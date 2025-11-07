Cô gái mắc sùi mào gà sau nhiều lần quan hệ với bạn trai
Sau nhiều lần quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su với bạn trai, cô gái thấy xuất hiện các tổn thương dạng u nhú ở vùng sinh dục nên đi khám...
Bệnh viện Da liễu Trung ương gần đây liên tục tiếp nhận nhiều thanh niên, trẻ vị thành niên mắc sùi mào gà sinh dục đến khám và điều trị. Điển hình là trường hợp nữ sinh 18 tuổi mắc mụn cơm hoa liễu (sùi mào gà) vùng sinh dục. Bệnh nhân đến khám tại Phòng khám Chuyên đề các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs) của Bệnh viện Da liễu Trung ương do thấy xuất hiện các tổn thương dạng u nhú ở vùng sinh dục trong khoảng hai tuần gần đây.
Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận nhiều tổn thương dạng sùi màu hồng, đỉnh nhọn, dễ chảy máu, kích thước từ 0,5 đến 2 cm, phân bố ở âm hộ, âm đạo, cổ tử cung của người bệnh. Bệnh nhân cho biết có nhiều lần quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su với bạn trai cách đây 2-3 tháng.
Kết quả xét nghiệm PCR HPV cho thấy bệnh nhân nhiễm HPV týp 6, và được chẩn đoán xác định mắc mụn cơm (hoa liễu) ở sinh dục, thường được gọi là sùi mào gà. Bệnh nhân được xét nghiệm sàng lọc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như HIV, lậu, giang mai, chlamydia trước khi được chuyển đến Khoa Laser và Săn sóc da để điều trị.
ThS.BSNT Nguyễn Mậu Tráng - Khoa Laser và Săn sóc da cho biết, sau khi hội chẩn chuyên môn, bệnh nhân được chỉ định điều trị bằng laser CO₂ để loại bỏ toàn bộ các tổn thương tại âm hộ, âm đạo, cổ tử cung một cách triệt để, quá trình thực hiện được gây mê hoàn toàn, dùng kháng sinh dự phòng nhiễm trùng kết hợp với chăm sóc vết thương tại chỗ.
Sau ba ngày điều trị, các vùng tổn thương đã khô, sạch, không rỉ dịch, không đau, không chảy máu. Bệnh nhân được xuất viện, hẹn tái khám định kỳ mỗi 2 tuần trong 3 tháng để theo dõi và đánh giá kết quả điều trị.
Theo TS. Vũ Huy Lượng - Trưởng Khoa Laser và Săn sóc da, sùi mào gà vùng hậu môn – sinh dục là bệnh lây truyền qua đường tình dục do virus HPV gây ra. Có nhiều chủng HPV, trong đó týp 6 và 11 thường gây sùi mào gà, còn các týp nguy cơ cao như 16 và 18 có thể gây viêm cổ tử cung, làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung ở nữ giới.
Các biểu hiện lâm sàng thường là các sẩn sùi màu hồng hoặc màu da, có thể đơn lẻ hoặc thành cụm giống mào gà, dễ chảy máu. Hiện nay chưa có thuốc đặc hiệu tiêu diệt virus HPV, nên điều trị chủ yếu tập trung vào loại bỏ tổn thương bằng nhiều phương pháp như thuốc bôi điều biến miễn dịch tại chỗ (imiquimod), laser, đốt điện, dao plasma, áp lạnh nitơ lỏng, hoặc quang động học.
Nhiều trẻ mắc sùi mào gà do quan hệ tình dục sớm
TS. Phạm Thị Minh Phương - Phó Giám đốc Bệnh viện, phụ trách Phòng khám chuyên đề các bệnh lây truyền qua đường tình dục, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, số ca trẻ vị thành niên mắc sùi mào gà có xu hướng tăng trong những năm gần đây, có thể do xu hướng quan hệ tình dục sớm và thiếu an toàn ở một bộ phận trẻ vị thành niên. Việc nhiễm HPV sớm ở trẻ vị thành niên có thể dẫn đến những tổn thương lâu dài ở đường sinh dục, tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung nếu nhiễm các chủng nguy cơ cao như 16, 18, 31, 33, 45...
Ngoài ra, do quan hệ tình dục không an toàn và không sử dụng biện pháp bảo vệ, trẻ vị thành niên có thể có thai sớm, đồng nhiễm những bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như lậu, giang mai, chlamydia... Một số bệnh có thể gây viêm nhiễm mạn tính, viêm tắc vòi trứng, thậm chí dẫn đến vô sinh thứ phát.
TS. Phạm Thị Minh Phương lưu ý rằng bao cao su không bảo vệ hoàn toàn khỏi nguy cơ nhiễm HPV, vì virus lây qua tiếp xúc trực tiếp da – niêm mạc, kể cả những vùng không được bao cao su che phủ. Do đó, giáo dục sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên là rất quan trọng. Phụ huynh nên lắng nghe, tạo môi trường để trẻ chia sẻ khi phát hiện bất thường vùng sinh dục, nhằm phát hiện và điều trị kịp thời.
Hiện nay đã có vaccine phòng ngừa HPV, giúp ngăn ngừa các chủng gây sùi mào gà và ung thư cổ tử cung, người dân nên chủ động tiêm vaccine HPV. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, vaccine có thể tiêm cho trẻ từ 9 tuổi, cả nam và nữ, có thể tiêm đến 45 tuổi, trong đó hiệu quả cao nhất khi tiêm trước khi có quan hệ tình dục.
Chuyên gia khuyến cáo, việc truyền thông giáo dục sức khỏe để người dân nói chung và trẻ vị thành niên nói riêng hiểu rõ về các bệnh lây truyền qua đường tình dục và cách phòng tránh, quan hệ tình dục an toàn, sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục, chung thủy một bạn tình, đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường rất quan trọng và cần được đẩy mạnh. Điều này giúp họ tự bảo vệ mình và người xung quanh để có một cuộc sống lành mạnh, an toàn, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
