Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Cổ nhân dặn: Muốn có phước lớn trong đời, đừng bỏ qua 4 quy luật cuộc sống này

Thứ tư, 12:46 25/02/2026 | Chuyện vợ chồng
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không phải tiền bạc hay may mắn quyết định phúc phần của một người, mà là cách họ sống mỗi ngày. 4 quy luật cuộc sống dưới đây tưởng đơn giản nhưng lại là chìa khóa giúp bạn tích lũy phước lớn, giữ tâm bình an và xây dựng những mối quan hệ bền vững.

4 quy luật cuộc sống giúp tích lũy phước lớn là gì?

4 quy luật cuộc sống mang lại phước lớn gồm: cho đi chân thành, biết chấp nhận thực tại, hiểu luật nhân quả và sống với lòng biết ơn. Đây là những nguyên tắc đơn giản nhưng có sức ảnh hưởng sâu sắc đến cách một người xây dựng hạnh phúc và các mối quan hệ xung quanh.

Khi con người sống tử tế và không toan tính, họ tạo ra môi trường tích cực cho chính mình. Chấp nhận hoàn cảnh giúp giảm bớt oán trách, còn hiểu rõ nhân quả giúp mỗi người thận trọng hơn trong suy nghĩ và hành động. Những điều này dần hình thành nền tảng sống vững vàng.

Phước lớn không đến từ may mắn ngẫu nhiên mà được tích lũy qua từng lựa chọn mỗi ngày. Khi duy trì thói quen biết ơn và gieo điều thiện, con người sẽ cảm nhận được sự bình an và giá trị bền vững trong cuộc sống.

5 dấu hiệu cho thấy bạn đã yêu sai người: Ở lại càng lâu, tổn thương càng nhiều - Ảnh 1.Tết đừng để 'khẩu nghiệp' phá lộc: 3 kiểu lời nói âm thầm bào mòn phúc khí gia đình

GĐXH - Tết là dịp sum họp, nhưng cũng là lúc những câu nói vô tình dễ khiến tổ ấm rạn nứt. Than trách, so sánh, “trù ẻo” tưởng chỉ là lời buột miệng ngày đầu năm, nhưng lặp lại nhiều lần có thể làm hao mòn phúc khí và hòa khí gia đình. Muốn năm mới an yên, có những điều tuyệt đối nên tránh nói.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

6 cách ứng xử của nàng dâu thông minh khi gặp mẹ chồng khó tính: Không cần hơn thua vẫn giữ được hòa khí gia đình

6 cách ứng xử của nàng dâu thông minh khi gặp mẹ chồng khó tính: Không cần hơn thua vẫn giữ được hòa khí gia đình

3 điều cha mẹ nhất định nên giữ lại với con cái nếu muốn tuổi già an nhàn, tránh rủi ro

3 điều cha mẹ nhất định nên giữ lại với con cái nếu muốn tuổi già an nhàn, tránh rủi ro

5 dấu hiệu cho thấy tâm bạn đã thật sự bình an: Không cần nói nhiều vẫn toả ra năng lượng tích cực

5 dấu hiệu cho thấy tâm bạn đã thật sự bình an: Không cần nói nhiều vẫn toả ra năng lượng tích cực

Người hay gặp may mắn thường có 5 đặc điểm này: Không phải do số trời, ai cũng rèn được

Người hay gặp may mắn thường có 5 đặc điểm này: Không phải do số trời, ai cũng rèn được

Người xưa nói: Gia đình bỗng có 3 dấu hiệu này, có thể gia đình sắp có 'việc lớn' xảy ra

Người xưa nói: Gia đình bỗng có 3 dấu hiệu này, có thể gia đình sắp có 'việc lớn' xảy ra

Cùng chuyên mục

Chồng đưa toàn bộ lương 10 triệu mỗi tháng trả nợ cho bố mẹ

Chồng đưa toàn bộ lương 10 triệu mỗi tháng trả nợ cho bố mẹ

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

Hai vợ chồng tôi lương công chức chỉ đủ ăn, suốt một năm qua tôi sống trong cảnh “giật gấu vá vai” khi toàn bộ số tiền 10 triệu chồng đưa hàng tháng chuyển về quê trả nợ sửa nhà cho bố mẹ chồng

6 cách ứng xử của nàng dâu thông minh khi gặp mẹ chồng khó tính: Không cần hơn thua vẫn giữ được hòa khí gia đình

6 cách ứng xử của nàng dâu thông minh khi gặp mẹ chồng khó tính: Không cần hơn thua vẫn giữ được hòa khí gia đình

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Nàng dâu thông minh là người biết giao tiếp khéo léo với mẹ chồng, giữ thái độ tôn trọng nhưng vẫn bảo vệ quan điểm cá nhân, từ đó xây dựng mối quan hệ gia đình hòa thuận và bền vững.

3 điều cha mẹ nhất định nên giữ lại với con cái nếu muốn tuổi già an nhàn, tránh rủi ro

3 điều cha mẹ nhất định nên giữ lại với con cái nếu muốn tuổi già an nhàn, tránh rủi ro

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Cha mẹ nên giữ lại 3 điều quan trọng khi về già gồm: tiền dưỡng già, quyền sở hữu tài sản lớn như nhà đất và khoản chi cho nhu cầu cá nhân. Việc không trao hết mọi thứ cho con cái giúp tránh rủi ro tài chính và đảm bảo cuộc sống tự chủ, an nhàn tuổi già.

3 điều khiến phụ nữ 'chết tâm': Cái giá đắt cho những người chồng thích tranh giành hơn thua với vợ

3 điều khiến phụ nữ 'chết tâm': Cái giá đắt cho những người chồng thích tranh giành hơn thua với vợ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tình cảm, nhiều người đàn ông vẫn giữ một quan niệm sai lầm: Nghĩ rằng chỉ cần mình cao to, quyền lực, tiếng nói có uy thế là phụ nữ sẽ phục tùng và không dám rời xa.

5 dấu hiệu cho thấy tâm bạn đã thật sự bình an: Không cần nói nhiều vẫn toả ra năng lượng tích cực

5 dấu hiệu cho thấy tâm bạn đã thật sự bình an: Không cần nói nhiều vẫn toả ra năng lượng tích cực

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Tâm bình an là trạng thái nội tâm ổn định, không bị cuốn theo áp lực hay lo lắng bên ngoài. Người có tâm bình an thường thể hiện qua 5 dấu hiệu rõ ràng như điềm tĩnh trước biến động, biết chấp nhận bản thân, buông bỏ điều tiêu cực và sống đúng giá trị của mình.

Người hay gặp may mắn thường có 5 đặc điểm này: Không phải do số trời, ai cũng rèn được

Người hay gặp may mắn thường có 5 đặc điểm này: Không phải do số trời, ai cũng rèn được

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Có người dường như lúc nào cũng gặp may, nhưng thật ra đó không phải do “số hưởng”. Người hay gặp may mắn thường có 5 đặc điểm chung: tư duy tích cực, chủ động, linh hoạt, xây dựng quan hệ tốt và kiên trì. Tin vui là ai cũng có thể rèn luyện những điều này.

Nghỉ hưu 1 năm, tôi quyết định ly hôn vợ: Tự do đến muộn còn hơn không

Nghỉ hưu 1 năm, tôi quyết định ly hôn vợ: Tự do đến muộn còn hơn không

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, khi nhiều người mong muốn cuộc sống an nhàn bên gia đình, nhưng tôi lại chọn ly hôn sau gần 40 năm chung sống.

Muốn đi làm lại sau sinh, tôi bị chồng quy chụp ích kỷ và không thương con

Muốn đi làm lại sau sinh, tôi bị chồng quy chụp ích kỷ và không thương con

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Ra trường lấy chồng, sinh con rồi ở nhà nội trợ theo lời khuyên của chồng, đến khi tôi muốn đi làm trở lại thì chồng ra sức ngăn cản, quy chụp tôi ích kỷ và không thương con.

Lén đặt camera theo dõi giúp việc, tôi bật khóc khi biết sự thật sau cánh cửa

Lén đặt camera theo dõi giúp việc, tôi bật khóc khi biết sự thật sau cánh cửa

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

Người giúp việc nhà tôi còn rất trẻ, ít nói và gần như không đòi hỏi gì. Cô làm việc rất chăm chỉ và nấu ăn ngon, nhưng cứ 9h mỗi tối, lại vào phòng riêng khóa cửa khiến tôi nghi ngờ và bí mật đặt camera theo dõi…

Chơi pickleball để giữ lửa hôn nhân, chồng tôi thân mật với cô gái kém 15 tuổi

Chơi pickleball để giữ lửa hôn nhân, chồng tôi thân mật với cô gái kém 15 tuổi

Chuyện vợ chồng - 5 ngày trước

Pickleball từng giúp sức khỏe chồng tôi cải thiện và hôn nhân thêm gắn bó. Nhưng khi tôi bận rộn, anh thường ra sân một mình và thân thiết với một cô gái kém anh 15 tuổi.

Xem nhiều

Nghỉ hưu 1 năm, tôi quyết định ly hôn vợ: Tự do đến muộn còn hơn không

Nghỉ hưu 1 năm, tôi quyết định ly hôn vợ: Tự do đến muộn còn hơn không

Chuyện vợ chồng

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, khi nhiều người mong muốn cuộc sống an nhàn bên gia đình, nhưng tôi lại chọn ly hôn sau gần 40 năm chung sống.

Lén đặt camera theo dõi giúp việc, tôi bật khóc khi biết sự thật sau cánh cửa

Lén đặt camera theo dõi giúp việc, tôi bật khóc khi biết sự thật sau cánh cửa

Chuyện vợ chồng
5 dấu hiệu cho thấy tâm bạn đã thật sự bình an: Không cần nói nhiều vẫn toả ra năng lượng tích cực

5 dấu hiệu cho thấy tâm bạn đã thật sự bình an: Không cần nói nhiều vẫn toả ra năng lượng tích cực

Chuyện vợ chồng
Người xưa nói: Gia đình bỗng có 3 dấu hiệu này, có thể gia đình sắp có 'việc lớn' xảy ra

Người xưa nói: Gia đình bỗng có 3 dấu hiệu này, có thể gia đình sắp có 'việc lớn' xảy ra

Chuyện vợ chồng
Người hay gặp may mắn thường có 5 đặc điểm này: Không phải do số trời, ai cũng rèn được

Người hay gặp may mắn thường có 5 đặc điểm này: Không phải do số trời, ai cũng rèn được

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top