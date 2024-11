Chuyển nhầm số tiền lớn để điều trị bệnh cho mẹ, nam thanh niên được công an xã tìm giúp

Mới đây, một nam thanh niên trú tại thôn Đồng Bằng, xã An Lễ (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) chuyển khoản nhầm đến một người không quen biết với số tiền lớn để điều trị bệnh cho mẹ. May mắn sau đó, Công an xã An Lễ đã giúp nam công dân tìm lại số tiền nói trên.



Theo đó, Công an xã An Lễ nhận được tin phản ánh của anh T.Đ.T (SN 1999, trú tại thôn Đồng Bằng, xã An Lễ) với nội dung: Do có sự nhầm lẫn, sơ suất trong quá trình chuyển tiền đến bác sĩ để điều trị bệnh cho mẹ nên anh T. đã chuyển nhầm gần 67 triệu đồng vào một số tài khoản khác không rõ danh tính. Đây là số tiền lớn, có ý nghĩa quan trọng, cần thiết với gia đình anh T. vào lúc này.

Ảnh minh họa

Khi nhận được phản ánh của anh T, Công an xã An Lễ nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh sự việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã An Lễ đã xác minh được người nhận tiền do chuyển nhầm là chị V.T.L (SN 1988, trú tại xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội).

Sau đó, Công an xã An Lễ (huyện Quỳnh Phụ) phối hợp Công an xã Dân Hòa (huyện Thanh Oai) hoàn thiện thủ tục và cùng chị L. trao trả số tiền trên cho anh T. tại trụ sở Công an xã An Lễ.

Nhận lại số tiền lớn do bản thân chuyển khoản nhầm, anh T. cùng gia đình xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự giúp đỡ tận tình của chị L. và cán bộ, chiến sĩ Công an xã An Lễ.