí tuệ nhân tạo còn hơn là đối mặt với nguy cơ bị từ chối và những thử thách trong mối quan hệ ngoài đời thực.

Nghiên cứu do tổ chức Male Allies UK thực hiện trên 1.000 nam thiếu niên từ 12 đến 16 tuổi cho thấy một con số đáng kinh ngạc: 85% trong số đó từng trò chuyện với chatbot, 20% biết một người bạn cùng trang lứa đang "hẹn hò" với một chatbot trí tuệ nhân tạo (AI).

Đặc biệt hơn 25% người tham gia khảo sát thích kết với đối tác ảo hơn là mối quan hệ thực sự giữa người với người, 58% cho biết các mối quan hệ với AI dễ dàng hơn vì họ có thể "kiểm soát được cuộc trò chuyện".

Kết quả nghiên cứu này gây nhiều lo ngại. Các chuyên gia nhận định rằng sức hút từ các mối quan hệ AI là sự phản hồi không ngừng nghỉ và hoàn toàn chủ động dừng bất cứ khi nào.

Các thiếu niên đang có xu hướng hẹn hò với AI, né tránh các mối quan hệ đời thực.

Nicholas Velotta, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu mối quan hệ tại tổ chức công nghệ Arya, chia sẻ: "AI luôn công nhận, khen ngợi, không bao giờ biết mệt mỏi và không bao giờ phản đối. Đối với một cậu thiếu niên đang trong giai đoạn hình thành bản sắc cá nhân, kiểu chú ý không chút áp lực đó có thể mang lại cảm giác như tình cảm gắn kết thực sự".

Nhiều thiếu niên được dạy là phải thể hiện bản thân, làm chủ mối quan hệ. Nhưng mặt khác, họ lại được dạy rằng phải biết nhún nhường, im lặng với bạn bè. Từ đó, xung đột bản sắc nảy sinh.

Theo Velotta, AI mang lại một không gian an toàn cho những người trẻ đang nỗ lực dung hòa và định nghĩa bản thân giữa các thái cực dường như bất khả thi này.

Ông cho biết thêm: "Không khó để hiểu tại sao một chàng trai trẻ lại tìm thấy sự an ủi ở AI, đặc biệt là khi những tiếng nói thực tế trong cuộc sống của cậu ấy bị làm lơ hoặc hoàn toàn gạt bỏ".

Một nghiên cứu vào tháng 5/2025 cho thấy có đến 52% thanh thiếu niên trên toàn quốc sử dụng chatbot ít nhất 1 lần mỗi tháng cho các mục đích giao tiếp xã hội. Các mục đích này bao gồm luyện tập cách mở lời làm quen, bày tỏ cảm xúc, xin lời khuyên, giải quyết xung đột, định hướng các tương tác lãng mạn và học cách tự bảo vệ quyền lợi của mình.

Theo Velotta, AI vẫn có tiềm năng hỗ trợ tâm lý nếu được sử dụng một cách có chủ đích và có ranh giới rõ ràng - nghĩa là chỉ để hỗ trợ, chứ không phải để thay thế cho một mối quan hệ thực sự.

Velotta lưu ý rằng hành vi của thanh thiếu niên cũng đang phản ánh chính xác thực trạng của người trưởng thành. Một cuộc khảo sát năm 2024 của Infobip cho thấy gần 20% người Mỹ từng tán tỉnh các chatbot. Trong khi đó, một số liệu trái ngược và đáng báo động khác chỉ ra rằng có hơn 45% nam giới thuộc thế hệ Z chưa từng chủ động hẹn gặp một cô gái nào ngoài đời thực.

Vị chuyên gia khẳng định rằng việc né tránh những mối quan hệ đời thực bằng cách tìm đến chatbot AI luôn chiều chuộng theo ý mình sẽ kìm hãm sự trưởng thành.

"Một thế hệ bỏ qua giai đoạn định hình tính cách không chỉ gặp khó khăn trong việc yêu thương người khác. Họ sẽ còn chật vật trong cả công việc, trong khả năng hợp tác và khả năng chấp nhận việc bị người khác từ chối", Velotta nhấn mạnh.

(Nguồn: NYP)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Bí ẩn động trời bên trong mẫu vật cá voi xanh nhồi bông duy nhất trên toàn cầu

Bí ẩn động trời bên trong mẫu vật cá voi xanh nhồi bông duy nhất trên toàn cầu

Tiêu điểm - 13 giờ trước

Bạn có tin rằng tồn tại một mẫu vật cá voi xanh cho phép du khách bước vào trong uống cà phê?

Phát hiện dấu hiệu từ trường giống Trái đất ở hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời

Phát hiện dấu hiệu từ trường giống Trái đất ở hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời

Tiêu điểm - 23 giờ trước

Các nhà thiên văn học vừa tìm thấy bằng chứng cho thấy một số hành tinh nằm ngoài Hệ Mặt Trời có từ trường giống Trái Đất.

Thông báo mới nhất của Malaysia về máy bay MH370 mất tích bí ẩn sau 12 năm

Thông báo mới nhất của Malaysia về máy bay MH370 mất tích bí ẩn sau 12 năm

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Sau 12 năm máy bay MH370 biến mất không dấu vết, Chính phủ Malaysia vừa đưa ra quyết định mới, thắp lên hy vọng về việc giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không.

Mảnh “hành tinh đã mất” rơi xuống sa mạc Sahara

Mảnh “hành tinh đã mất” rơi xuống sa mạc Sahara

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Một thiên thạch kỳ lạ được tìm thấy ở sa mạc Sahara rất có thể là tàn tích của một tiền hành tinh "cao cấp" đã tan vỡ.

Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng hơn 40kg trên sông

Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng hơn 40kg trên sông

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Nam thanh niên 18 tuổi đã sử dụng bánh mì để câu cá khổng lồ. Theo anh, loài cá này có thể sống tới 40 năm.

Trái đất có khả năng cao sắp phá vỡ một kỷ lục không ai mong muốn

Trái đất có khả năng cao sắp phá vỡ một kỷ lục không ai mong muốn

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Thế giới có 86% khả năng trải qua năm nóng nhất trong lịch sử từ năm 2026 đến năm 2030.

Google muốn thả 32 triệu con muỗi “công nghệ” về rừng: Mục tiêu là gì?

Google muốn thả 32 triệu con muỗi “công nghệ” về rừng: Mục tiêu là gì?

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Tập đoàn công nghệ Google đang xin phép chính quyền liên bang Mỹ để thả 32 triệu con muỗi đực, được ứng dụng công nghệ, nhằm làm giảm số lượng muỗi trong tự nhiên.

Trái đất có lục địa thứ 8 bí mật

Trái đất có lục địa thứ 8 bí mật

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Các phát hiện địa chất mới cuối cùng đã tiết lộ ranh giới thực sự của lục địa thứ tám của Trái đất, làm thay đổi những gì chúng ta biết về quá khứ cổ đại của hành tinh.

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của 'hot girl trà sữa' Chương Trạch Thiên sau 17 năm nổi tiếng

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của 'hot girl trà sữa' Chương Trạch Thiên sau 17 năm nổi tiếng

Tiêu điểm - 4 ngày trước

GĐXH - 'Hot girl trà sữa' Chương Trạch Thiên dường như "bị thời gian bỏ quên" khi vẫn giữ nét trẻ trung như thời mới nổi tiếng dù đã bước vào tuổi 33.

"Quê hương" ngoài hành tinh của chúng ta vừa được hé lộ?

"Quê hương" ngoài hành tinh của chúng ta vừa được hé lộ?

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Các nhà khoa học đã xác định được một trong các nhà máy sản xuất hành tinh đầu tiên của hệ Mặt Trời.

Xem nhiều

Phát hiện nơi Mỹ thả rông 400.000 con gà nhưng kỳ lạ không ai ăn, vì sao?

Phát hiện nơi Mỹ thả rông 400.000 con gà nhưng kỳ lạ không ai ăn, vì sao?

Tiêu điểm

Hòn đảo Kauai thuộc bang Hawaii từ lâu đã nổi tiếng với một hiện tượng sinh thái độc nhất vô nhị. Đó là số lượng loài gà hoang dã bùng nổ.

Bi kịch thần đồng 10 tuổi đỗ đại học, 16 tuổi học Tiến sĩ nhưng trưởng thành thất nghiệp, sống nhờ tiền chu cấp của bố mẹ

Bi kịch thần đồng 10 tuổi đỗ đại học, 16 tuổi học Tiến sĩ nhưng trưởng thành thất nghiệp, sống nhờ tiền chu cấp của bố mẹ

Tiêu điểm
Thông báo mới nhất của Malaysia về máy bay MH370 mất tích bí ẩn sau 12 năm

Thông báo mới nhất của Malaysia về máy bay MH370 mất tích bí ẩn sau 12 năm

Tiêu điểm
"Hồ tử thần” Mỹ có sinh vật không tồn tại ở bất cứ đâu khác

"Hồ tử thần” Mỹ có sinh vật không tồn tại ở bất cứ đâu khác

Tiêu điểm
Trái đất có khả năng cao sắp phá vỡ một kỷ lục không ai mong muốn

Trái đất có khả năng cao sắp phá vỡ một kỷ lục không ai mong muốn

Tiêu điểm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.