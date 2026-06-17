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Con gái 13 tuổi của Lý Hải gây chú ý

Thứ tư, 16:59 17/06/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Gia đình Lý Hải - Minh Hà vừa tổ chức sinh nhật cho con gái Cherry Hải My. Ái nữ nhà nam đạo diễn trổ mã ở tuổi 13, sở hữu vẻ ngoài xinh xắn khiến nhiều người trầm trồ.

Con gái 13 tuổi của Lý Hải - Cherry Hải My gây chú ý trong ngày sinh nhật - Ảnh 1.

Mới đây, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà vừa chia sẻ loạt khoảnh khắc ấm áp khi quây quần bên các con để chúc mừng sinh nhật con gái Cherry Hải My tròn 13 tuổi. Trên trang cá nhân, gia đình nam nghệ sĩ đăng tải hình ảnh sum họp cùng lời nhắn gửi ngọt ngào: "Happy birthday cô ba Cherry Hải My 13 tuổi. Cả nhà yêu Cherry rất nhiều".

Con gái 13 tuổi của Lý Hải - Cherry Hải My gây chú ý trong ngày sinh nhật - Ảnh 2.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Cherry xuất hiện rạng rỡ bên bố mẹ và các anh chị em. Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, Lý Hải và Minh Hà vẫn luôn dành thời gian cho các con trong những dịp đặc biệt.

Con gái 13 tuổi của Lý Hải - Cherry Hải My gây chú ý trong ngày sinh nhật - Ảnh 3.

Cherry tên thật Nguyễn Hà Hải My, sinh năm 2013, là con thứ hai trong bốn người con của vợ chồng Lý Hải. Mỗi năm đến sinh nhật các con, vợ chồng đạo diễn thường làm những bữa tiệc nhỏ để các con thổi nến, chung vui với nhau.

Con gái 13 tuổi của Lý Hải - Cherry Hải My gây chú ý trong ngày sinh nhật - Ảnh 4.

Theo Lý Hải, con gái đầu lòng hiểu chuyện, biết nhường nhịn các em. Cô bé được khen thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ.

Con gái 13 tuổi của Lý Hải - Cherry Hải My gây chú ý trong ngày sinh nhật - Ảnh 5.
Con gái 13 tuổi của Lý Hải - Cherry Hải My gây chú ý trong ngày sinh nhật - Ảnh 6.

Trong bức ảnh chụp chung của Minh Hà và Cherry, nhiều khán giả khen hai mẹ con trông 'đẹp đều', giống nhau như hai chị em. Theo Minh Hà, con gái sống tình cảm, có tính cách năng động. Cô bé thích học nhảy, đóng phim, làm những công việc nghệ thuật. Trước đây, Cherry từng tham gia diễn xuất trong phim "Lật mặt 8" do Lý Hải - Minh Hà làm đạo diễn và sản xuất.

Con gái 13 tuổi của Lý Hải - Cherry Hải My gây chú ý trong ngày sinh nhật - Ảnh 7.

Cherry vui vẻ chụp hình bên bà ngoại. Mẹ của Minh Hà - bà Như Ý sinh năm 1958, là giáo viên đã nghỉ hưu.

Con gái 13 tuổi của Lý Hải - Cherry Hải My gây chú ý trong ngày sinh nhật - Ảnh 8.
Con gái 13 tuổi của Lý Hải - Cherry Hải My gây chú ý trong ngày sinh nhật - Ảnh 9.
Con gái 13 tuổi của Lý Hải - Cherry Hải My gây chú ý trong ngày sinh nhật - Ảnh 10.

Ở tuổi 13, Cherry ngày càng lớn phổng phao. Cô được kỳ vọng sớm nổi tiếng trong nghệ thuật giống bố mẹ.

Con gái 13 tuổi của Lý Hải - Cherry Hải My gây chú ý trong ngày sinh nhật - Ảnh 11.
Con gái 13 tuổi của Lý Hải - Cherry Hải My gây chú ý trong ngày sinh nhật - Ảnh 12.
Con gái 13 tuổi của Lý Hải - Cherry Hải My gây chú ý trong ngày sinh nhật - Ảnh 13.

Ngay sau khi được đăng tải, những khoảnh khắc đáng yêu của Cherry cùng gia đình nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Nhiều người để lại lời chúc mừng sinh nhật dành cho Cherry Hải My. Bên cạnh đó, không ít khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống viên mãn của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà. 

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