Tuổi 58 của Lý Hải
GĐXH - Lý Hải vừa đón sinh nhật tuổi 58 bên bà xã Minh Hà và 4 con. Những món quà tự tay con cái làm khiến anh xúc động.
Nam đạo diễn cũng tự hào khoe những món quà các con tự làm mừng sinh nhật lần thứ 58. Rio, con trai đầu lòng của Lý Hải - Minh Hà, vẽ tranh gia đình và làm thiệp mừng tuổi mới của bố. Rio cao vượt bố ở tuổi 15, được khen có vẻ ngoài thư sinh và thừa hưởng nhiều nét giống bố. Cậu từng tham gia Lật mặt 8: Vòng tay nắng (2025), có nhiều cảnh trình diễn vũ đạo. Theo đạo diễn, con trai ham học hỏi, thử sức ở nhiều bộ môn như bơi lội, võ thuật, đàn piano, đang trau dồi bốn thứ tiếng: Anh, Nhật, Hàn, Trung.
Cherry tự may một chiếc túi viết tên Lý Hải để tặng bố trong sinh nhật. Cherry tên thật Hải My, vừa đón sinh nhật lần thứ 13 hồi tháng 6, ngày càng ra dáng thiếu nữ. Theo Minh Hà, con gái lớn rất ngoan ngoãn, biết nhường nhịn các em và sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Bé từng xuất hiện trong phim Lật mặt 8: Vòng tay nắng (2025) do bố đạo diễn.
Bé Sunny cũng làm thiệp và nhiều món đồ handmade tặng bố trong ngày đặc biệt. "Con chúc ba luôn khỏe mạnh, luôn giàu có, có một kịch bản hoàn hảo, làm phim thành công và cuối cùng là chúc ba luôn vui vẻ", cô bé viết.
Lý Hải nói món quà của cậu út Mio khiến anh "xoắn não" nhất khi phải dùng khả năng suy đoán để biết ý nghĩa của từng phần.
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