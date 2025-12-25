Mới nhất
Con gái Hoa hậu Diệu Hoa xinh đẹp trong lễ cưới truyền thống Việt Nam và Ấn Độ

Thứ năm, 23:52 25/12/2025 | Giải trí
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Diệu My - con gái Hoa hậu Diệu Hoa vừa kết hôn với chàng trai người Ấn Độ ở tuổi 28.

Theo Ngoisao, vào đầu tháng 12, Diệu My - con gái Hoa hậu Diệu Hoa kết hôn ở tuổi 28.

Hoa hậu Diệu Hoa cho biết, chồng Diệu My là Ayush - một kỹ sư công nghệ người Ấn Độ. Ayush rất được lòng gia đình vợ. Anh tốt nghiệp kỹ sư tại một trường hàng đầu ở Ấn Độ, sau đó được cử sang Mỹ làm việc và gặp Diệu My tại đây. Cả hai hẹn hò khoảng bốn năm trước khi tiến đến hôn nhân, hiện cùng sinh sống, làm việc tại London (Anh).

Đám cưới con gái Diệu Hoa được tổ chức tại cả Việt Nam và Ấn Độ.

Con gái Hoa hậu Diệu Hoa xinh đẹp trong lễ cưới truyền thống Việt Nam và Ấn Độ - Ảnh 1.

Vào đầu tháng 12, Diệu My - con gái Hoa hậu Diệu Hoa kết hôn ở tuổi 28. Ảnh: Ngoisao

Tại Việt Nam, lễ cưới diễn ra ở TPHCM theo phong cách hiện đại tại một khách sạn sang trọng, đón tiếp người thân và bạn bè của gia đình. Trong khi đó, đám cưới của Diệu My và chồng tại Ấn Độ Đám theo phong tục truyền thống, kéo dài ba ngày.

Cô dâu Diệu My được khen xinh đẹp với các nét lai Việt Nam - Ấn Độ. Cô tốt nghiệp chuyên ngành quản lý, tiếp thị và kinh doanh của trường Wharton thuộc đại học Pennsylvania, Mỹ trước khi sang Anh làm việc.

Con gái Hoa hậu Diệu Hoa xinh đẹp trong lễ cưới truyền thống Việt Nam và Ấn Độ - Ảnh 2.

Diệu My và chồng trong trang phục cưới Ấn Độ. Ảnh: Ngoisao

Nguyễn Diệu Hoa đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1990. Cô được biết đến là hoa hậu giỏi ngoại ngữ nhất Việt Nam nhờ khả năng giao tiếp thành thạo năm thứ tiếng.

Hoa hậu Diệu Hoa kết hôn với Maneesh Dane một doanh nhân người Ấn Độ. Họ có 3 người con - 2 gái, 1 trai. Trong đó Nguyễn Diệu My (tên Ấn Độ là Sonali Dane, sinh năm 1997) là con gái cả. Kế tiếp là Nguyễn Diệu Ly (tên Ấn Độ là Nikita Dane, sinh năm 1998) và cậu út Nguyễn Hoàng Phi (tên Ấn Độ là Tshan Dane, sinh năm 2000).

Con gái Hoa hậu Diệu Hoa xinh đẹp trong lễ cưới truyền thống Việt Nam và Ấn Độ - Ảnh 3.

Gia đình Hoa hậu Diệu Hoa. Ảnh: TL

Từng chia sẻ trên báo Tiền Phong, Hoa hậu Diệu Hoa hạnh phúc khi nói về các con: "Ba con của chúng tôi đã trưởng thành. Chúng tôi rất mừng vì các con không phụ công bố mẹ, luôn nghe theo lời khuyên của cha mẹ, chăm chỉ học tập, đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi, sinh hoạt giản dị, tiết kiệm, không đua đòi".

Tuy các con của hoa hậu tiếp thu và thụ hưởng văn minh phương Tây nhưng vẫn gìn giữ, trân trọng thuần phong mỹ tục, điều hay lẽ phải trong truyền thống văn hoá dân tộc của Việt Nam và Ấn Độ: "Các con thông thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, thường xuyên trò chuyện với bố mẹ, thăm hỏi ông bà", Hoa hậu Diệu Hoa chia sẻ.

Hôn nhân đời thực của mỹ nhân Hà thành xưa: Hoa hậu Diệu Hoa giờ ra sao bên chồng Ấn Độ?Hôn nhân đời thực của mỹ nhân Hà thành xưa: Hoa hậu Diệu Hoa giờ ra sao bên chồng Ấn Độ?

GĐXH - Hoa hậu Diệu Hoa là một trong những mỹ nhân Hà thành xưa. Chị đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1990, hiện tại cuộc sống của người đẹp như thế nào?

Nhan sắc xinh đẹp của con gái Hoa hậu Diệu HoaNhan sắc xinh đẹp của con gái Hoa hậu Diệu Hoa

Hai mẹ con Hoa hậu Diệu Hoa diện trang phục Lehenga trình diễn - một trong những bộ trang phục cưới của cô dâu Ấn Độ.


