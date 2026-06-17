Con gái 13 tuổi của Lý Hải gây chú ý

Trong bức ảnh chụp chung của Minh Hà và Cherry, nhiều khán giả khen hai mẹ con trông 'đẹp đều', giống nhau như hai chị em. Theo Minh Hà, con gái sống tình cảm, có tính cách năng động. Cô bé thích học nhảy, đóng phim, làm những công việc nghệ thuật. Trước đây, Cherry từng tham gia diễn xuất trong phim "Lật mặt 8" do Lý Hải - Minh Hà làm đạo diễn và sản xuất.