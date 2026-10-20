Con trai lớn nhà Lý Hải - Minh Hà gây chú ý ở tuổi 15

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Hạo Nhiên còn được bố mẹ tạo điều kiện phát triển nhiều kỹ năng từ sớm. Cậu được biết đến với thành tích học tập tốt, đặc biệt có khả năng ngoại ngữ. Bên cạnh tiếng Anh, Hạo Nhiên còn có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Trung, Hàn và Nhật. Việc sử dụng được nhiều ngôn ngữ ở độ tuổi còn khá trẻ giúp cậu có thêm lợi thế trong quá trình học tập và giao tiếp.