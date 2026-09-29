Tuổi 58 của Lý Hải

Nam đạo diễn cũng tự hào khoe những món quà các con tự làm mừng sinh nhật lần thứ 58. Rio, con trai đầu lòng của Lý Hải - Minh Hà, vẽ tranh gia đình và làm thiệp mừng tuổi mới của bố. Rio cao vượt bố ở tuổi 15, được khen có vẻ ngoài thư sinh và thừa hưởng nhiều nét giống bố. Cậu từng tham gia Lật mặt 8: Vòng tay nắng (2025), có nhiều cảnh trình diễn vũ đạo. Theo đạo diễn, con trai ham học hỏi, thử sức ở nhiều bộ môn như bơi lội, võ thuật, đàn piano, đang trau dồi bốn thứ tiếng: Anh, Nhật, Hàn, Trung.