Có 300 triệu gửi tiết kiệm nên mở một sổ hay chia thành nhiều sổ nhỏ: Nhân viên ngân hàng lâu năm chỉ làm theo cách này

Nhân viên ngân hàng lâu năm tiết lộ thời điểm gửi tiết kiệm để nhận lợi đơn lợi kép GĐXH - Nhân viên ngân hàng lâu năm thường chỉ chọn một vài thời điểm để gửi tiết kiệm để lợi nhuận đem lại sẽ khả quan hơn.

Nên mở nhiều sổ nhỏ thay vì dồn tiền vào 1 sổ

Nhân viên ngân hàng lâu năm thường khuyên nếu có tiền gửi tiết kiệm thì nên chia thành nhiều sổ nhỏ. Và đây là lý do mà họ đưa ra.

Nên mở nhiều sổ nhỏ thay vì dồn tiền vào 1 sổ

Đa dạng lãi suất được hưởng

Khi gửi tiết kiệm, điều băn khoăn lớn nhất của mỗi người là tối đa hết mức có thể tiền lãi của mình, việc cùng một lúc mở nhiều sổ tiết kiệm đã làm nảy sinh mối quan tâm về lãi suất tiết kiệm, cụ thể là cách tính lãi suất.

Với mỗi sổ tiết kiệm, khách sẽ gửi các khoản tiền khác nhau vào tài khoản, tùy sản phẩm và thời gian gửi tiết kiệm sẽ có lãi suất khác nhau. Lãi suất sẽ tính độc lập cho mỗi sổ.

Tăng thêm tiền gửi vào ngân hàng

Các ngân hàng thương mại tại Việt Nam hiện nay không có quy định được gửi thêm tiền tiết kiệm vào sổ khi chưa đáo hạn. Do vậy để hưởng lãi tốt nhất, khách hàng nên cân nhắc mở nhiều sổ tiết kiệm tại cùng một ngân hàng, sổ tiết kiệm mới sẽ được nhận lãi suất vào thời điểm mở thêm sổ.

Đảm bảo linh hoạt tiền gửi

Mục đích của nhiều người khi gửi sổ tiết kiệm là để hưởng lãi suất, tuy nhiên vì những lý do bất khả kháng cần phải rút tiền khỏi sổ để tiêu dùng.

Khi bạn gửi tiết kiệm thông thường thì theo quy định của ngân hàng, bạn sẽ được rút tiền sau khi hết kỳ hạn, nếu rút trước kỳ hoàn toàn có thể không bị phạt. Tuy nhiên khi rút trước kỳ hạn thì lãi suất sẽ chuyển hết về lãi suất không kỳ hạn.

Do vậy nhiều khách hàng thường chọn mở nhiều sổ tiết kiệm để khi cần tiền gấp có thể rút tiền ở một sổ, sổ còn lại vẫn được hưởng lãi suất đầy đủ theo quy định của ngân hàng.

Phân bố rủi ro

Trong tài chính, phương châm "Không bỏ nhiều trứng vào một giỏ" là câu nói quen thuộc của các nhà đầu tư. Cho dù chúng ta không phải là các nhà đầu tư, thì việc lập kế hoạch gửi tiết kiệm sao cho hiệu quả nhất cũng không bao giờ thừa.

Các ngân hàng đều có các chính sách ưu đãi huy động vốn khác nhau nên lãi suất khác biệt cũng là yếu tố đáng cân nhắc để quyết định mở nhiều sổ tiết kiệm tại các ngân hàng khác nhau.

Nếu như bạn đang có một sổ tiết kiệm tại ngân hàng và tiếp tục có một khoản tiền cần gửi thì việc tham khảo lãi suất kỳ hạn của các ngân hàng khác nhau rất quan trọng để tăng thêm tiền lãi và có thể bảo đảm độ linh hoạt tiền gửi, vì các ngân hàng cũng có các chính sách rút tiền gửi kỳ hạn khác nhau.

Ví dụ với số tiền 300 triệu bạn có thể chia thành 3 số nhỏ với những số tiền khác nhau, kỳ hạn khác nhau để phân bố rủi ro.

Tại sao nên mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng?

Tiết kiệm càng lâu, lãi càng cao và ngược lại.

Ngày nay, khi có tiền rảnh rỗi, chúng ta thường băn khoăn không biết nên gửi vào kênh nào để an toàn và sinh lời. Lựa chọn tốt nhất chính là tìm một ngân hàng uy tín để gửi tiền.

An toàn: Trước đây, người dân Việt Nam rất thích mở tài khoản tiết kiệm vì lãi suất cao. Về sau, lãi suất xuống thấp một cách đột ngột lại thêm những tin tức về sự không bền vững của ngân hàng, người dân dần e ngại. Tuy nhiên, bạn không cần e dè việc này, việc gửi tiết kiệm tại ngân hàng ngày nay lại rất an toàn nhờ sự can thiệp của Nhà Nước.

Lãi suất: Dù có thấp hơn trước nhưng lãi suất hiện nay lại ổn định hơn. Tiết kiệm càng lâu, lãi càng cao và ngược lại.

Quản lý tài chính tốt hơn: Khi gửi tiền tại ngân hàng, bạn sẽ phần nào hạn chế việc rút ra nếu không thực sự cấp bách. Từ đó bạn có thể giữ được tiền, quản lý tài chính tốt hơn.

Lưu ý gì khi gửi tiết kiệm?

Kiểm tra thông tin trên sổ tiết kiệm

Nếu bạn mở sổ tiết kiệm trực tiếp tại quầy thì cần kiểm tra chính xác họ tên, thời gian gửi, số tiền gửi ngân hàng, lãi suất cũng như chữ ký để tránh tình trạng nhân viên ngân hàng nhập sai thông tin, thậm chí là cố ý chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, một kinh nghiệm gửi tiết kiệm ngân hàng quan trọng nhất là bạn cần hạn chế thay đổi chữ ký trong kỳ hạn gửi tiền vì sẽ gặp rắc rối khi rút tiền như phải trải qua trình xác thực thực chữ ký và chủ tài khoản phức tạp, mất thời gian.

Tương tự khi gửi tiết kiệm online, quá trình cung cấp các thông tin cá nhân cũng như số tiền, kỳ hạn gửi bạn cũng cần kiểm tra chính xác để đảm bảo nhận được mức lãi suất như mong muốn.

Viết ghi chú nhắc nhở về kỳ hạn tiền gửi ngân hàng

Kinh nghiệm gửi tiết kiệm ngân hàng tiếp theo bạn cần nắm được đó là viết ghi chú nhắc nhở về kỳ hạn tiền gửi tiết kiệm ở ngân hàng, để chắc chắn đi tất toán sổ tiết kiệm đúng kỳ hạn và nhận tiền lãi. Nếu để quá thời hạn tất toán, ngân hàng sẽ tự động chuyển về trạng thái gửi tiết kiệm không kỳ hạn với mức lãi xuất thấp hơn rất nhiều so với gửi tiết kiệm có kỳ hạn.

Mời độc giả theo dõi video đang được quan tâm trên Gia đình và xã hội