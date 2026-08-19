Lý Hải: 'Ba thương con vì con giống mẹ...'

Con gái 13 tuổi của Lý Hải gây chú ý GĐXH - Gia đình Lý Hải - Minh Hà vừa tổ chức sinh nhật cho con gái Cherry Hải My. Ái nữ nhà nam đạo diễn trổ mã ở tuổi 13, sở hữu vẻ ngoài xinh xắn khiến nhiều người trầm trồ.

Mới đây, trang cá nhân của Lý Hải Minh Hà thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc mới của cặp đôi. Đáng chú ý, bài đăng đi kèm dòng chia sẻ đầy tình cảm: "Đi qua bao mùa, vẫn thấy người bên cạnh mình là người đẹp nhất".

Lý Hải và Minh Hà được biết đến là một trong những cặp vợ chồng có sự đồng hành bền bỉ trong làng giải trí Việt. Từ thời điểm Lý Hải còn hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực âm nhạc cho đến khi chuyển hướng sang điện ảnh, Minh Hà vẫn luôn sát cánh bên chồng.

Một trong những dấu ấn nổi bật nhất của hai vợ chồng là series điện ảnh "Lật Mặt", bắt đầu với phần phim đầu tiên ra mắt năm 2015. Qua nhiều năm, thương hiệu này liên tục được phát triển và đến nay đã đi tới phần 8.

Lý Hải - Minh Hà đã có gần 2 thập kỷ bên nhau, đồng hành hỗ trợ nhau cả trong cuộc sống, đăc biệt là sự nghiệp, tạo dựng thương hiệu "Lật mặt". Nếu Lý Hải là người đứng phía trước với vai trò nghệ sĩ, đạo diễn thì Minh Hà lại là hậu phương, đảm nhận nhà sản xuất.

Trong hành trình đó, Lý Hải đảm nhận nhiều vai trò như đạo diễn, biên kịch,... Minh Hà đồng hành với chồng trên cương vị nhà sản xuất. Sự phân chia vai trò giúp hai người trở thành những cộng sự ăn ý, bên cạnh mối quan hệ vợ chồng trong đời sống.

Cũng trong bộ ảnh mới, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà khoe khoảnh khắc gia đình hạnh phúc cùng 4 người con gồm: anh hai Rio Hạo Nhiên, cô ba Cherry Hải My, cô tư Sunny Tuệ Minh và em út Mio Phi Phong. Chia sẻ những khoảnh khắc bên các con, Lý Hải - Minh Hà viết: "Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba, cả nhà ta cùng yêu thương nhau, xa là nhớ, gần nhau là cười".

Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh, cuộc sống gia đình của Lý Hải - Minh Hà cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Hai vợ chồng có bốn người con gồm: Rio, Cherry, Sunny và Mio.

Trong ảnh có thể thấy sự thay đổi rõ rệt của con trai - con gái nhà cặp đôi khi Rio, Cherry, Sunny và Mio ngày càng trưởng thành. Từ những cô bé, cậu bé từng thường xuyên xuất hiện bên bố mẹ, các con của Lý Hải - Minh Hà nay đều đã có phong cách và nét riêng.

Ngoài ra, một chi tiết thú vị được chính cặp đôi hài hước thừa nhận là đến nay vẫn chưa biết các con giống bố hay giống mẹ nhiều hơn. "Nói chung gia đình chưa thống nhất ai giống ai đuợc luôn đó. Đứng kế ba thì thấy cũng giống ba, mà đứng kế mẹ thấy cũng giống mẹ. Còn ba mẹ đứng kế nhau mọi người hay nói 2 vợ chồng giống nhau", gia đình nam đạo diễn chia sẻ.

Ngay dưới bài đăng, người hâm mộ cũng bày tỏ thích thú với chia sẻ của cặp đôi: "Vợ chồng anh chị có nét phu thê, mấy em bé vừa đẹp giống ba vừa xinh giống mẹ"; "Các bé đều lai giữa ba và mẹ nên nhìn không rõ được là nét của ai hơn ai. Mà anh chị cũng tướng phu thê rõ ràng nữa"; "Ba mẹ đẹp sinh con ra toàn cực phẩm"; "Khéo đẻ thật. Chúc mừng anh chị có 'gia tài' quá đỉnh là những đứa con quá đáng yêu";...

Trong bộ ảnh mới, cả gia đình lựa chọn trang phục mang tông màu trắng, be và nâu đồng điệu. Nếu Lý Hải - Minh Hà xuất hiện với hình ảnh thanh lịch thì bốn người con cũng gây chú ý khi đã lớn phổng phao.

Những năm gần đây, các con của cặp đôi cũng có dịp tham gia vào một số dự án thuộc series "Lật Mặt". Dù vậy, cả hai không tạo áp lực nghệ thuật, luôn tôn trọng lựa chọn của con.

Lý Hải sinh năm 1968, là một trong những "đạo diễn nghìn tỷ" của điện ảnh Việt, ghi dấu ấn với thương hiệu phim "Lật mặt". Năm 2010, anh kết hôn với Minh Hà (sinh năm 1985) sau 4 năm hẹn hò. Dù chênh lệch tới 17 tuổi song cả hai vẫn rất đẹp đôi. Cả hai có với nhau 4 người con "đủ nếp, đủ tẻ". Trong gần 2 thập kỷ bên nhau, cả hai cũng thỉnh thoảng vướng một số tin đồn thất thiệt về hôn nhân nhưng đều giữ im lặng và chứng minh hạnh phúc bằng những hình ảnh đời thường giản dị.



